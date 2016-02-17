《KEMP专栏》石油产量冻结只是第一步

2015年3月25日，俄罗斯油企Rosneft旗下Vankorskoye油田的石油井架和其他设施。 REUTERS/Sergei Karpukhin

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿：John Kemp 编译：许娜/张荻/王丽鑫/汪红英

路透伦敦2月16日 - 沙特阿拉伯、俄罗斯、委内瑞拉和卡塔尔石油部长周二宣布，同意冻结产量，但条件是其他主要产油国也加入。

按照协议，沙特和俄罗斯将把产量冻结在1月公布的水平上。伊朗不太可能同意维持当前产量不变，该国上月才被解除制裁。

该协议是附带条件的(取决于其他产油国是否参与)，也是缺乏力度的(只是冻结而非减产)，因此一些评论人士认为没有太大意义。

但以往的经验显示，产量协议一般是分几步才能达成，而且初期的几次努力通常都会失败或者只是取得部分成果。

成功的协议通常会利用某些产油国暂时的弱点，而且以往至少部分参与国保留未来提高产量至协议水平之上的权利。

成功的产量协议往往都限定范围和期限，把更复杂和棘手的产量配额问题留到以后处理。

从这些方面来看，在多哈宣布的产量冻结协议可以视为垫脚石，为未来几月达成一份更有力度、更加全面的协议奠定基础。

**“一身透汗”**

这轮油价下跌的深度和持续时间让所有产油国都感到意外，使得石油企业和出口国痛苦不堪。

OPEC原先维持高产的策略，是希望透过油价温和短暂的下跌，迅速抑制美国页岩油和其他高成本生产国的产量，夺回自己的市场份额。

该策略可能正在发挥作用，有报告称美国页岩油产量下降，非OPEC国家的石油勘探与生产支出也在大幅缩减。

但这个策略的见效速度比任何OPEC成员国在2014年油价开始下挫时预见的要缓慢得多，且代价更为高昂。

对油市多久才能恢复供需平衡以及油价能否反弹仍有疑问，多数观察人士预计，要到2016年下半年、甚至2017年或2018年才会恢复平衡。

OPEC的策略让油市出了“一身透汗”，也让OPEC各成员国自己大汗淋漓。

“一身透汗”进而让多数OPEC和非OPEC产油国变得更加灵活，并愿意接受产量协议的构想，至少在原则上。

**宣布胜利**

存在宣称当前策略成功、再悄悄进行调整的强烈倾向。主要产油国已经在这样做。

沙特及其亲密盟友阿联酋和科威特近几周强调上述策略正在发挥作用，他们能够承受油价下跌，但对于未来减产的态度显得更加开放。

俄罗斯也暗示可能准备以某种方式加入最终的产量协议。

委内瑞拉是受冲击最严重的产油国之一，一直积极支持达成温和的冻结产量协议。

到目前为止，各国都不愿率先做出限制产量的明确承诺，担心会削弱自己在谈判中的地位。

在多哈宣布的协议并不完整，因为取决于其他未参与该协议的国家做出让步，而且对产量的限制也可能不足以恢复油市平衡。

但其意义在于，表明最重要的石油出口国中，至少有一部分可能愿意达成协议。

**伊朗：缺席的一方**

伊朗可能会反对当前形式的协议(伊拉克或许也一样)，因为这将使该国的石油产量限制在受制裁时期的低位，令其难以接受。

在沙特看来，该协议一个吸引人之处是，将产量继续过剩及油价低迷的部分责任转嫁到主要竞争对手伊朗身上。

市场的焦点接下来将从利雅得和莫斯科转到德黑兰，这正是俄罗斯和沙特的谈判者所希望的。

伊朗如何表达反对意见，这才是重点。伊朗可能会直接反对该协议，并宣布将单方面地使产量达到最高。

伊朗也有可能接受短期内“自愿”限产，同时宣布打算在稍晚增产。

没有什么能够阻止伊朗同意在2016年“自愿”限制出口，或者增加出口、但将之控制在预估的基线之下，同时保留在2017年或之后进一步增产的权利。

现在还无法确定伊朗在制裁解除后究竟能生产多少原油，这也是沙特及其盟友希望推迟到2016年中再讨论减产的原因之一。

然而，富有创造性的外交能带来很多可能性。外交的目的不是为化解不可调和的分歧，而是为了找到暂时搁置分歧，从而使各方能共享短期好处的办法。

在这个案例中，问题在于OPEC成员国和俄罗斯能否为了确保在短期内提振油价和石油收入，将长期市场份额这一更大问题搁置一旁。

而提振油价和收入的关键在于，现在或今年稍晚达成的协议能否让当前以及预料中的部分过剩原油从市场消失。

评断周二多哈协议的方式，不是看它是不是解决供应过剩问题的综合办法，而是看它能否令最终达成更广泛协议的可能性增加。

没人能确切判断出有没有可能达成一项协议，但这种可能性在最近几周似乎已上升。这也是油价脱离近来低点的原因。(完)