《万钊专栏》做好人民币汇率管理的几个核心问题

（作者为中国金融四十人论坛青年研究员，现就职于招商银行金融市场部）

人民币汇率成为全球金融市场共同关注的问题，中国的国际影响力日益增强，同时人民币正处于国际化的关键阶段，做好人民币汇率管理至关重要，笔者认为比较核心的问题如下：

第一，如何理解经常项目顺差。经常项目主要分成两部分，一部分是货物贸易，另一部分是服务贸易。中国长期保持经常项目顺差，本质上是积累了越来越多的人民币“潜在多头”，过去在人民币单边升值的背景下，“潜在多头”会迅速转变成“实际多头”。那么在当前对汇率看法出现分歧的情况下，如何将促使这些“潜在多头”转化成“实际多头”，这是监管当局需要考虑的第一个问题。

第二，如何留住外商FDI留存利润。过去出于税收管理、扩大再投资、享受升值收益等原因，外商FDI积累了大量留存利润（未分配利润和已分配未汇出利润），当中国经济放缓、投资机会减少的时候，FDI留存利润有回流需求，进而对人民币带来压力。如何留住外商FDI的留存利润，留在境内继续投资，也是监管当局需要考虑的问题。

第三，如何实现外债的有序偿还。过去在欧美宽松的大环境下，境外融资利率较低，另外有些行业在境内融资受限，很多企业选择在境外融资。人民币贬值会加重这些企业的融资偿还压力，监管当局需要考虑的是，如何实现这些境外负债的有序退出，而避免踩踏。

第四，如何理解民间购汇。在存在贬值预期的情况下，民间有购汇以备未来之需的要求，这就是俗称的“藏汇于民”，因为外汇目前在境内无法自由交易和流通，因此只要这部分外汇没有实际出境，从长周期的角度看，当人民币重回升势的时候，就转变成未来的人民币多头。因此，在监管上，就需要考虑如何正确引导民间预期，防止民间短期内大规模挤兑外汇，影响国家外汇安全。

第五，如何做好国际沟通。人民币正处于国际化的关键时期，未来人民币交易将遍布全球金融市场，如何更快融入国际市场，透过国际市场的视角审视人民币汇率管理，从而更好的与国际市场沟通，这也是监管当局需要考虑的问题之一。

关于如何做好人民币汇率管理，笔者有如下思考：

在技术操作上，避免设定公开的政策目标。汇率改革的重要目标是更加市场化，这就意味着监管当局应当尽量避免干预市场，这种干预既包括口头干预，也包括直接入市干预，尤其避免设定公开的政策目标。因为一旦政策目标与市场预期相差较远的话，则会进一步扭曲市场定价，形成堰塞湖，这会加大政策维稳的压力。

当市场出现极端情况的时候，监管当局有必要及时紧急干预，但是这种干预的效果应当是缓解市场恐慌情绪而不是相反，只有越来越多的队友站在监管当局一边，买卖双方的交易同步活跃起来，紧急干预才能顺利退出。

在市场建设上，继续完善汇率衍生品市场。衍生品市场的定价是基于现货市场，如果衍生品定价出现紊乱，那么更大可能是现货市场定价出现偏差，而不是相反。过去衍生品市场在套保避险等方面发挥的作用有限，主要是因为人民币长期处于单边升值通道，套保户和投机户的方向相同。而现在现货价格开始双向波动，又因为中国经常项目长期保持顺差，因此更加需要完善的衍生品市场来发挥套保和分散风险的作用。

在预期管理上，引导全社会正确认识汇率波动。汇率是宏观经济的核心变量，中长期汇率趋势更多由经济基本面决定，短期汇率波动更多受到利率波动的影响。跟世界主要经济体相比，中国经济的中长期基本面仍然健康，但是随着中国经济进入“新常态”，人民币汇率也进入双向波动的“新常态”，这是经济周期波动的正常现象，避免在全社会形成汇率只能升不能贬的误区。本轮深陷危机的新兴国家，比如俄罗斯等，当经济下滑初期，其货币当局往往选择维持汇率稳定，但是这种扭曲的汇率政策反而延缓了经济的正常调整，加剧了危机。（完）

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