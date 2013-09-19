《Russell专栏》中国治理污染需下大力气 会加大经济成本

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿/Clyde/Russell/编译/田建华/高琦/张若琪

路透澳洲朗塞斯顿9月18日 - 中国推出减少煤炭使用与解决污染的新计划，让人感觉似曾相识，这是中国一系列改善空气质量举措中的最新之举。

但与其他环境治理行动一样，关键问题是这次措施会否执行，还是会像以前一样，监管非常宽松，地方政府或污染企业可以轻易避开。

上周政府网站公布的措施，表面上看既合理也切实可行，主要目标是到2017年，将化石燃料在主要能源消费总量中的占比降至65%之下。在中国化石燃料主要是煤炭。

相比2012年66.8%的比重，这算是相对较小的降幅，但是再一次，魔鬼藏在细节里。

宣布的计划包括减少煤炭消费，主要手段是关闭钢企、工厂和炼厂，众矢之的是河北省--产钢最大的省份。

这可视为对7月措施的跟进。当局7月时对用电和排放设定更严格的限制，来控制钢铁和铝等产能过剩的领域。

虽然现在判断中国政府是否将认真推行新规还为时过早，但许多分析师和行业内部人士认为，政府当局这一次似乎下了更大的决心，控制污染已经成为李克强总理工作议程中的首要任务。

但在有例证表明法规得以实施以及违法者受到惩处以前，人们的怀疑将一直存在。

比较典型的例子就是，我们见到那些想要治理污染问题的中央领导层人员，能在一些新型的煤炭火力发电厂露面。

许多新电厂都装配有刷洗系统，这种装置通过喷淋水来去除废气里面的二氧化硫。二氧化硫是一种主要的空气污染物质，能够引发酸雨。

可问题来了，电厂的经营方并没有运行这种系统，因为所需消耗的能源和水使电厂的成本支出增加。

根据华盛顿邮报5月10日发表的一篇报导，就在北京空气污染于今年1月达到历史最糟水平时--为安全标准的30到45倍，主要发电厂华电当时关闭了其在大同热电厂的刷洗系统。

报导称，不仅如此，华电还伪造文件宣称其生产方式是低排放，被监管当局抓住两次。

并不是只有华电一家这样干，其它发电厂也都曾被发现过关闭刷洗系统，但它们因此所缴纳的罚金通常不会高于关闭能源密集装置而节约的成本。鉴于此，违法者们依然我行我素。

如果中国政府确实决心改善空气质量，那么迫使火力发电厂务必使用已有的清洁技术就将是一个好的治理开端。

但政府势必将面对历来就存在的阻力：资金和就业。

浏览中国空气污染图表，请点选(link.reuters.com/fyz78t)

浏览中国核电厂图表，请点选(link.reuters.com/gac79t)

在中国，煤炭火力发电是最廉价的发电方式，这点短期内不太可能改变。

今年1-8月中国全社会用电量同比增长6.8%至3.5万亿千瓦时，其中近80%为火力发电。

尽管中国或能阻止在北京、上海和广东等主要城市附近新建煤炭厂，但火力发电仍可能增加，即便其相对于核电和天然气发电的份额下降。

中国定下目标，到2017年运行核电机组装机容量达到5,000万千瓦，高于目前的1,250万千瓦；并提高天然气供应能力，2015年底前干线供气能力增加1,500亿立方米，覆盖北方和东南方的工业区。

然而中国要增加天然气供应的问题在于来源成本较高，要么是液化天然气，要么就是接自俄罗斯和中亚的输气管。

这些来源的天然气贵得多，现货液化天然气比国内价格高一倍左右，使得天然气发电不具竞争力。

由于电力公司仍奋力想转亏为盈，因此它们可能不愿使用更贵的燃料，除非有充分诱因。

而炼钢厂和冶炼厂等其他煤炭的高用量行业情况也一样，若试图减少污染，就面临亏损。

虽然中国当局希望淘汰工业行业的落后产能，但可能遭遇省级和地方政府的反弹，因这些单位的重点是创造就业先于防治污染。

理论上，中国想改善空气品质的措施是有必要且是外界乐见的；从市场角度而言，中长期来说那利空煤炭但利多液化天然气和铀矿。

然实务上，由于那些举措将使发电成本提高并造成失业，因此中国政府必须决定对其造成的经济影响准备容忍到何种程度。(完)

(译文审校 隋芬)

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