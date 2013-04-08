《Russell专栏》力拓出售资产也许暗示着大宗商品前景不妙

资料图片：2月14日，力拓公司执行长Sam Walsh在公司发布2012年业绩后拍照。 REUTERS/Toby Melville

(本文作者为路透专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 隋芬/王翔琼

路透朗塞斯顿澳洲4月8日 - 力拓(RIO.AX)越来越长的资产出售名单，说明这家全球第二大矿产企业诚心想削减成本并退出非核心业务，但对于大宗商品市场的现状，它的这些决定又暗示了什么呢？

除了加拿大的钻石业务和太平洋的冶铝业务之外，据说澳洲的煤炭与铜资产和加拿大的铁矿石资产，也已经被力拓添加到待售清单上。

力拓目前为止得到分析师好评，因为新任CEO沃尔什通过高度侧重成本控制、削减资本支出与出售资产，提高了对股东的回报。

压缩成本和减少资本支出这两项任务并不好办，所带来的有形结果可能远远不止是出售一些高成本矿场和铝炼厂。

逻辑很简单：假设如此深谙开发与管理这类资产的力拓都对它们无能为力，其他公司又凭什么能够接手？

另外，一家公司在市场上卖掉表现很好且其认为长期潜力巨大的资产，就算持有这些资产的成本很高，这种事也是不太寻常的。

传言要被卖掉的资产，包括力拓在Coal & Allied持有的80%权益，该公司主要在澳洲出产热焦煤。

虽然Coal & Allied与对手相比成本高上许多，但假如力拓认为热焦煤未来几年的表现会很好，它还会急着卖掉吗？

热焦煤近几年无疑是表现很差，澳洲纽卡斯尔港的指标现货热焦煤价格目前每吨在87.01美元，比2008年衰退之后的高位136.30美元低了大约36%，这个高点是2011年1月创下的。

尽管中国和印度的进口规模达到纪录高位，热焦煤价格仍创下这样的跌幅，主要是美国大幅增加出口且印尼等传统生产国也增加了供应。

**中国需求成长放缓**

看来力拓认为，较长期而言热焦煤可能不会有好表现，这也许反映出中国需求增长或将放缓。随着中国经济成长走向成熟，使用更清洁能源应对污染的压力剧增。

打算出售澳洲Northparkes铜矿的多数股权，考虑的可能是该项业务的高昂成本，而不是铜市场的整体前景，不过全球供需状况在历经数年的短缺之后，正逐步转为过剩。

此外，有监于力拓对于铁矿石的整体依赖度，成本和策略契合度可能是力拓剥离所持59%加拿大Iron Ore Company股权的原因。

去年力拓约90%的获利来自于集中在西澳洲的铁矿石业务，其余大部分来自智利和美国的铜业务。

铁矿石和铜业务的诀窍是将生产成本降到全球最低，由于供应增加正值中国需求成长放缓，这两种大宗商品在未来几年皆可能遭遇结构性价格下跌。

这就是为何力拓以及竞争对手必和必拓(BHP.AX)等侧重于削减成本和资本支出，并出售高成本业务的原因。

该公司希望透过节省成本得到50亿美元，资产出售则可能获取逾100亿美元。

但困难在于将计划中的资产出售变为现实。实际上，力拓旗下Pacific Aluminium分拆出售的13项铝资产在面向市场一年多之后仍未卖出去。

大宗商品资产在2000年开始成为市场宠儿，直到2008年金融危机，目前却沦落为投资废品。

观察是否有投资者够勇敢，愿意逆向涉入待售资产，将是一件非常有意思的事。

毕竟，大型矿商已经证明它们通常在错的时间买进资产，在情况就要发生转变的时候支付高价，力拓在2007年以380亿美元收购加拿大铝业就是如此。

正是加拿大铝业的这些资产有很多难以找到买主，濒临关闭。

因为缺乏逆向操作的大宗商品投资者，力拓或许会发现出售资产是极其缓慢且令人沮丧的经历，而且也可能无法带来预期的回报。(完)

(译文审校 沈以文)

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