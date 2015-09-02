《万钊专栏》做好人民币汇率管理的几个核心问题

《专栏》特朗普经济新政如何影响中国
实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
（作者为中国金融四十人论坛青年研究员，现就职于招商银行金融市场部）
人民币汇率成为全球金融市场共同关注的问题，中国的国际影响力日益增强，同时人民币正处于国际化的关键阶段，做好人民币汇率管理至关重要，笔者认为比较核心的问题如下：
第一，如何理解经常项目顺差。经常项目主要分成两部分，一部分是货物贸易，另一部分是服务贸易。中国长期保持经常项目顺差，本质上是积累了越来越多的人民币“潜在多头”，过去在人民币单边升值的背景下，“潜在多头”会迅速转变成“实际多头”。那么在当前对汇率看法出现分歧的情况下，如何将促使这些“潜在多头”转化成“实际多头”，这是监管当局需要考虑的第一个问题。
第二，如何留住外商FDI留存利润。过去出于税收管理、扩大再投资、享受升值收益等原因，外商FDI积累了大量留存利润（未分配利润和已分配未汇出利润），当中国经济放缓、投资机会减少的时候，FDI留存利润有回流需求，进而对人民币带来压力。如何留住外商FDI的留存利润，留在境内继续投资，也是监管当局需要考虑的问题。
第三，如何实现外债的有序偿还。过去在欧美宽松的大环境下，境外融资利率较低，另外有些行业在境内融资受限，很多企业选择在境外融资。人民币贬值会加重这些企业的融资偿还压力，监管当局需要考虑的是，如何实现这些境外负债的有序退出，而避免踩踏。
第四，如何理解民间购汇。在存在贬值预期的情况下，民间有购汇以备未来之需的要求，这就是俗称的“藏汇于民”，因为外汇目前在境内无法自由交易和流通，因此只要这部分外汇没有实际出境，从长周期的角度看，当人民币重回升势的时候，就转变成未来的人民币多头。因此，在监管上，就需要考虑如何正确引导民间预期，防止民间短期内大规模挤兑外汇，影响国家外汇安全。
第五，如何做好国际沟通。人民币正处于国际化的关键时期，未来人民币交易将遍布全球金融市场，如何更快融入国际市场，透过国际市场的视角审视人民币汇率管理，从而更好的与国际市场沟通，这也是监管当局需要考虑的问题之一。
关于如何做好人民币汇率管理，笔者有如下思考：
在技术操作上，避免设定公开的政策目标。汇率改革的重要目标是更加市场化，这就意味着监管当局应当尽量避免干预市场，这种干预既包括口头干预，也包括直接入市干预，尤其避免设定公开的政策目标。因为一旦政策目标与市场预期相差较远的话，则会进一步扭曲市场定价，形成堰塞湖，这会加大政策维稳的压力。
当市场出现极端情况的时候，监管当局有必要及时紧急干预，但是这种干预的效果应当是缓解市场恐慌情绪而不是相反，只有越来越多的队友站在监管当局一边，买卖双方的交易同步活跃起来，紧急干预才能顺利退出。
在市场建设上，继续完善汇率衍生品市场。衍生品市场的定价是基于现货市场，如果衍生品定价出现紊乱，那么更大可能是现货市场定价出现偏差，而不是相反。过去衍生品市场在套保避险等方面发挥的作用有限，主要是因为人民币长期处于单边升值通道，套保户和投机户的方向相同。而现在现货价格开始双向波动，又因为中国经常项目长期保持顺差，因此更加需要完善的衍生品市场来发挥套保和分散风险的作用。
在预期管理上，引导全社会正确认识汇率波动。汇率是宏观经济的核心变量，中长期汇率趋势更多由经济基本面决定，短期汇率波动更多受到利率波动的影响。跟世界主要经济体相比，中国经济的中长期基本面仍然健康，但是随着中国经济进入“新常态”，人民币汇率也进入双向波动的“新常态”，这是经济周期波动的正常现象，避免在全社会形成汇率只能升不能贬的误区。本轮深陷危机的新兴国家，比如俄罗斯等，当经济下滑初期，其货币当局往往选择维持汇率稳定，但是这种扭曲的汇率政策反而延缓了经济的正常调整，加剧了危机。（完）
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实施积极的财政政策、放松监管环境、加大贸易保护将是特朗普上任后在经济方面的施政重点。但是，众多核心政策需经过国会审议，并非总统签署行政命令即可实施。改革知易行难。
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·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。