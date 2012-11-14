《Russell专栏》中国商品进口并不像表面看似那么参差不齐

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 梁睿雪/戴素萍

路透约翰内斯堡11月13日电---中国10月大宗商品进口情况似乎好坏不一,石油进口强劲而铁矿石和铜进口则疲软.不过传递出的整体讯息应该是,经济动能再次升温.

过度解读单月数据始终存在风险,尤其是对10月数据来说,因为该月初长达一周的假期令数据显得失真.

出於这个原因,要得出有关中国需求的结论,最好把9月和10月两个月的数据结合起来看.

先从原油开始,10月进口量为2,368万吨,或每天约558万桶,为年内第三高.

9月原油进口量则是2,008万吨,两个月加起来就是4,376万吨,比2011年同期的4,125万吨增加了6%.

虽然提振10月进口需求的因素可能是炼油厂结束维修,且过去几个月来有新炼厂投产,但基本状况仍是一幅需求增长相当强劲的图景.

就9月极度看空中国大宗商品前景的评价来看,9-10月数据表明这种负面情绪并不合理.

中国买入原油的原因可能还有一个,那就是受油价下跌的提振.布兰特油价9月初报每桶116.90美元,到9月19日就跌至108.19美元低点.

中国炼厂在今年上半年大量买进後,在第三季似乎後继乏力.由於近几周布兰特原油期货价格仍在每桶105-115美元的区间,油价表现可能会鼓励炼厂增加储备.

但中国未来几季石油需求平均成长6%似乎是合理的,这样的增幅足以显示中国经济维持强劲成长,但比起最近几年每年成长10%以上温和了许多.

中国原油进口图表:(link.reuters.com/xeq96s)

中国钢铁贸易图表:(link.reuters.com/sec59s)

中国铜进口图表:(link.reuters.com/muq96s)

如果说10月石油进口数据表面上很强劲,造成欺骗效果,那麽对铁矿石和铜来说,情况却反过来了.

铁矿石10月进口较上月减少13%,至5,640万吨.

但和9月进口6,500万吨合起来看,这两个月的进口较2011年同期成长了9.8%.

这看起来一点也不差,而且还高於年内迄今8.9%的增幅.

这可能也和价格因素有关,10月货物中有许多是在亚洲现货价格来到三年最低时下订的.

现货铁矿石价格.IO62-CNI=SI在9月4日挫跌至每吨86.90美元的低位,4月中旬时曾接近每吨150美元.

周一时价格回到每吨122.10美元,但整体铁矿石需求充满韧性,这再一次与近来盛行的偏空预测相左.

10月未加工铜进口较9月减少18.5%,较上年同期亦减少18.5%.铜的情况的确需要谨慎看待.

虽然部分原因要归咎於智利铜矿的供应中断,但似乎的确存在一些潜在的疲弱迹象,因9-10月铜进口较上年同期减少了6.8%.

然值得注意的是,铜需求成长的回升可能落後于铁矿石和原油,因其主要是用於制成品生产,不像铁矿石和石油是属於上游资源.(完)

--译文审校 艾茂林

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。