《KEMP专栏》产油国恐将承受石油市场超级下行周期之痛

图为法国东部Oberlauterbach一处油田的采油机。 REUTERS/Vincent Kessler

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp； 编译 王洋/杜明霞

路透伦敦10月10日 - 原油生产国正面临又一个残酷的现实：他们的产业进入了一个漫长、深刻的价格下行周期。

指标布兰特原油期货LCOc1跌破每桶90美元，创下2010年12月来最低。如果这样看，还是低估了石油行业实际的受损程度。

用2010年12月作为比较基准存在一个问题，那就是金融危机以及之后的衰退导致需求出现周期性下滑，严重扭曲了当时的油价。多数分析师会认同，这些只是短期影响，并不能为油市的长期趋势提供多少指引。

如果剔除衰退期(2008年末至2011年初)以便让结果更具代表性，就会发现当前的油价是2008年2月来最低，只不过那时油价处在加速上升期，五个月后才达到峰值。

如果(使用美国平均时薪指标)进行通胀调整，实际上布兰特油价为2007年10月以来最低，距今恰好有七年了。

浏览油价图表，请点选(link.reuters.com/paj23w)

石油行业的供需及价格周期，总是显得漫长、迟缓而且幅度颇深：当前的下滑周期也不例外。

无论是供给的飙升，还是需求的放缓，都是对2002年直至2012年油价上涨所作出的延迟反应，尽管其中还出现了2008-2011年的间断期。

油价居高不下并且不断上涨，致使水力压裂和平行钻探技术在北美页岩油开采中有可能得到应用。

也正是由于燃料价格上涨造成的恐慌，促使家庭、企业和政府纷纷转而采用各种节能手段以及乙醇、天然气等替代能源，从而节约燃料的消耗。

能源供应和需求的特点是，经济和技术惯性非常大。价格变动要过很多年才会对产量和消费产生重大影响，这也是现在才开始感受到之前价格上涨影响的原因。

但出于同样原因，一旦出现深度周期性改变，那么就很难阻止或逆转这种变化。2002-2012年油价升势引发的供需变化，像巨型油轮一样很难停止。

正如油价在2008年大涨，超越自然惯性并促使供应增加和需求减少，现在油价可能需要大幅下调，才能让油市走上新的轨道。

下面这个事实可以证实存在一种长周期，即2008年7月之后油价每次触及的高点都要低于上一次，这意味着供应和需求都在缓慢变化，对价格产生逐步下行压力。

其他大宗商品也在经历这种超级周期，尤其是动力煤市场。欧洲指标煤价TRAPI2Yc1展现出相同的走势：2002至2008年间大幅上涨，随后回落，2011年又小幅回升，之后峰值递减、处于逐步下滑趋势。

从铝MALc1到铜MCUc1，主要商品的价格亦普遍展现出类似走势。

对当前原油和其他大宗商品价格下滑的最好描述是，这属于2002年左右开始的长周期中的下滑走势。

在这波长周期上升走势期间，分析师将很多工业和农业大宗商品同步上扬称为“超级周期”。

当时很多投资者和企业都兴奋地聚焦于“超级”，而忘记了“周期”，忽略了这样一个事实，即价格涨幅中至少有一部分最终会被逆转。(完)

(译文审校 郑茵/张荻)

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