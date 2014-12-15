《MAGUIRE专栏》油籽供应过剩应再次激发全球需求升温

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透芝加哥12月15日 - 2014/15年度全球主要油籽产出供应过剩程度将创纪录之最，推动年底库存首次超过1亿吨。
主要油籽供过于求，已经导致油籽价格跌至数年低点。市场广泛预期2015年多数时候大豆和其他油籽价格将承压。
供应大幅增加已经得到充分报导。然交易员并未太关注油籽市场需求面状况，如果消费增速超过预期，他们可能会大为惊讶。
美国农业部预计2014/15年度主要油籽需求增长约3.8%，低于预估的产出增幅6.3%。但去年油籽需求增长5.7%，2009至2012年的平均年增幅超过5%，因此2015年消费面的情况可能比供应更引人注目。
**供应增长**
交易最广泛的油籽全球产量在过去十年增加近50%，其中包括大豆、棕榈仁、油菜籽和葵花籽，这要归因于种植面积大幅增加，而且大豆等主要作物产量提高。
2008年至2014年，这些油籽的全球产量平均年增幅接近5.5%，尽管2010/11年和2011/12年度产出接连出现问题。随着全球市场发展，同期全球出口平均年增幅为6.8%。
2008-14年间，油籽库存年均增长5.8%，有几年增减幅度甚至达到双位数。不利的生长季过后，强劲的需求消耗掉库存，而良好生长季之后，丰产则迅速补充库存。
在最近几年产量持续强劲表现后，油籽库存创下历史最快的攀升速度，去年增长逾22%。随着大量美国和南美大豆的收获，2014/15年度库存预计继续增长31%。
2014/15年度大豆、油菜籽、葵花籽和棕榈仁预估总产量略高于1亿吨，比2011/12年总产量高近4,000万吨。预估产量相当于超过88天的油籽消费量。
**需求走势缓慢而稳定**
这些库存可能看似充裕，但因而给价格带来的下行压力正刺激着终端用户的胃口，他们通常对产量变动的反应慢于市场其他参与方。但是，25年来只出现过一次需求同比下滑。
此外，在产量激增后，需求料将很快以快于平常的速度增长，因为供应带动的价格压力有助于改善终端用户的利润率。
去年的油籽总需求增长5.7%，为2009/10年以来最快。美国农业部(USDA)预计， 2014/15消费量将升高约3.8%，这将低于五年均值4.4%，较去年增速下滑近两个百分点。
大豆期货等指标油籽价格目前也处于或接近四年低位，较2013年大部分时间水平要低20%-30%。油籽需求增速若持平去年也合乎情理，即便不会高于去年。
如果2014/15年度消费量增速并非3.8%，而是达到5%，那将相当于多消费500万吨油籽。7%的增速意味着多消费近1,300万吨油籽。
当预估库存约为1亿吨时，消费量增加500万吨可能不太明显。但是库存走势一旦逆转，可能提高市场人气，进而引发消费者更大的买兴。这种情况或将在明年提振油籽价格。
因此，虽然油籽市场目前焦点仍是全球供应的历史性规模，但随着消费者集体对低价作出反应，需求增长或将成为2015年市场走势的主要推动力。
油籽产量、消费量和库存图表：link.reuters.com/ran63w(完)
(编译 李爽/朱晓军；审校 王洋)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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