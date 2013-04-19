《SAFT专栏》糟了，他们又在说这次不同

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 蔡美珍

路透4月19日 - 你绝对不会喜欢看到“通货膨胀”、“央行”、“这次不同”这些词语凑在一起。

但这就是国际货币基金组织(IMF)全球经济展望报告的基本讯息，报告认为失业和通胀之间的关系已经有了根本上的改变。

尤有甚者，IMF还把这归功于各国央行，IMF说各国央行让外界对央行控制通胀的能力产生了新的信心。

IMF的理论是源自于一个奇怪现象：为什么在“大衰退”期间，物价下跌压力没有更大？过去经验中，失业与物价之间具有相当稳定的关系，经济学家称之为菲利浦斯曲线。失业人口愈多，物价下跌压力愈大，而一旦失业率高于自然失业率，就业人口愈多，物价就愈高。

但在金融危机爆发后的期间，这个变动关系没有像以前经济衰退时那么强烈，IMF把这个奇特现象拿来和不会吠的狗相提并论。以失业人口的数量而言，我们本来应会见到更明显的物价下跌压力。

“简而言之，狗没有吠叫是因为预期心理受控，加上可靠的各国央行让通胀变化速度远比1970年代来得更慢，通胀这条狗被戴上防吠口套了。同时，只要各国央行仍能自由适时反应，这条狗可望维持目前状态。”(here#page=1&zoom=auto,0,800)

有不少理由可以给这个论调一点认同。许多央行已经设定通胀目标，这可能使央行的动作更加透明，也更可能带来更多信心。此外，整体上，各国央行比起1960及1970年代更加独立，消费者应该也很清楚这点。

实际数据也是无可否认的：全球各地的长期通胀预期大多稳稳维持在官方目标附近，尽管不少实际通胀数字出现落差。

话虽如此，这一切都让我非常不安。我们已经见识过以前的宏观经济解释肯定了宏观经济学家的作法，但结果并非总是圆满。

**大稳健？**

还记得大稳健吗？谁还记得啊。不过我还记得当年全球决策官员及众多学者大力赞扬各国央行，运用智慧推翻了景气大起大落定律，开创了名为大稳健的时期。

当时的概念就是，政策制定及央行管理的提升，让经济周期平顺化，使景气下挫的频率减少，同时更加温和。但之后发生了金融危机，这场危机也暴露出，我们其实一直是透过央行流动性的大力支撑及随之而来的债务增加，来支撑经济成长及压抑经济波动。

换言之，或许地震次数减少了，但当发生地震时，破坏力却更大。这是哪门子的稳健。

事隔几年后的今天，我们又在为少数的亮点之一，让同一批决策官员居功。

根据历史的“伟人理论”，重大转变不是因为复杂的各种力量所致，而是几个可以具体列出的英雄所为，但这个理论通常是过于简化而且不正确。我们往往会把功过都硬冠在我们拥有最多控制的对象头上。

当然，IMF报告的言外之意在于，央行在拥有崇高公信力的情况下，有更多资本可以用于协助促进成长。它也暗示，万一通胀真的重现时，央行击退通胀的困难程度会比许多人所想的更少。

毕竟他们是央行，而且他们很可靠。怎么可能出什么错？

IMF的报告也提出一些不同说法，解释为何物价跌幅这么小，值得注意的是其中一个说法认为，当物价下跌更加接近通货紧缩的局面时，下跌的阻力就更大。商家不提高价格是一回事，但真正要降价时，又是完全不同的心态。

此外，IMF也对另一个主要解释有所着墨，这个论调认为，失业民众与市场上的就业机会之间，存在技能错配问题。一个失业的建筑工人，很难对护士的薪资构成压力。

我先澄清，我并不是在反对央行独立性，或设立通胀目标。

过去20年有稍微留心的人，应该都学到教训不要太信任央行，更不用说去信任那些认为央行可靠的经济学家。(完)

(译文审校 王洋)

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