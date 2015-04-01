《RUSSELL专栏》中国油库满还是不满 对于油价是个大问题

图为位于安徽合肥的中石化石油储罐。 REUTERS/Jianan Yu

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿4月1日 - 中国油库的存储状况正成为影响该国石油进口的一个关键因素。

石油市场普遍认为，中国进口的原油超过实际消费量或提炼后再出口的数量，多出的这部分原油流入了中国的战略和商业储备设施。

外界不太知道的是中国油库还剩多少容量，何时会储满，还有新油库的建设速度。

中石化(0386.HK)(600028.SS)的一名高管3月25日对这个问题发表评论，称中国的战略和商业油库几乎装满。

尽管上述讲话是在一次业内活动上对记者作出的，但该高管要求匿名，这说明了该问题的敏感性。

如果中石化官员的说法正确，那么中国原油进口几乎肯定会放缓，并给全球油价带来下跌压力，因为中国是为数不多的几个需求增长较大的中心之一。

然而问题在于，中国油库是否真的装满，这存在某种程度上的可疑性。

据闻一些原本应该在去年下半年腾出的储能迟迟不见动作，可能要推迟到今年下半年。

据汤森路透石油研究和预测，1.32亿桶的额定储能至少要被延迟到今年下半年腾出。

因这些储油罐的腾出，意味着今年下半年的中国石油进口仍有保持强劲的空间。

显然这也清晰表明，之前由于进口和国内石油产量超过炼厂原油加工量，今年这些多余的石油终于找到了存放的地方。

今年头两个月，原油日均进口量为662万桶，国内日均产量在422万桶，两项加起来每日总计有1,084万桶石油可用于炼厂加工。

但是，1月和2月炼厂日加工量只有1,022万桶，还剩下每日62万桶可能是进入了存储。

**商业原油库存增加**

炼厂为响应政府号召，一直在增加商业原油库存。政府要求炼油企业储存更多原油，在明年开始之前储存量不应低于15天的日均加工量。

这的确有助于解释今年前两个月有一些多余的原油进入了储存，但疑问仍然存在，即库存增加的步伐会不会以今年初这样的速度持续下去。

3月给出的答案是很有可能如此，根据汤森路透石油研究与预测的预估，中国3月进口量料为2,800-2,900万吨，相当于日均约659-682万桶。

这只能到下周中国公布3月份初步进口数据时才能证实。

另一个值得考量的因素是，中国进口的原油中有多少会以加工后油品的形式再出口，尤其是柴油与汽油。

这两种主要燃料油的出口在2015年的前两个月已出现明显的下滑。柴油出口量从上年同期的日均8.99万桶滑落至2.31万桶，汽油则从9.89万桶下滑至7.68万桶。

尽管这对中国以外的亚洲炼厂利润而言是好事，但燃料油出口减少，提升了未来几个月暴增的风险，尤其是如果中国的柴油需求成长依旧疲弱。

目前情况的整体写照是，依然有大量原油流入中国存储，但这种情况是否会持续，抑或至年中逐步放缓，然后随着新储罐的完工而再度增长，还是存在不确定性。(完)

(编译 李春喜/孙茉莉/陈宗琦；审校 高琦/杜明霞)

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