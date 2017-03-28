《RUSSELL专栏》要市场份额还是油价？ 沙特与俄罗斯左右为难

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透新加坡3月28日 - 沙特阿拉伯和俄罗斯很可能会发现，在追求两个互不相容的目标时，被认为重要性低一些的目标将最终被牺牲。

这两个世界最大石油出口国似乎是既想通过减产来推高油价，同时又想通过增加出口来扩大市场份额，至少是在亚洲扩大份额。亚洲是世界上最大的原油进口地区，也是成长最快的地区。

问题是这两个目标中的哪一个最终会被放弃，沙特与俄罗斯什么时候才会意识到这两个目标不可兼得呢？

来自亚洲最大买家的原油进口数据显示，沙特和俄罗斯所面临挑战的严重性。石油输出国组织(OPEC)与盟友在去年11月达成协议，在2017年前六个月将日产量削减180万桶。沙特与俄罗斯是这份减产协议的关键。

该协议为原油价格提供了初步刺激。OPEC和非OPEC产油国的部长联合委员会3月26日在声明中表示，同意评估是否应将限制供应协议延长六个月。

虽然OPEC及其盟友在确保各方高度遵守减产协议方面取得了成功，开启了全球过高石油库存下降的进程，但也为协议之外的产油国提高产量敞开了大门。

中国2月海关数据凸显出，在竞争对手想生产多少石油就生产多少的时候，OPEC及其盟友减产会面临多大风险。

今年2月中国从最大石油供应国沙特阿拉伯进口了477万吨石油，合每日约124万桶，较上年同期减少近13%。

尽管2月进口量低于上年同期，但较1月的每日118万桶确实有所上升，这显示沙特似乎不愿限制对中国这一最大石油客户的出口销售。

这是反对提价格而更看重市场份额的第一个回合。

中国2月从俄罗斯每日进口119万桶石油，较上年同期高出4.5%，同时高于1月每日进口的108万桶。

截至目前，这似乎是反对重价格、轻份额的第二个回合。

当然，有些同意减产的国家2月确实降低了对中国的石油出口，比如阿联酋，但这更多地是一种例外，而不是常态。

今年前两个月中国从沙特阿拉伯石油进口量较上年同期增长1%，从俄罗斯进口增长18.9%，从安哥拉增长5.1%，从伊拉克和伊朗分别增加26.2%和9.4%，从委内瑞拉进口则增长39.6%。

这些数据并未显示这些产油国齐心协力限制对中国的原油供应；中国已超过美国，成为全球最大原油进口国。

**巴西扩大市场份额**

今年前两个月，中国自巴西的原油进口飙升了64.8%至39.2万桶/日，自英国的进口更是激增380%至12.6万桶/日。当OPEC和其盟友看到这些数据时，肯定高兴不起来。

虽说和今年前两个月中国814万桶/日的进口量相比，这不算大数字，不过却表明，但如果感到受到了OPEC和其盟友减产的影响，中国愿意、并且能够从其它国家获得原油。

身为亚洲第二大原油进口国的印度，情况也差不多。

据汤森路透供应链和大宗商品预测(Thomson Reuters Supply Chain and Commodity Forecasts)编制的船货追踪和港口数据，今年前两个月印度自巴西的原油进口跳升176.2%至13.93万桶。

而11月减产协议在原油出口国中产生的影响并不一致。今年前两个月，印度自沙特的原油进口下降15.2%至78.99万桶/日，而自伊拉克和科威特的进口则分别下降37.5%和27.3%。

不过印度自伊朗的原油进口却猛增211%，自阿联酋的进口增长19.7%，自阿塞拜疆的进口飙升了220%。

中国和印度头两个月的原油进口量表明，大体而言，头号产油国似乎都不愿削减对亚洲买家的供应量，而即便他们下调供应量，其他产油国似乎也乐于补上缺口。

未参与减产的产油国有能力填补供应缺口，是减产以提高油价的努力可能面临的第三个打击。

据周二在新加坡举行的阿格斯原油论坛上讲话的行业参与人士称，2月美国的原油出口量约为每日95万-100万桶。

在这些参与人士当中，一些人代表着美国石油生产商，他们预计这种出口水平是可持续的，并且还会在未来几年增长，因为鉴于低至每桶40美元的价格仍可获利，页岩油生产商、尤其是那些位于二叠纪盆地的生产商将提高产量。

美国页岩油行业仍是OPEC及其盟友头顶上悬着的达摩克利斯之剑。

虽然减产协议目前对减少过剩库存或许还能起到一定作用，但对于沙特、俄罗斯和其他产油国而言，他们最好寄望于全球经济强劲增长，从而引发一次由需求带动的再平衡。(完)