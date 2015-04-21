《RUSSELL专栏》亚洲或可复制美国的天然气替代煤炭革命

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell； 编译 王洋/汪红英/蔡美珍/陈宗琦

路透澳洲朗塞斯顿4月21日 - 美国曾创造了天然气代替煤炭用于发电的革命，亚洲能复制么？

到目前为止，按照传统的思维这不会发生：因为亚洲地区煤炭资源依旧充足且价格低廉，而天然气更为稀缺、价格更高而且难以运输。

不过一些因素正在发挥作用，表明有些亚洲国家或许有能力更多地运用天然气来发电，而且是在具有竞争力的价格基础上，虽然这仍要比使用煤炭昂贵些。

主要的原因是亚洲地区天然气价格正处在明显下降过程中，过去亚洲国家对天然气支付的价格比欧洲买家高出一倍多，比美国买家更是多出了近乎四倍。

美国天然气价格NGc1在过去十年中大幅度下降，从2005年的逾15美元/mmbtu(百万英热)下降到周一的2.536美元。这主要得益于页岩革命带动天然气产出大幅增长。

尽管降幅不及美国惊人，但亚洲天然气价格也在下降，并且可能会进一步下降。

虽然中国和澳洲也有一些页岩气开发，但(亚洲天然气价格下跌的)主要原因是液化天然气(LNG)供应大幅增长。这种超低温的燃料是在亚洲运输天然气的标准方式。

亚洲现货LNG价格LNG-AS上周报每百万英热单位7.10美元，只有去年2月创下的纪录高点每百万英热单位20.50美元的三分之一左右，今年迄今为止已下降近30%。

虽然北亚冬季气温较平常温和在一定程度上令亚洲LNG价格下降，但更重要的原因是该地区很多大型LNG项目中已有一些开始投产。

艾克森美孚(XOM.N)年产量为690万吨的巴布亚新几内亚LNG项目在去年开始发货，BGBG.L的昆士兰州柯蒂斯(Curtis)项目也在去年12月装载了首批船货，是澳洲七个将投产的新ING项目中的第一个。

这七个澳洲项目将每年带来6,200万吨LNG，同时美国四个在建项目每年将再带来4,850万吨产量，另外俄罗斯三个在建项目将使每年的LNG产量进一步增加4,100万吨。

把这些数据加起来，在建新产能在1.5亿吨左右，这些产能到2020年应该会全部完工并投产。

全球最大的LNG买家日本去年进口了8,850万吨LNG，中国去年的LNG进口量为1,980万吨。中国是LNG需求增加的最大希望。

**亚洲天然气发电成长潜力**

美国的页岩气革命已有10年之久，亚洲的LNG革命才刚刚起步，但已可感受到对价格的冲击。

燃煤火力发电占美国去年总发电量的39%，低于1997年时的53%，而去年天然气发电的比重升至27%。

确实，对于美国许多电力公司而言，天然气火力发电已经变得比燃煤便宜，基于美国发电市场大多未受监管控制的情况，这是促成美国由燃煤转向天然气的主要原因。

亚洲则离这个情况还很远，至少目前如此。

以当前价格而言，亚洲的LNG价格仍然比煤炭昂贵，不过差距已在缩窄。

根据美国国家环境保护局(EPA)资料，在燃煤火力发电厂里一吨无烟煤可以提供约22.58mmBtu的热值。

以澳洲指标电厂无烟煤纽卡斯尔(纽卡素)煤炭上周每吨58.13美元价格计算，等于每mmBtu成本约2.57美元，这远低于LNG现货价格。

即使未来几年LNG新增供应上马料将使价格下跌，但除非煤炭价格强力回升，否则仍然很难相信亚洲电厂的LNG成本会像变得煤炭那么便宜。

但不能只凭成本一项，而不考虑其他因素，便排除天然气取代煤炭的可能性。

其中首要因素是天然气价格正在下滑，意味着即便使用天然气会比煤炭可能还要昂贵，但比起一年多以前，天然气价格已明显较为低廉。

天然气价格跌势看来是结构性下滑，并将进一步走跌；反观煤炭价格可能已经低到不能再低，如果再下降，可能引发矿场关闭潮。

这意味着考虑采用燃气发电的政府与公共事业，目前正迎来近年较低的成本水平。

天然气发电厂的营建价格，也相当于燃煤电厂的三分之一左右；而且鉴于银行与其他放款单位越发反对为污染性较大的燃料提供融资，天然气电厂的融资取得也可能更为容易。

污染因素也可能扮演要角，尤其是中国政府已表明欲限制煤炭消耗，同时增加天然气与可再生能源的利用。

液化天然气价格较为低廉，将有助于推动这种转变，因为这破除了近期价格下跌之前的部分高成本阻碍。

虽然燃煤火力发电在亚洲可能仍较低廉，但建一座电厂较为昂贵，而且亚洲各国政府努力避免环保与社会问题的趋势也愈加明显。(完)

(译文审校 孙茉莉/艾茂林)

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