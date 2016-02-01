《RUSSELL专栏》沙特的中国难题：能为中国市场份额付出多少代价

2013年4月20日，沙特西北的杜巴港，一名渔民在一艘油轮附近收网。 REUTERS/Mohamed Al Hwaity

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 蔡美珍/王洋/张涛/张若琪

路透澳洲朗塞斯顿2月1日 - 就在最新统计数据显示，俄罗斯于12月超越沙特阿拉伯，成为中国最大原油供应来源之际，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)透露入股中国炼厂计划已进入深入谈判的消息，这应该不是巧合。

俄罗斯对中国的原油出口，在2015年已经四度超越沙特，更加凸显出沙特阿美正面临保住中国市场份额的严峻挑战。沙特阿美为沙特国有企业，也是全球最大石油出口商，而中国有可能在2016年取代美国，跃居全球最大原油进口国。

根据海关资料，中国在2015年从沙特进口了5,055万吨原油，较上年增加1.8%。

这相当于每日进口约101万桶，而据信沙特与中国炼厂之间的供应合约数量在110万桶/日，两者差距不大。

如果续约的数量和2015年一样，则今年中国向沙特进口原油数量可能不会有什么变化，不过如果炼厂要求高于合约上必须采购的原油数量，则有进口量有可能上升。

沙特占中国2015年原油进口的比重为15%，低于2014年的16.1%，远低于2012年的20%。

不过沙特对中国的原油出口一直非常地稳定，2012年为5,391万吨，2013年为5,390万吨，2014年为4,967万吨。

这表明尽管中国炼厂很希望通过定期合约锁定大量的供应，但重要的是近些年来他们一直避免提高从沙特的合约采购量。

相反的，中国炼厂一直在努力将原油供应多元化，无论从商业还是战略的角度来看，这都是合理的。

2015年俄罗斯对中国的原油出口为4,243万吨，较前一年增长28.2%，去年俄罗斯占中国进口原油的份额为12.6%，高于2014年的10.7%。

其他的主要供应国中，伊拉克对中国的原油出口增长了12.4%，巴西增长了98.4%，安哥拉和伊朗则分别下降4.8%和3.1%。

不过随着国际社会解除对伊朗的制裁，该国将寻求夺回失去的市场份额。这可能会令伊拉克、科威特、阿联酋这三个国家所供应的类似级别原油面临压力。

中国炼厂最有可能希望看到供给国之间的竞争愈发激烈，尤其是在低油价的环境下，不过问题在于沙特将如何应对。

沙特阿美不太可能只满足于维持向中国供应的数量保持稳定，因为随着中国总体进口不断增长，其份额将会下降。

中国与印度可能是未来几年推动石油需求增长的主要力量，沙特将希望在这两个国家保住其优选供应国的地位。

**复制在美国的成功策略**

沙特阿美可能正试图在中国采取类似于在美国取得成功的策略。

沙特阿美1988年通过收购德士古(Texaco)业务的50%权益，打入了美国炼油产业，这些权益后来变成了与皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)之间的合资企业Motiva，双方各持股50%。

据路透市场分析师John Kemp，拥有炼厂并向这些炼厂提供最适合的原油，使得沙特阿美对美国出口保持相对稳定，自2009年以来一直在120万桶/日左右，而同期来自其它国家的油轮则减半至300万桶/日。

沙特阿美董事长Khalid al-Falih上周对记者表示，公司正在与中国石油巨擘中国石油天然气集团公司(注:简称中国石油集团,CNPC)及中国石化(600028.SS)在“许多炼厂”开展合资事宜。

这可能扩展两国之间的现有合作。中国石化现在是沙特日处理能力40万桶的延布阿美中石化炼油有限公司(YASREF)的合作方。

若沙特阿美不过是希望确保其对中国的原油出口量不减少，那么入股中国炼厂或可起到很好的作用。

然而，若沙特阿美打算夺回失去的市场份额，那除了大量买进许多炼厂的股份外，还得设法鼓励中国石油和中国石化提高合约采购量。

若沙特阿美希望占中国原油进口的份额重新回到20%，日出口量约需提高30万桶，至每日140万桶左右。

为确保沙特原油加工量达到那样的水准，合资炼厂产能得达到多少水平呢？

合理的假设是至少每日100万桶，也就是说，沙特得投入数以十亿美元计的资本入股，这还是假定中方愿意释出这么多股份。

问题来了，沙特阿美目前是否有做这种规模投资的财务实力呢，且还进一步引发臆测，质疑该公司何以愿出售部分股份或是旗下部门给外来的投资者。

华尔街日报1月11日引述与沙特阿美董事长的访问指出，该公司正在考虑可能让公司或旗下附属公司上市的各种意见。

但那主要得看沙特的决心，是安于维持出口相对稳定，还是绝对市场份额才是其更重要的长期目标。

中国自沙特和俄罗斯的原油进口图表：

tmsnrt.rs/1UnO8T3

(完)