《Wasik专栏》人口结构将推动“新常规”经济

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Wasik； 编译 王洋/侯向明/朱晓军

路透芝加哥9月30日 - 当今在长期投资领域，最难理解的术语之一就是“新常规”。

这个词语由太平洋投资管理公司(PIMCO)执行长埃里安(Mohamed El-Erian)发明，意思是指2008年金融危机后“全球的低增速”。尽管今年的股市回报率一直还不错，但从今以后“新常规”将主要由人口因素推动。

而且，除非目前的美国政府债务上限争斗造成一场深度、长时间的市场崩溃，否则现在就是时候从更长远角度来考量投资策略了。

在发达国家，财富的上升、人口出生率下降以及劳动人口减少，将压制经济成长。劳动人口中年轻人减少、而年长和退休人士增加，可能造成股市回报率下降。

那么该如何调整你的预期呢？遵循人口发展趋势。现在每天有超过1万名“婴儿潮”时期出生的人到达65岁，未来19年仍会如此，所以作为投资者，你需要关注这部分人的需求。退休人口需要的消费品较少，这意味着对房子、家用电器的需求较少，还有许多其它物品的销量也将减少。

最具前瞻性的投资将是医疗保健、保险和科技。美国老年人在药物、医疗设备上的支出将增加。而随着婴儿潮一代规划退休支出，保险也将占据一席之地。

近来， 医疗保健一直属于还不错的投资，因为美联储开始“缩减购债”的可能性，以及国会围绕支出议案的争论，已使得投资者更偏防守。

据医疗照护和医疗救助服务中心(CMS)称，医疗保健支出的年增速在经历2008年后的下滑及休整后，料在2016-2022年间从今年底的4%升至6%。

从行业来看，医疗保健今年一直优于整体市场。今年截至9月27日，标普北美医保行业指数上涨近28%，同期标普500指数上涨约20%。

如果你想长期投资医保行业，则需要找到一支持有医药、医疗设备和健康服务类公司股票的基金。

先锋医疗保健基金ETF(Vanguard Health Care)就投资涵盖此类股票的指数，持有的主要公司有强生(JNJ.N)、Gilead Sciences (GILD.O)和保险商UnitedHealth Group Inc (UNH.N)。截至9月27日该基金净值上涨了近30%，每年的管理费用为0.14%。

保险公司也应该是你投资组合的一部分，因为这类公司耐受大多数的经济气候，而且专注于广泛的金融服务，其中包括退休产品和投资。

SPDR标普保险ETF (KIE.P)持有权重级的Aon Plc (AON.N)、Allstate Corp (ALL.N)和保德信金融集团(PRU.N)。截至9月27日该基金净值上涨37%，每年管理费为0.35%。

这个人口学投资计划的第三方面是不容忽视的科技板块。

科技类股精选基金Technology Select Sector SPDR持有若干技术巨头股票，比如微软(MSFT.O)、谷歌(GOOG.O)和思科(CSCO.O)。在三个可能增长的板块中，该板块最不被看好。SPDR基金今年上涨近6%，年费为0.18%。

**长远打算**

根据投资策略与研究机构Research Affiliates最新数据，婴儿潮一代正在逐步老去，导致退休人员增加和工人减少，这一现实将对经济造成深远影响。婴儿潮一代的工作时间将延长，但生产率将下降。他们也会享受到“长寿红利”。

“根据我们对人口和国内生产总值(GDP)的研究，未来20年实质GDP增长的合理预期值为1%，”Research Affiliates执行长Rob Arnott在写给我的电子邮件中表示，“虽然这听上去很可怕，但记住过去40年的增长也只有2%。”

人们不必把增长乏力看得跟灾难一样。

“由于劳动力老龄化，年长工人的生产率增长减缓，经济增长会进一步小幅下降，”Arnott称，“其实还好，缓慢增长也是增长。”

我们需要记住，长期预测并不一定准确，而且经常被金融危机打乱。但是，根据现有趋势，美国以及海外的人口变化基本可以确定。你基本上可以信赖这些正在改变发达国家的变化。目前还有充裕时间可以重新调整你的投资组合。(完)

(译文审校 隋芬)

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