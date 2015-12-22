《SAFT专栏》量化宽松震撼力消退 主要央行不再痴心迷恋

图为在首尔拍摄的韩元、人民币、日元和美元纸币。 REUTERS/Kim Hong-Ji

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 张明钧/陈宗琦/徐文焰

路透12月22日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)正展开升息循环之际，全球其他主要央行可能发现他们对于非常规措施的迷恋已然降温。

从某种程度来说，那些经济成长迟缓、通胀低迷经济体的央行目前放宽政策的理由充裕。在没有其它央行跟进行动的情况下，美联储的行动收紧了全球金融环境。尽管美国升息也带动美元.DXY上涨，但其他国家央行还是可以削弱本币，借助自身的非常规操作来赢得新的出口市场。

即便在美联储上周决定调高指标利率25个基点之前，其他央行对于降息及买进资产也变得越发踌躇不前。

欧洲央行12月初提出的措施令市场感到失望，原已为负的存款工具利率仅再下调10个基点，购买债券计划也只是展期而非扩大买进规模，这都是该行内部分歧加剧的明证。

虽然在美联储采取行动后，日本央行于上周调整了买债计划，但在此前的10月30日却让市场大感意外，因为当时并未推出更大规模的新措施，同时宣布延后实现通胀率回到2%的时间。

更为甚者，日本央行上周宣布的小幅调整举措，导致日本股市.N225出现严重抛售。

“发达国家央行非传统政策的效果，已到达递减的地步，如果进一步宽松政策，也难以找到合理的理由，而且基本上不能再对市场产生‘震慑’，”对冲基金SLJ Macro Partners合伙人任永力在报告中表示。

“对2016年而言，我认为坏消息不再产生利好，但经济面的好消息，对风险资产价格而言可能是坏消息。”

几乎从2008年经济衰退最严重时期，美联储迅速祭出支持市场举措以来，坏消息对投资人别具魅力，因为伴随着坏消息，央行往往承诺祭出更大规模、更积极的支持。这一切旨在支撑金融资产价格，也确实发挥了效果。但随着这些支持消退，令资产价格走弱的反效果也在意料之中。

如果美国消息面的利多让美联储持续升息，而其他地区不利或好坏参半的消息，未能促使欧洲央行或日本央行推出新的支持举措时，更能印证这种情况。

**购买尚未存在的资产**

尽管日本的情况特殊，但观察日本央行所宣布的改变，不难察觉量化宽松或购买资产所剩的余地已经不多。

除了转向购买期限更长的公债，日本央行也解除购买房地产投资信托基金的上限，并宣布将利用约25亿美元购买“主动投资于实体与人力资本” 企业的上市交易基金(ETF)。

请注意，日本似乎并不存在此类ETF，更不要说关于这种公司构成的公认定义了。

另一方面，如果你们多年来一直梦想着能够在日本推出实体经济与人力资本ETF，你或许会发现一家实力雄厚的机构也在积极认购。

日本央行已经持有半数在日本发行的ETF，不过购买重点是那些追踪日本大型股指的基金。该央行的意图很明显，而这些意图也说明央行对QE的实际效果并不满意。

推出QE的原因之一是为了创造条件，促进企业利用日圆贬值和低融资成本的市场机遇，决定投资扩大新的产出。

如果实际情况确实如此，QE本可推升产出和薪资水平。然而日本企业却任由利润率不断扩大，而不愿加薪以分享获利。

这或许就是日经指数大跌的原因所在。将这一思路进行逻辑分析后，你或许会得出结论，QE的作用基本就相当于为企业以及持有企业股票的富人提供的补贴。

我们还是寄望2016年的数据能够支持各家央行收紧政策或保持现状吧，因为促使央行扩大宽松的证据并不太有力。(完)