《专栏》关注近日离岸人民币汇率波动

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
（作者应坚，为中银香港高级经济研究员，文章仅代表其本人观点）
10月以来离岸人民币市场调整尚未结束。今日人民币兑美元中间价报6.7379，比上周五下跌222基点。CNH继上周四（13日）盘中跌破6.74水平后，今日开盘后再度跌破6.74，而CNY则稍强于中间价。上午11时CNH、CNY分别报6.7426、6.7327。观察国庆假期结束以来中间价变化，已累计贬值601基点。而内地长假期间，离岸市场继续交易，CNH从9月30日收盘6.6728，下跌至今日的6.74以上，累计幅度达到670基点（约1%）。如何评估近日离岸市场的表现？
首先，CNH走弱主要反映外围市场基本面。5日晚上，美国公布9月份服务业ISM指数为57.1，大大超过市场预期的52.9，创下年内新高，增加了美联储年内加息的机会，而美联储主要官员又在释放“鹰”派言论，进一步增强了美元汇率反弹力度。
另一方面，英国首相宣布，将于明年3月底前启动正式脱欧程序，令英镑严重受压。美元汇率指数反弹至96以上，欧元、日元及英镑回落。随后几天，市场一直预期美国劳工数据可能支持加息，巩固了美元强势，美元汇率指数于13日突破98，而英镑及欧元则持续受压。13日，中国公布进出口数据，略逊于市场预期。CNH此轮贬值是在全球货币调整的背景下出现的，并未出现专门针对人民币的市场行为或有人趁着国庆大假“围剿”人民币。
其次，人民币对美元贬值幅度小于其它货币。10月6日迄今，全球市场经历了一轮调整。在美元加息预期增强及英国正式启动脱欧程序的双重压力下，全球汇市形成经纬分明的对决态势。
今日，美元汇率指数再次突破98，比9月30日上升2.7%。英镑跌至1.215水平，为30多年以来最低水平，比9月30日累计下跌6.4%以上；日元贬值了2.9%，一时失去“避险工具”功能；欧元下调2%以上，跌破了1.1，为2003年以来新低。CNH调整幅度虽已加大，但至今不过下跌了1%，贬值幅度要小于其他货币。在金融市场急剧波动中，CNH贬值幅度仍较可控，有利于稳定新兴市场货币信心。
再者，离岸市场投资者趋于理性。观察CNH这几天变化，基本上处于被动调整。因国庆大假，交易量受到一定影响，但留在市场的投资者比较冷静，既看不到年初时单边抛售的疯狂举动，也看不到有些国际炒家频繁“现身说法”，或出现恶意抛售的异常交易。从10月份以来表现看，离岸市场投资者更多以基本面来判断汇率。
由此可见，离岸市场经历了“811”大幅波动正在成熟起来。而人民币“入篮”，全球央行增持人民币资产，亦有助于稳定市场信心，令CNH在境内参与者缺席离岸交易时获得较强的支撑。
展望人民币汇率下一步走势，仍然会取决于境内及境外的基本经济面。
美元加息预期仍在继续“发酵”，但当美元汇率指数接近100时，市场对美元是否会继续走强出现分歧。去年11月底美元汇率指数曾短暂突破100，这一次不能完全排除市场会再借美联储于12月加息一次的消息炒高美元。
另一方面，英国“脱欧”的后续影响陆续浮现，而欧洲央行又宣布继续延续购债计划，令英镑及欧元双双走弱。这也使得美元强势获得一定支持。不过，美元汇率指数在接近100时阻力越来越大。上一次突破100是2000年基准利率达到6.5厘时发生的，而这一次美联储即使在年内加息一次，后续加息可能并不容易,不支持美元汇率指数在突破100后再大幅上扬。
至于境内，8月份中国主要经济数据表现良好，显示见底反弹迹象，9月份外汇储备虽下降188亿美元，但环比减幅只比8月份的159亿美元稍有扩大，资金外流并不明显，对人民币汇率有一定支持。市场目前关注的重点是19日（周三）国家统计局公布第三季国民经济运行情况，若能延续8月份稳中向好势头，市场不用过于担心人民币汇率。
另一方面，经历了“811”市场考验后，市场预期应有所改变。在美元走强的强烈推动下，人民币出现一定贬值压力也属正常，况且人民币贬值在一定程度有助于出口表现。因此，只要CNH调整有度，没有必要过于关注什么价位，如同其他国际货币一样不会有“铁底”，顺其自然才是最真实的。（完）
(整理 孙琦子; 审校 张喜良)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
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路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。