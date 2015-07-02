《RUSSELL专栏》中国上半年柴油出口不兴 下半年料转旺

图为中石化旗下在香港的一家加油站。 REUTERS/Bobby Yip

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 张明钧/刘秀红

路透澳洲朗塞斯顿7月2日 - 中国柴油出口下滑，是今年亚洲油品市场中的一个小小谜团。

海关数据显示，今年前五个月，中国柴油出口130.3万吨，较上年同期下滑24%。

上述出口数字相当于每日6.47万桶，较2014年的每日8.2万桶明显下滑。

这同时意味着中国炼油业者2015上半年还远未接近用尽柴油出口配额，尽管6月数据的确显示柴油出口大增。

炼油业者能够出口燃油的数量，得看政府配额而定，跟据市场定价暨新闻机构普氏(Platts)4月27日报导，2015上半年柴油出口配额为262万吨。

汤森路透旗下的Research and Forecasts预期，中国6月广义柴油出口将达21万吨，上半年总出口将达约150万吨。

这仅相当于出口配额的57%。

问题在于何以中国炼油业者选择不让柴油出口达到最大水准？

亚洲上半年柴油利润相对持坚，较迪拜原油升水周三在新加坡收报每桶12.23美元，照此看来他们本该会尽量扩大出口。

周三收盘报价高于6月29日创下的年内低点每桶11.39美元，不过较2014年末的普遍水准低约23%。

尽管这仍意味着炼油业者在亚洲卖柴油仍有利可图，但值得注意的是，2015年至今柴油价格表现始终远远落后汽油。

92辛烷值汽油较布兰特原油裂解价差在新加坡报价已从去年底的每桶5.28美元升至周三的14.95美元，跳涨了183%。

这意味着炼厂生产和出口汽油的诱因更强，在中国的表现就是如此，2015年前五个月汽油出口量较上年同期增加13.9%，至每日115,300桶。

**煤油更受欢迎**

中国炼厂限制柴油生产规模，可能是导致今年以来柴油出口减少的另一个因素。

炼厂加工量数据显示，5月份柴油产量370.2万桶/日，较前月下降0.7%。12个月移动均值为365.1万桶/日。

5月柴油隐含需求量为361.5万桶/日，12个月移动均值为359.1万桶/日。

从12个月移动均值数据来看，炼厂产量和隐含需求之差仅为6万桶/日，理论上讲这一部分完全可以用来出口。

但隐含需求并未考虑库存的变动情况，而数据显示，商业柴油库存规模在上升，5月份时为1,030万吨，虽低于4月的1,060万吨，但已经大大高于去年11月所及640万吨的近期低位。

另外，中国的炼厂似乎选择将煤油产量最大化，煤油是可以与柴油同时产出的另一种中间馏分油。

5月煤油产量764,360桶/日，大大高于12个月移动均值705,429桶/日，而且今年前五个月的出口量同比增长10.2%。

整体而言，从我们目前掌握的情况来看，尽管柴油内需增长乏力，中国的炼厂也限制了柴油出口规模，转而重点输出航空煤油。

但是，随着炼厂检修任务完成，并增大加工量以充分利用强劲的国内及区域汽油市场，今年下半年很有可能会有更多柴油可供出口。

这就意味着，在中东新炼厂及印度和亚洲其它地区重要出口商也在加大供应的同时，中国柴油可能需要费点心思去寻找买家。(完)

(编译 张明钧/刘秀红 审校 高琦)

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