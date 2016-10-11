《KEMP专栏》沙特意外达成减产协议 看空油价的对冲基金中箭落马

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 戴素萍/高琦

路透伦敦10月10日 - 沙特阿拉伯成功地把那些看空油价的对冲基金打懵了，其9月28日在阿尔及尔会议上出人意料地与石油输出国组织(OPEC)其它成员国达成产量协议，油价因空头回补而大涨。

对冲基金等资产管理人在10月4日止当周，针对三种主要的布兰特和美国原油期货与期权合约净多仓增幅达到创纪录的1.42亿桶。(tmsnrt.rs/2dFmMOP)

在OPEC会议前夕，资产管理人持有的净多仓为4.71亿桶，七天后飙升至6.12亿桶。(tmsnrt.rs/2dJwBbh)

根据监管单位和交易所的数据分析，空仓减少了6,900万桶；同时多仓额外增加了7,300万桶。

产量协议意外达成，让近月布兰特原油价格每桶上涨了5-6美元，对冲基金无奈回补损失惨重的空头仓位，并顺势增持多仓。

阿尔及尔协议是市场信心的重要转捩点，此前一个月市场对油价的信心每况愈下。

从8月末到9月中这段期间，对冲基金已经将他们持有的布兰特原油和西德克萨斯中质油(WTI)期货净多仓削减1.78亿桶(从6.28亿桶降至4.49亿桶)。

之后在阿尔及利亚达成的协议则几乎完全扭转了上述趋势，令油市差不多回归到8月末时的位置。

近月布兰特原油期货在10月4日收报每桶50.87美元，基本回到8月23日的水准，当时报每桶49.96美元。

那么沙特是否是故意挤压持有空头押注的对冲基金呢？由于不知道沙特石油部及王室内部的私下讨论情况，这个问题无法回答。

但不管这个举动是有意的还是无心的，所造成的实际影响都是一样的，即引发了猛烈的空头回补涨势。

截至10月4日，油市中仍然存在大量未回补的空仓，这或许就解释了为什么油价在随后数日继续上涨。

但现在空仓已经大幅下降，净多仓则接近4月创下的6.63亿桶的纪录高位，之间的差距不到5,100万桶。鉴于此，空仓进一步回补的余地已经大幅压缩了。（完）