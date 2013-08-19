《Russell专栏》中印黄金需求或不足以挽救金市颓势

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell 编译 戴素萍/王翔琼/石冠兰/张若琪
路透澳洲朗塞斯顿8月16日 - 随着第二季黄金需求降至四年来最低，黄金多头紧盯着任何正面消息，如今这意味着是印度和中国方面的消息。
如果世界黄金协会(WGC)的季度报告中有亮点的话，那就是这全球两大消费国的需求激增。
印度在第二季买进310吨的黄金，较上年同期成长71%，并较第一季增加了21%。
中国第二季买进275.7吨，较上年同期跳增87%，但较第一季减少6%。
但即使中国和印度的需求强劲，也不足以抵销黄金上市交易基金(ETF)持仓的大量流出。ETF第二季黄金持仓流出402.2吨，是第一季流出量176.5吨的两倍多。
这意味着第二季总黄金需求856.3吨，较上年同期减少了12%，为四年来最低的一季。
WGC报告显示了金价何以在第二季挫跌，现货金价较4月9日收盘价每盎司1,584.70美元大跌了逾25%，在6月28日创下三年低位1,180.71美元。
虽然金价之后回升，目前在每盎司1,368美元左右，但要说在印度和中国买需的支持下价格将进一步反弹，仍面临风险。
首先，必须假设黄金ETF外流将减少，而且虽然净卖出的速度较第一季放缓，但看起来第三季还会出现流出。
另一个利空因素是央行的购买步伐放缓。央行第二季购买了71.1吨的表现仍然正面，但却为两年以来最低水准，并是2012年购买速度的一半左右。
不过，如果假设ETF流动和央行购买的情况或多或少呈中性的话，那么推动金市的因素就真的是印度和中国了。
浏览印度黄金需求图表，请点击：(link.reuters.com/seq99t)
浏览WGC季度报告网站链接，请点击：(link.reuters.com/hyt42v)
**购买力**
WGC认为，印度今年的黄金需求量可能创下1,000吨的纪录。鉴于上半年印度需求为566.5吨，对于今年全年的这种预估并非毫无理由，尤其是在即将迎来假期和结婚季的情况下。
然而，印度政府想把黄金进口量限制在不超过850吨，而且再度采取措施试图抑制买需。
采取的措施包括将进口税上调至纪录高位10%，禁止进口金币和黄金徽章，让买家支付现金，并规定全部进口的20%必须用于出口，常常是以珠宝形式出口。
与WGC观点一样，许多印度黄金交易商认为需求仍然具有韧性，尽管面临着政府管制举措。
但市场可能忽略的是,印度政府似乎对控制经常账赤字的态度极为坚决，由于黄金是居于原油之后的第二大进口商品，于是成为明显目标。
印度政府有很大可能性将维持这些举措，直至取得理想效果。
由于印度买家抓住金价大跌机会，5月进口创月度高位162吨。
这促使进口税升至8%，6月进口降至31吨。而7月回升至47.6吨，已招致进口税进一步遭调高以及其他限制举措。
如果印度政府真的持续调高税率并采取其他措施，那么印度黄金进口的势头难以为继，或者至少会鼓励走私活动。
中国今年的黄金需求也有望达到1,000吨，上半年购金量为570吨，超过了印度。
价格急转而下、经济成长疑虑、和对房地产及股票等替代投资表现的担忧，都有助刺激中国对黄金的需求。
但黄金贸易商还表示，中国买家趁第二季金价重挫之际囤货，因此手中可能已有足够的库存，这或抑制其下半年的购金量。
若经济确实开始加速(目前已见到一些经济升温的初步迹象)，那么或许就会吸引投资者转往他处，尤其若金价仍维持相对稳定的话。
然而，中国的黄金需求看来仍远胜于印度，不过即便对中印两国的偏多预测正确，仍令人怀疑那是否足以重燃金价涨势。
黄金多头花了很长时间才领悟到，金价在2011年9月冲上每盎司1,920.30美元的纪录高点，是结合了三重因素才得以造就的，实不太可能再度凑齐那三重因素。
西方投资者因担心通胀和货币贬值而浮现黄金需求，发展中国家央行买金，加上中印的强劲消费者需求，在这三重因素共同作用下激励金价创出了纪录高位。
从那之后，三个因素中，同一段时间内顶多也只有两个因素曾同时发生；而目前则只有中国和印度需求这一因素仍明显可见了。(完)
(译文审校 艾茂林/石冠兰)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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