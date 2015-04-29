《RUSSELL专栏》亚洲产胶商拉抬胶价计划得靠贯彻供给纪律

图为越南首都河内以南一处橡胶林，人们在用碗收集胶乳。 REUTERS/Kham

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 蔡美珍/王颖/陈宗琦/高琦

路透澳洲朗塞斯顿4月29日 - 这次就会不一样了吗？又一次，亚洲主要产胶商正在设法拉抬胶价，而这次的作法是要藉由限制供给及切断实货与期货价格的关连。

确实，从这个月稍早10余家主要产胶商宣布计划提高胶价，并取消胶价钉住新加坡商品交易所(SICOM)指标价之后，亚洲胶价已经走高。

SICOM指标橡胶合约在4月9日再度触及1月创下的六年低点每公斤1.35美元之后，已经跳涨7%，周二收在1.445美元。与年初水准相比，仍然有5.8%的跌幅，与2011年2月的纪录高位相比，则跌了约25%。

其他亚洲指标胶价也有所上扬，东京工业品交易所(TOCOM)期胶周二创下五周收盘高位每公斤216.7日圆(1.82美元)，上海期胶收在每吨14,370元人民币，总计4月9日以来大涨16%。

这些都是很可观的涨幅，但能不能守住，要看产胶商是否能够作到以前所作不到的，也就是长期维持供给纪律。

诗董橡胶(Sri Trang)与Halcyon Agri Corp (HALC.SI)加入到至少另外八家橡胶生产商的队伍中，寻求提高橡胶价格。诗董与Halcyon Agri的合计产量占到全球总产量的五分之一。

他们计划在下半年提高橡胶价格，有些厂商可能会停止向SICOM的系统供货，希望直接与买家洽商。买家主要是轮胎厂商。

泰国诗董一位发言人在电子邮件中对路透表示，“SICOM价格不再反映橡胶生产的真实成本，”并补充称，该公司亦将停止向SICOM交货。

诗董是全球最大橡胶商，年产能120万吨，与全球第三大产胶国马来西亚的产量相当。

Halcyon和其他生产商也将停止向SICOM供货。

虽然这将不利于新加坡交易所旗下SICOM的流动性，但橡胶厂商并不一定能如愿提高橡胶价格。

主要轮胎制造商拥有向其他供应商采购橡胶的灵活性，而且可能直接拒绝接受胶商要求的涨价。

于是这变成一场看谁撑得住的意志力对决，谁能坚持较久，可能就是赢家。

在全球橡胶供应过剩与库存水平充足的情况下，至少目前看来，轮胎厂商可能较占上风。

**库存下降，需求不定**

截至4月10日，日本港口的生橡胶库存持于11,182吨，较3月31日下滑3.8%。这项库存数据自去年5月升破22,000吨后，持续下滑，但仍处于相当宽裕的水平。

上海期交所指定仓库的橡胶库存也同样下滑，截至4月24日，持于134,309吨，较2月初的207,658吨下滑。

不过这仍远高于2011年5月的低点10,291吨。

橡胶最大进口国中国今年至今的需求也趋于疲弱，第一季天然橡胶的进口量较上年同期大减23.6%，至614,973吨。

这种需求疲弱发生在中国汽车销量仍在上升之际，尽管销售增长步伐放慢。中国第一季的整体汽车销量较上年同期增加了3.9%。

虽然中国的橡胶进口一直在放缓，但全球其他地区的表现还不坏，美国和欧盟的橡胶需求都显现增长。

不过，天然橡胶生产国协会(ANRPC)预计2015年天然橡胶的供应总量将上升5%，之前在2014年曾出现五年来的首次供给下降。

该协会的理论依据是价格的上涨将诱使产量增加，这似乎与橡胶生产商们为提振价格而实施减产的计划相悖。

主要产胶国--泰国、印尼和马来西亚的政府此前的数次努力都仅取得有限的成功，主要就是因为国家出面购进橡胶的结果仅仅是鼓励生产商继续过剩产出。

橡胶公司可能会获得更多的好处，但前提是他们的现金储备必须足够充裕，才能帮助他们渡过橡胶销售下降的时期，而这些公司的股东也必须有足够的勇气，敢冒把市场占有率让与竞争对手的风险。(完)

(译文审校 张若琪/艾茂林/蔡美珍)

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