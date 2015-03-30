《RUSSELL专栏》谁动了我们的天然气？澳洲LNG出口繁荣但国内供气匮乏

资料图片：2006年5月，天然气运输船船长Cornelius Johnston在观看从西澳皮尔巴拉地区向中国发运的首船液化天然气(LNG)。 REUTERS/Kerry Edwards

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿3月30日 - 在澳洲扩大产量成为全球最大液化天然气(LNG)出口国之际，国内工业却面临用气艰难的风险，这多少有些讽刺。

在建设LNG新厂、暂停勘探和反天然气运动等事件的共同作用之下，澳洲人口最稠密三个州(新南威尔士、维多利亚和昆士兰)的工业和居民面临未来两年缺乏天然气的窘境。

昆士兰州首个开采煤层气的LNG工厂在去年12月开始输送LNG，另外两个此类工厂预计将在今年晚些时候开始生产。

这是全球首批以煤层气作为原料的LNG工厂，这个生产过程需要在澳洲东海岸的农业地区打上数百口井。

在澳洲北部和西部还有四个在建的LNG项目，这些项目利用的是传统的离岸气井，还没有管道把这两个地区与80%的澳洲人居住的东部沿海相连。

三个新的煤层气制LNG工厂将令2016年的澳洲东部地区天然气需求增长逾两倍，能源公司AGL Energy的数据称，每年需求量将由2013年的694拍焦(PJ)增长至2,100拍焦。

2016年的需求预测相当于大约3,780万吨的LNG，三个新的煤层气制LNG工厂的总产能约为每年2,580万吨。

截至目前，澳洲东部的国内天然气市场主要由位于澳洲中部的传统气井和位于澳洲大陆与塔斯马尼亚岛之间的巴斯海峡的海上平台供给。

东部各种通过管网相连，市场主要以固定价格的长期合约为主，这有利于扶持玻璃和造纸等工业用户，以及零售客户。

澳洲国内天然气的价格也低于亚洲LNG市场价，不过上月现货LNG价格LNG-AS暴跌至纪录低点每百万英热(mmBtu)6.70美元，缩小了两者的差距。

国内用户面临的问题在于，许多长期合约将在未来几年到期，供应商或不愿签订新的长期合约，或要求以高于同等LNG的价格续约。

一家制造企业上周在悉尼的澳洲国内天然气展望会议上毫不掩饰地说，国内市场已经崩溃，如果没有稳定可靠的天然气供应，他的企业将面临关张的风险。

在他看来，国内市场的天然气被分流到以出口为主的LNG工厂，尽管经营这些项目的公司声称有足够的预留量满足国内需求。

在这次会议上比较明朗的是，国内天然气价格势必将上涨，向LNG价格看齐，至于究竟是长期、油价挂钩的LNG价格，还是波动更大的现货价格目前还不得而知。

**新供应瓶颈**

澳洲国内用户面临的其他主要问题是，没有面向国内市场的新供应被开发出来。

这在一定程度上是因为新南威尔士州、维多利亚州和塔斯马尼亚州的陆地勘探和生产禁令。

这些禁令之所以得到实施，是因为环保和农业团体发起的反煤层气和水力压裂运动让政界人士感到不安。

在没有新产能将投产的情况下，澳洲国内确实将面临下述风险，即随着ING工厂的增产，之前供应给国内市场的天然气将被LNG消化，从而导致国内用户无法以他们认为有竞争力的价格获得天然气供应。

新南威尔士州周末进行了州选举，自由党重新赢得了该州的执政权。

但反对党工党已发起运动，要求停止由澳洲最大陆地天然气生产商Santos运营的一个大型煤层气项目。

虽然工党的失败确保该项目暂时不会被停止，但考虑到该党可能会在四年后的下次大选中获胜，Santos或许会认为持续经营该项目的政治风险太大。

澳洲国内天然气市场的关键是开发新的供应来源，从而确保ING工厂和本地用户的需求能得到满足。

要做到这一点，唯有让新南威尔士州和维多利亚州的政治家说服环保和农业游说团体，从煤气层提取天然气的技术和监管是安全而可靠的，从而顶住来自这些团体的压力。

除此之外，包括生产商和消费者在内的整个天然气行业，都必须让环保和农业游说团体相信，失去澳洲制造业仅存硕果的代价，要高于从煤层气提取天然气的微乎其微的风险。(完)

(编译 李春喜/汪红英；审校 高琦)

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