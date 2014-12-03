《OBAID专栏》沙特决定不减产 个中奥妙何在？

(本文作者Nawaf Obaid为哈佛肯尼迪政府学院贝尔福中心访问学者，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Nawaf Obaid； 编译 李爽/朱晓军

路透12月2日 - 石油输出国组织(OPEC)上周宣布不减产后，油价大跌。在美国页岩油热潮及中国和欧洲需求下降，令全球供应严重过剩的情况下，OPEC做出此一决定；这标志着一个历史性的时刻，沙特放弃了通过调节供应来操控油价的方法，并采用以市场为主的作法。其明智之处在于，OPEC显然意识到不能再通过试图控制市场的方式来影响油价。

作为OPEC的领军者，沙特策划了这一新谋略。的确，OPEC和非OPEC产油国在此次峰会上呼吁减产，以推高油价、稳定石油收入，但沙特抵住了这种呼声。沙特为何如此坚定地倡导以市场为导向的新策略，理解个中奥妙至关重要。

沙特持有约25%全球石油储备，握有全球闲置产能的85%，是全球最大的原油出口国。过去一年通过一系列策略上的评估，沙特认为，他们最佳的中长期目标是允许油价跌至能更好地反映全球市场实情的水准，藉此维持市场份额。尤有甚者，即便未来三到五年内，油价或低见每桶60美元，他们仍可维持运作。

沙特能够接受更低的油价，是因为管理良好的外国资产投资组合在过去十年间促使沙特央行(即沙特货币管理局)积累逾7,500亿美元资产。沙特还持有约1,500亿美元各国政府基金，比如公共投资基金。因此，有监于9,000亿美元的外汇储备(仅次于中国和日本)、没有外债、公共债务还不到GDP的3%，可见沙特的公共财政状况极具韧性。

但其他产油国情况则迥异。俄罗斯、委内瑞拉、墨西哥、伊拉克、伊朗和尼日利亚都反对沙特这一决定，因为面对石油收入下降，该国政府财政状况正坐困愁城。其中多数国家外汇储备规模不大，经济成长停滞或萎缩，一些国家还面临严峻的社会动荡。

但沙特心知肚明，全球石油生产格局正在改变。简言之，北美页岩油热潮正降低传统产油国的重要性，并推动全球供应增加。沙特有信心也能够信任自由市场，坚信这种趋势应该得到支持。这种趋势不仅有助于减轻对过度依赖中东原油的忧虑，而且正如沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)执行长Khalid al-Falih近期所言，“长期来看，有监于整体性能，石油将成为人们选择的燃料；我们需要管理和投资石油。”这意味着沙特的利益系于：一个长期稳定的油市，能与全球经济和谐共存，并且鼓励维系石油重要性的技术和政策抉择。而信任市场就是达成这些目标的最佳途径。

在其他方面，这种立足市场的方式也有利于沙特的长期前景。油价下滑对沙特两大主要竞争者--俄罗斯和伊朗造成负面影响。价格战将导致众多北美页岩油新项目因生产成本高昂而失去竞争力，长期而言能减轻OPEC面临的部分竞争压力。沙特原油生产成本极低，如果油价最低跌至每桶60美元，沙特竞争者将难以守住市场份额。

沙特上周的举动将对中东政治局势产生巨大影响。经济面已深受国际制裁之苦的伊朗，又将面临空前的经济和金融压力。沙特推动油价走低，还会大举影响伊拉克及叙利亚的政治变革。毋庸置疑，沙特已经认真考虑过这项决定的利弊得失。该国不仅清楚当前的政治后果，还完全致力于一项长期战略，保护该国在全球石油贸易中的优势地位。

沙特数十年来如一日，采取保守方式管理着全球最庞大的石油基础设施，其领导层对全球经济和金融安全负有独一无二的责任。虽然沙特目前容许市场动荡，但该国也在未雨绸缪。该国将继续大规模投资，来保持每日1,250万桶的持续性产能，以确保全球能源稳定。倘若出现全球性灾难，沙特还将准备好随时干预，以每日200万桶的平均闲置产能来稳定市场。此外，沙特还希望维持一个可预见、安全和分散的供应链，如此一来全球经济就可以在未来几十年里，依靠油市来满足发展所需的重要能源需求。(完)

(译文审校 龚芳)

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