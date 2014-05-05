《曹阳专栏》10年期国债收益率与中国经济基本面背离了吗？

(路透中文特邀浦发银行金融市场部宏观分析师曹阳提供的专栏，仅代表本人观点）

2014年1季度中国经济下滑至7.4%，但与以往周期不同的是传统10年期国债利率水平回落依然有限，利率曲线依然陡峭，10年期与1年期长债的期限利差在4月初达到100BP以上。尽管存在政府的“微刺激”，但在过剩产能、高负债率和企业盈利回升乏力大背景下经济回升力度仍较为有限，那么在2季度后长端无风险利率是否再度趋势性下行来反映经济弱势呢？我们认为未必如此，10年长债未来下行空间或较为有限。

从长周期数据观察，2010年前长债利率与经济增长走势较为吻合。当经济上行超过潜在产出时，长债利率在融资需求扩张、货币政策紧缩时明显攀升，反之亦然。但2012年后，较长时间内出现了经济下、利率上的背离。这种背离在一定程度上反映了中国经济增长动力、金融市场的结构性变化。前者在于企业、政府投资项目层面由原先的盈利驱动投资驱动转向低需求、高产能、高杠杆下的资金链维系压力；后者在于金融市场发展，包括不同投资主体的风险偏好差异，使广谱利率出现割裂；央行、政府在防风险和去杠杆间选择了中性道路也影响了投资者配置行为。由于存在政府信用背书、较高息票率的高等级信用债成为部分高风险偏好投资者筛选投资标的的基准，商业银行等配置机构则更重视反映资金融入成本的银行间拆借利率，由此高等级城投债、银行间市场拆借利率分别构成不同风险偏好主体选取无风险利率的“平行世界”，并在一定程度上替代了10年长债的基准利率地位。具体而言，我们的分析如下：

第一，就实体经济来看，主要出现了企业部门由盈利预期下融资弹性向债务维系的融资刚性变化。2000至2007年间，由于加入WTO制度红利的释放和工业化进程的推进，企业ROE大致在6-17%且财务杠杆较低，远高出资金成本。在盈利驱动下，企业主动调节负债水平，并根据短周期的内、外需变化安排资本支出，调整外部融资量。这在金融市场反应为投资上行时，融资需求推高利率，反正依然。但2010年后，企业、政府的融资行为出现两方面变化：其一，2008年后企业在扩产能中加杠杆速度过快，债务率大幅从55%上行至60%以上，而需求低迷、营收下滑，使经营现金流较难覆盖前期贷款的利息费用；其二，政府4万亿投资中成立了大量融资平台，通过基建投资拉动经济，政府债务扩张迅猛。根据2013年审计署统计，中央与地方债务总和达30万亿，占GDP的50%，由于许多基建项目本身未产生现金流覆盖本息，加之项目建设周期较长，债务展期和再融资的压力较大。由此，经济下滑时，企业、政府依然有较高融资需求来维系杠杆，支付本息，并抬升利率中枢。

第二，金融市场中资金从供给者向需求者流动渠道多元化，使市场结构发生变化。这既反映为金融工具的丰富、也反映为市场参与者更趋多样。从金融工具来看，以债券市场为例，2007年前中国债券市场的标的构成较为单一，主要以国债、金融债和少量企业债为主，但在08年金融危机后随着融资主体多元化，中低等级信用债、城投债、中小企业集合票据、私募债发行增加，信用等级下沉。高息票产品的增加满足了部分风险偏好高的投资者需要；从市场参与者来看，金融脱媒带来竞争加剧，市场参与主体从单一的银行转向了信托、券商、基金子公司等。截止2013年底，券商资管、基金子公司和信托规模分别达到6000亿、9400亿和10万亿。

我们有两个较好指标观察金融市场结构的这一变化：一是银行的存贷增速差；二是居民储蓄存款增速变化。从长周期数据观察，与2002到2007年均值2.2%相比，2010年后的存贷差下降了3个百分点；14年3月的居民储蓄存款增速仅为9.5%，远低于2002-2007年间15.8%的均值，甚至仅相当于07年下半年A股牛市时存款大分流时期的水平。该变化对于债券市场配置的影响显然是显着的：

对于银行而言，稳定负债来源减少且负债成本提升，资产配置中需要权衡投资的收益与流动性。以2013年为例，一方面，6月“钱荒”使得流动性备付增加，另一方面，面对以互联网金融为代表的货币基金挑战，低成本活期存款大幅减少，占储蓄存款比例大幅降低到了50%。以上均抬升了负债端成本。银行需要通过有较高收益的债券、非标投资来赚取收益，降低了低收益长债的配置比例。

对于各类非银行金融机构而言，规模扩张期的风险偏好更高，交易策略亦较为激进。在银行间市场利率和外部融资环境较为稳定时，资产组合估值对流动性要求不高。由于需要与银行竞争，这些机构承诺收益需要往往高于银行理财，因此在息票策略上至少需要配置高等级城投，这亦远高于目前10年期国债收益率。

第三，高存量债务环境下，央行和中央政府对去杠杆过程中防范金融系统性风险较为重视。一方面，对于城投项目，政府通过财政收入、土地抵押等增信方式提供显性或隐性担保，在没有金融危机时，政府信用背书使交易机构将高等级城投视为安全资产；另一方面，出于降杠杆需要，央行整体货币政策依然偏向中性，7天回购利率中枢依然较高，银行等金融机构流动性管理压力仍大。由此交易类、配置型机构分别以高等级城投、短期拆借利率作为息票策略、流动性管理利率“floor”，两者一定程度构成对长久期国债无风险利率的替代。

具体来看，尽管年初先后出现中诚信托矿产融资项目兑付危机、超日债务无法按时兑付利息等信用事件，但央行1月初扩大了对中小金融机构的SLF流动性支持承诺，4月银监会99号文明确信托股东兜底等，均降低了信用风险的扩张、蔓延，4月政府预算法修正也会未来省级政府发债创造空间，对现有城投项目的再融资提供来源，降低了违约风险。由此交易类机构大多将高票息、高等级城投等同无风险利率，在市场中反映为除BBB城投外，各等级债券信用利差大幅回落；对于银行而言，目前7天拆借利率中枢大致在3.5%—4%，6个月同业存单大致在5%，在权衡资产收益和流动性方面， 1年期AA+短融来看收益率仍达5.3%，仍可对接同期限理财，但4.3%的10年长债吸引力显然有限。

结合对实体、金融机构和政府行为的分析，我们可以将中国信用市场视为一份大的夹层贷款，劣后级贷款由地方融资平台组成，现金流创造能力差。但由于融资刚性，对于资金成本不敏感，愿意支付高息，考虑政府信用担保增信，对于券商、基金等吸引力依然较高；优先级分为10年期限国债利率，短久期但收益率较高的短融两类，出于资产负债管理和提高收益的需要，银行类金融机构更青睐后者。

如果以上推断正确，大致有如下结论：第一，未来一段时间内“以10年期国债衡量的无风险利率难下，城投信用溢价上行有限”；第二，尽管信用债供给依然较多，但在政府稳增长承诺下，企业、政府再融资依然较为顺利，经济不会出现“不破不立”。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。