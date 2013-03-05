《Kemp专栏》中东地区越来越向核能发电靠拢

资料图片：2009年12月，在伊拉克的Samawa炼厂，工人在调整油管阀门。 REUTERS/Ahmed Ameen

(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿：John Kemp 编译 李婷仪/石冠兰/艾茂林

路透3月4日 - 中东地区的核能发电量与世界其他地方相比显得很小。但在2020年之前，阿联酋将和加入核能发电的行列，就像伊朗一样。

其他正考虑兴建核子反应堆的国家还包括土耳其、约旦和沙特(沙乌地)阿拉伯。

他们兴建核能电厂的着眼点很明显--核电厂可提供廉价的基载电力，好让国内石油和天然气保留给出口所需。

根据国际原子能总署(IAEA)的报告，2011年中东及南亚地区的电力仅有1.8%来自核能发电，但却有高达87.3%是来自石油、天然气及煤炭发电。

中东拥有全球数一数二的油气蕴藏，因此该地区对热能发电的依赖并不让人意外。

国际政策专家很疑惑为何像伊朗(或者沙特)这样拥有丰沛油气供应的国家会想发展核电。有些人甚至认为，民用核电厂计画只是掩饰其军事野心的外衣。

但其实中东许多国家，包括土耳其和巴基斯坦，拥有的石油或煤炭资源并不多。而沙特、阿联酋、伊朗等主要石油及天然气生产大国则需尽可能地把资源留给出口。对这些生产大国而言，与其把石油和天然气留给国内电厂燃烧发电，不如把它们送去出口更有价值。

此外，人口及收入日益成长也大幅增加了电力需求，生产商与进口商的财务压力肯定会变得紧张。

例如，沙特拥有超过300亿瓦(GW)的发电量，发电方式平均来自石油及天然气。但是需求增速每年达8%，到2020年时预计将需要600亿瓦特的发电量。

阿联酋则几乎全部仰赖天然气发电，其中有些还是进口的。根据世界能源协会(WNA)的预估，该国电力需求每年增长9%，到2020年时需要400亿瓦的电力。

**核电厂的现状及未来**

据国际原子能总署(IAEA)的信息，目前，拥有民用核电厂的唯一一个中东国家就是伊朗。该国2011年开始在布什尔运行反应堆，成为15年来民用核能俱乐部的首个新成员。

其他一些国家正在建造或计划建设新的核电厂，其中阿拉伯联合大公国(阿联酋)走在最前端。该国与韩国电力(KEPCO)牵头的财团签署了一项200亿美元的合同，计划在2020年前建设四座发电量均为1.4GW的反应堆。

首个反应堆于2012年7月开工建设，计划在2017年投产，接下来三年中每一年都将有一个新反应堆投产。

土耳其正考虑申请在阿库尤建造并运转至多四个发电量为1.2GW的反应堆，该国半数电力都是利用进口的俄罗斯和伊朗天然气所生产。

首批场地工作合同已于2013年2月完成，这些反应堆料将于2019至2023年间开始运转。

约旦也在进行发电量为1GW的反应堆的建前研究工作，希望借此来满足2030年料将翻番的需求。

沙特的计划最为雄心勃勃。

沙特计划未来20年建成最多16个反应堆。“原子能发展是满足本国日益增长的发电和海水淡化用能源需求，以及降低对油气资源的依赖所必不可少的，”一份2010年公布的政令表示。

这些项目并不是全都能够贯彻实施。以色列和阿曼近年来都曾放弃过一些计划中的发电项目。利比亚、叙利亚和埃及则受到暴动和政局不稳的冲击。

沙特有资金建设一系列核电厂（16个反应堆成本为800亿美元），但却没有取得进展。约旦有此意愿，但可能既缺乏资金，又找不到有足够水源的合适地点。

然而，阿联酋的四个反应堆，还有土耳其的至少部分反应堆有望在2020年前建成，而2020年后还会建成一些，可能是在沙特。

**无核化不再现实**

在世界上政治最动荡的地区发展核能，势必引起恐慌。伊朗在中东地区的很多对手，以及美国、以色列和欧洲国家，长期以来一直认为伊朗实际上是打着核项目的幌子秘密发展核武器。

事实上，制造核弹和建造民用核反应堆完全不是一回事，唯一共通的东西是铀浓缩。民用核原料是浓度为5%的低浓缩铀，而核弹用铀的浓度高达95%，但浓缩的过程基本相同。

美国及其盟友担心的重点，已经从伊朗在布什尔(Bushehr)的核电站转移至在纳坦兹(Natanz)、福尔道(Fordow)和其他地方的铀浓缩活动。伊朗政府坚称，这些地方生产的是(浓度5%的)反应堆燃料和(浓度20%的)医用同位素，但美国和以色列担心，伊朗生产的这些铀很快可以秘密地浓缩至核弹品级铀。

扩散专家因此建议将核电从核燃料循环中分离出来。IAEA已批准由成员国捐资1.5亿美元，在哈萨克斯坦设立低浓缩铀(LEU)的“核银行”。该机构还曾讨论在俄罗斯安加尔斯克的国际铀浓缩中心建立规模120吨的LEU储备。

2011年，IAEA批准了由英国、欧盟、俄罗斯和美国共同发起的建议，缔结一项“模型核燃料保证协议”(model nuclear fuel assurance agreement)。协议规定，只要接收国遵守国际义务并已公布出口许可标准，提供LEU或浓缩服务的国家将不得中断对接收国的供应。

协议的主旨就是，伊朗、阿联酋和土耳其等国家应发展本国核能，但不应发展铀浓缩和乏燃料再加工。相反，燃料循环应在现有且可靠的核国家进行，比如俄罗斯或英国。作为回报，模型协议力图向核能国作出一些保证，只要他们遵守国际义务，燃料供应就不会因任何原因而中断。

据世界核能协会(WNA)，阿联酋已经同意放弃国内铀浓缩和再加工，并与加拿大、英国、法国和俄罗斯的公司签署燃料供应协议。

西方大国最初似乎希望迫使伊朗接受类似安排，放弃国内铀浓缩活动，然后依赖海外供应的再加工核燃料。

目前看来，伊朗似乎不太可能同意完全放弃国内铀浓缩。西方的目标似乎已转向允许伊朗进行一部分铀浓缩，但力图限制在浓度为5%的铀，而不要升级为20%。

尽管存在明显的政治和军事问题，但中东加大发展核能在经济方面的原因十分迫切。该地区的天然尤其是原油若用来发电，太过浪费了。核能和太阳能，是国内发电的一个合理选项。

但如果民用核电的扩张不想要引发人们对核武扩散的担忧，那么更多国家或需要效仿阿联酋，同意将核电从核燃料循环中分离开来。(完)

(编译 李婷仪/石冠兰/艾茂林; 审校 高琦)

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