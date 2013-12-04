《Russell专栏》沙特上调油价 与市场形势格格不入

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell；编译 朱晓军

路透澳洲朗塞斯顿12月4日 -沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)决定将其面向亚洲的1月原油船货官方售价(OSP)升水上调至两年来最高，此举似乎与近期市场动态有些不太一致。

1月装运的指标阿拉伯轻质原油OSP，相比阿曼/迪拜原油均价升水上调为每桶3.75美元。该价差高于12月的3.45美元，也是自2012年1月创下4.15美元以来的最高。

1月升水较12月上调0.3美元，增幅高于路透调查的预估。在沙特阿美于12月3日宣布上调前，路透调查预计将上调0.2美元。

沙特阿美上调OSP的原因包括迪拜原油的即期跨月价差现货升水，以及亚洲炼油利润回升。

因素可能还包括炼油商在冬季提升产能带来的季节性需求增长，炼厂结束维护重新开工，以及中国的新炼厂投产。

据汤森路透OilAnalytics估算，中国12月原油进口可能介于2,300-2,400万吨之间，明年1月进口应会增加。

据估算，亚洲整体原油进口12月料将环比增长7%至约7,500-8,000万吨。

但是问题在于，这种强劲增长是否足以支撑沙特OSP升至两年高点。

阿曼原油期货现货升水幅度通常是判断亚洲原油需求强劲程度的好指标。

该期货近期的现货升水幅度放缓，12月3日即月合约和六个月合约价差为每桶1.3美元，低于一个月之前的每桶3.56美元和三个月之前的每桶4.96美元。

价差缩窄说明即期船货需求的强劲程度正在衰减，这通常表明沙特OSP需要下调。

沙特油价也与布兰特原油期货较迪拜原油升水相关性较大，因为沙特希望对全球各地的客户收取同样油价，以将各地区之间的套利活动减至最小。

沙特面向亚洲原油OSP自8月以来一直处于升势，这起初并不令人意外，因为布兰特原油期货较迪拜原油升水从4月开始就逐步走高。

沙特此前在逐步提高与阿曼/迪拜油价挂钩的OSP，以便弥补迪拜原油较布兰特原油的相对走弱。

然而，当布兰特-迪拜原油价差在9月9日触及每桶7.1美元的高点后转势，沙特却继续提高面向亚洲的OSP。

根据12月3日的布兰特-迪拜原油价差和沙特1月OSP，沙特最近一次提高OSP，将其较布兰特-迪拜原油价差缩窄至每桶仅0.65美元。

自布兰特-迪拜原油升水9月创高点每桶4.2美元以来，价差已经大幅下跌。

如欲查看布兰特-迪拜原油价差和沙特OSP图表，请点选(link.reuters.com/rym25v)

亚洲炼厂利润率也在回升，但是再度受沙特上调油价的打压。

据路透数据，亚洲炼油商似乎并未赚取高额利润，一家新加坡炼厂产出较迪拜原油的利润为每桶4.38美元。

尽管这比起11月的每桶3.91美元、10月的每桶3.57美元已经有所改善，但仍低于12个月移动均值6.18美元。

亚洲炼油商不太可能把沙特上调OSP看作合理之举，这可能会刺激他们向别处寻找现货原油。

伊拉克和伊朗当然都希望增加原油销售，伊拉克将在2014年成为中国第二大原油供应国。

伊拉克已经承诺，2014年每日向中国供应88.2万桶的原油，较2013年高出68%。伊拉克出口增长受助于该国愿意以沙特船货的折扣价出售。

伊朗也希望，近期与西方在核计划问题上关系缓和，将推动该国原油出口增加。但和谈协议限制伊朗每日出口不得超过100万桶。

科威特和阿联酋预计也将增加出口，它们并不愿意将市场份额拱手让给伊拉克和伊朗。

这些市场动态均表明，沙特不可能长期将OSP维持在高位，上调1月OSP之后，可能会紧接着连续几个月的下调。(完)

(译文审校 隋芬)

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