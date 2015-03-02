《RUSSELL专栏》中石油与中石化合并说不通

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿2月27日 - 近期市场再度传言中石油和中石化将合并成一家超大型中国石油企业，但进行这样一笔交易的动机经不起推敲。

华尔街日报2月18日报导称，中国当局正在考虑合并中石油(601857.SS)母公司中国石油天然气集团公司(简称“中国石油集团”)，以及中石化(600028.SS)母公司中国石油化工集团公司(简称“中国石化集团公司”)。

应该注意的是，就算中国当局在考虑这么做，也并不意味着实际会发生。

不过，这则消息进入公众眼帘的事实，很可能说明了确实正在考虑合并的可能。

其他媒体亦报导称，中海油母公司中国海洋石油总公司(简称“中国海油”)与中国中化股份有限公司的可能性也得到了考虑。

最常被提出应合并成立一家超大型石油企业的理由是，这将让中国能够真正以全球性规格进行竞争，因为这样的一家超大油企，无疑会让目前全球最大的非国有油企艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)黯然失色。

虽然中石油和中石化实质上都是为国家控制的企业，但他们的运营方式有别于中东国家等其他国家的国有油企。

目前两家公司在油气生产、炼油、贸易以及零售等所有方面均互相竞争。

此外两家公司亦藉由合作与收购积极向海外扩张，这方面亦将会同台竞争。

打造一个更大的企业实体其带来的好处能否超过合并成本？这很难判断。

确实，两家公司通过合并后台部门和运营能节省成本，这样的协同效应显而易见，不过前提是公司合并后无情地裁员，而这是一个很大的假设。

中国国有企业在一些方面可能类似西方资本主义公司，不过有些方面则存在差异，例如中国企业更强调提供就业。

如果要想实现西方式的节约成本，这类合并必然伴随着大规模的裁员，但中国政府恐怕不会批准。

中国需要一个比埃克森美孚还大的企业在世界舞台上进行竞争吗？

或许不需要，中石油和中石化目前规模都够大，足以凭藉自身财务力量支应收购和新的投资案，更遑论身为国家控股企业享有的当然保证。

从扩大规模的需求或削减成本的角度来看，让这两家公司合并都未必说得通。事实上，说不通的理由倒是不少。

**更乐见合并的相反作法**

首先，这有违政府的国有企业改革目标。

中石油和中石化若合并，将几乎掌控了中国所有的油气连锁，控制中国约八成的生产和提炼，以及约九成的油气零售。

像这样的集中情况，不太可能促进能源产业形成一个竞争环境，实际上更有可能导致业务垄断。

这两家公司合并后的庞大采购势力，有可能在与原油供应商的谈判上取得更大议价能力，但这是否足够抵销成为庞大企业的潜在问题，令人存疑。

说到底，关键在于中国当局促成这样一宗合并案的动机为何，特别是这似乎直接抵触了当局的许多明定目标。

如果改革国企以提高竞争力和效率，是至高无上的目标，那么中国当局与其进行超级合并案，更好的作法是反其道而行，考虑出售资产，将两家公司的庞大业务合理化。(完)

(编译 白云/孙茉莉/戴素萍 审校 张涛/蔡美珍)

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