《RUSSELL专栏》沙特嘴上说不优先考虑市场份额 但大幅降价为了啥？

2013年4月20日，沙特阿拉伯西北的杜巴港口的一艘油轮，一名渔民在附近收网。 REUTERS/Mohamed Al Hwaity

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 张涛/汪红英/孙茉莉/刘秀红

路透澳洲朗塞斯顿8月1日 - 有时候，行动确实比言语更有说服力。沙特下调了供应亚洲客户的原油价格。而该国油企高层此前的说法是，追求市场份额并不是优先目标。

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)周日表示，9月份对亚洲供应的阿拉伯轻质油官方售价(OSP)每桶下调1.30美元，定为较阿曼/迪拜均价贴水1.10美元，创1月来最低。

这次降价幅度为去年10月以来最大，而且是在短短两个月内，官方售价就从每桶升水0.60美元降至九个月来的最深贴水。

沙特阿美的调价声明没有发表相关说明，也未对设定OSP的政策做出正式的评论，但过去两个月的行动表明，这家全球最大石油出口商对于市场份额的心情，可能并不像其执行长最近所说的那样放松。

沙特阿美CEO纳瑟尔7月20日对路透表示，沙特阿美并不担心伊拉克、伊朗和俄罗斯等产油国在关键的亚洲市场扩大地盘。大约三分之二的沙特原油出口输往亚洲。

“客户在增加。不，我们不担心，”在被问及是否担心其他原油生产国在亚洲扩大市场份额时，他这样回答道。

尽管考虑到沙特对亚洲的出口仍在增加，从这个角度看纳瑟尔的说法是正确的，但要是看到对手在这方面做得要好得多，沙特或许会感到难堪。

沙特最大的客户--中国2016年上半年从该国购买的原油基本没有增加，海关数据显示仅增加0.24%至2,645.5万吨。

考虑到闰年导致今年销售日多出一天，以每日出口原油的桶数来衡量，沙特上半年对中国的原油出口实际上略有下降。

中国上半年每日从沙特进口原油106.1万桶，低于上年同期的106.4万桶。

上半年进口自沙特的原油占中国原油进口的14.2%，低于上年同期的16.2%。

相比之下，俄罗斯原油占到中国总原油进口量的比例从11.9%升至14.1%，几乎与沙特打成平手。

印度的情况要好一些，沙特对这个亚洲第二大石油进口国的原油出口量在增加。

据贸易消息数据以及汤森路透旗下追踪船运数据显示，印度今年前半年自沙特进口了82.85万桶/日，高于上年同期的76.56万桶/日。

不过即使沙特对印度的出口增加了8.2%，但也难媲美伊拉克对印度的出口表现，今年上半年伊拉克队印度出口了84.44万桶/日，上年同期为59.46万桶/日。

这些数据表明，虽沙特增加了它的出口，但还不如其主要竞争对手的表现。

**沙特得有多放松？**

直到最近，从沙特阿美总裁纳瑟尔近期的访谈中就可看出，沙特似乎确实很放松。

从4月到7月这四个月期间，沙特阿美有三个月时上调了官方售价，而剩下的那一个月下调，也只是每桶象征性地下调了0.1美元。

这暗示沙特对油市正开始恢复平衡重拾一些信心，1月底到6月初指标布兰特原油价格跳涨88%亦支撑了该看法。

但此后布兰特油价已回落近18%，可能会打击对于市场接近再平衡观点的信心。

仅凭这一点，便可能已足以令沙特阿美迅速对官方售价打折。

不过还有另外一个因素在发挥作用，也就是布兰特油价对指标中东迪拜油价的溢价大幅收窄。

7月29日，布兰特-迪拜期货转掉期降至每桶2.22美元，创去年11月13日以来最低。

沙特的官方售价往往追踪布兰特-迪拜价差走势，以试图确保不管在全世界什么地方，炼油客户支付的油价或多或少都是一样的。

但是在去年5-8月份，布兰特-迪拜期货转掉期上次处于下滑趋势时，沙特实际在上调官方售价，只不过是在折价的基础上。

整体而言，尽管会有市场因素帮助解释沙特官方售价大幅下降的原因，但也有可能是沙特对其市场份额以及原油供需再平衡的步伐并没那么放心。(完)