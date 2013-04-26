《Alpha Now专栏》在5月卖出？--或许不应该

(本文作者来自汤森路透旗下在线投资网站Alpha Now，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kozey 编译 洪曦/梁睿雪

路透Alpha Now4月26日 - 市场上有一句老话讲：“5月卖，撤走快”，意思是说投资者应该在春季出脱手中的仓位，再在秋天时买入返场。不过，如今要是遵从了这个说法，却会让人错失良机。

汤森路透对2000年迄今标准普尔500指数10个板块的表现进行了研究，发现春季最好的投资策略是重点布局在防御类股票上--日常消费类股、医疗保健类股和公共事业类股。理由多种多样：投资者情绪不安、合理的历史估值以及各国央行的宽松政策。在5月过后如果“不”留在股票市场，损失可能会更多。

有关美国股票市场的共识是：从历史上看，从11月1日到4月30日的市场表现要远好于5月1日到10月30日。所以，为什么不将投资组合中的股票比例缩小，转而大量持有现金而去度个假呢？我们认为，即便是不投资于整体股票市场，至少也应选择投资一部分板块，下面是四个我们认为说得通的理由：

**理由之一：21世纪的回报率**

下面的表格列出了从2000年至今每年5月－10月期间，等权重的标普500指数的平均算数回报率为负1%(最下面一行)。请点击以下链接浏览表格：r.reuters.com/rek67t

同经济上升周期相关联的板块表现较差，其中包括非必需消费品、工业、苹果和谷歌等IT股。可以说这是季节性现象，但是平均来看，这些行业都是持有大量现金流的。

赢家包括保守和防御性质的日常消费类股、医疗保健类股和公共事业类股。

许多企业的股息收益率都高于均值，有时则低于平均股息支付率。Safeway、辉瑞(Pfizer)和Nextera Energy均在符合上述特征的企业之列。(若浏览全部企业请点击：link.reuters.com/bac45t)。截至2013年4月16日，这些企业的表现要比标普500指数高出逾200个基点。

**理由之二：波动即机会**

整体来看，标普指数回报率已经进入夏日低潮，但特定板块的剧烈震荡却甚于游乐园中的过山车。这对交易商来说代表着满满的机会。下列图表显示，2000年3/4月期间标普指数触及纪录高位后的一些惨烈跌幅。2008年，消费者日用品板块大挫17%，而这还是在市场低迷下的表现较佳板块。金融板块暴跌41%，其中包括了多家引发全球金融危机的金融股。而在其它年度，有几个板块的回报率都在两位数。

下面那张图能看出在2000-2012年这波跌势中，2002和2008年这两年的跌幅最大。图表的下半部显示，在这13年中，股市有八年上扬(请看红绿条形图)。而上面那张图则显示，这整段期间如果你投资了100万美元，那么到现在你手中将仅剩77.4万美元。但如果你躲开了那两段六个月时期，你的资金将变成147万美元。

图表地址为：(r.reuters.com/xek67t)

同样的，如果这对多头来说是一个季节性黯淡时期，那么卖空者肯定会很期待接下来的这六个月。

**理由之三：超买不等于估值过高**

尽管标普5000股指当前的价格处于技术性超买水准，但以过去水准而言，估值仍然在合理水平。根据汤森路透数据，标普500指数12个月未来市盈率(本益比)约为13.5倍左右(见下图中的蓝线)，高于橙线代表的五年中值12.7倍。但当前市盈率仍低于2000年至今的中值14.8倍，也低于几十年来的长期中值15倍.

图表地址：(r.reuters.com/zek67t)

**理由之四：别跟美联储对杠**

有关美国和全球经济复苏脆弱的讨论，似乎多过经济强健、就业岗位增加、减赤、税改等等议题。除非经济数据出现重大变化(但现在看起来机率不大)，否则美联储大概会维持现有政策。10年期美国公债收益率从2.0%跌至1.7%下方，再次提醒我们不确定性挥之不去。固定收益工具的收益偏低，可能会给股票等风险资产带来上行压力。

**总结**

预期已久的修正走势可能正在展开，倘若如此，那么就算市场前景令人紧张，价值型投资人和多头的身影还会远吗？或许最好的一句话是：在铺开沙滩巾享受夏日艳阳之时，别将市场抛诸脑后。(完)

(编译 洪曦/梁睿雪; 审校 王洋/蔡美珍)

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