《Russel专栏》日圆贬值拉高日本能源进口成本 恐削弱刺激政策对经济的提振

2月20日，日本东电公司液化天然气储罐和停靠在码头的运输船。 REUTERS/Issei Kato

(本文作者为路透专栏分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russel/编译 梁睿雪/杜明霞

路透澳洲朗塞斯顿2月27日 - 对"安倍经济学"的大部分关注,都放到了它通过削弱日圆和刺激支出而给日本经济带来的积极影响上面.但这种看法忽略了它的另一面,即推升了能源进口的规模与成本.

这点从日本的液化天然气(LNG)进口中已经可以一窥端倪.1月日本液化天然气进口创下823万吨的纪录新高,所花费的金额为6,077亿日圆(65亿美元).

如果是在去年年底购买这个数量的液化天然气,也就是新当选首相安倍晋三承诺通过购买公债,将支出增加约1,200亿美元之前,那么进口这些液化天然气的成本是5,259亿日圆,要少大约13%.

1月数据显示,液化天然气进口量增加了1%,但进口金额增加了11.4%.这是因为,自从安倍推出旨在将日本经济拉出长期衰退的最新计划以来,日圆汇率跌幅最高达到了16%.

2012年日本总计进口8,731万吨液化天然气,这个数字在2013年料将继续增加至9,000万吨左右.

这主要是因为日本的核能生产持续处于低水平.50个核反应堆当前只有2个处于运行状态,其余反应堆在至少第三季以前都不太可能进一步重启运营.

重启进程将取决于安倍政府的支持与持怀疑态度的公众之间的角力.2011年3月地震引发的福岛核泄漏灾难,仍令公众心有余悸.

随着日本东北地震后重建工作的进行,以及安倍经济刺激措施将推动制造业发展,日本今年的电力需求可能会高于去年.

另外,日本今年夏季的天气料较往年炎热,空调用电需求也可能因此增加.

官方气象机构称,日本东部6-8月气温高于均值的可能性有40%.这个区域内包括人口稠密的首都东京.

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欲浏览日圆汇率及日本出口图表,请点选:(link.reuters.com/nef35t)

如果液化天然气进口升至9,000万吨,而且假定2013年的每吨价格相对稳定在1月的801美元时,那么2013年的液化天然气进口额将约为721亿美元.

若日圆兑美元仍维持在当前92.02的水准附近,那么进口成本将为6.63万亿日圆,较2012年增长10%.当前日圆汇率比近期所及的33个月高位94.77也低不了多少.

而且,不只是液化天然气进口成本可能跳升,原油和煤炭进口成本也将受到日圆贬值的影响.

日本2013年还可能增加煤炭进口以满足更高的电力需求.随着刺激性支出增加,建筑行业对原油的需求也可能增长.

根据与政府有关联的智库日本能源经济研究所(Institute of Energy Economics Japan)资料,在4月开始的2013-14财年,日本煤炭进口可能跳增至多达1.823亿吨.

这高于前一个财年的1.78亿吨,意味着2014年3月止的财年日本煤炭进口可能增加430万吨.

按照去年10月的汇率,假定煤炭价格为1月日本热煤进口价每吨114美元,1.78亿吨煤炭的进口成本约为1.62万亿日圆.

假定煤炭的美元计价价格维持稳定,而且日圆兑美元汇率仍为目前的92.02,则2013财年1.82亿吨煤炭的进口成本约为1.9万亿日圆,提高17.5%.

尽管建筑和制造业活动增加或令原油需求提高,但这可能被公共事业单位减少使用燃料油抵消.相对于昂贵的燃料油,这些单位可能转用煤炭和液化天然气来发电.

日本2012年原油日进口量为391万桶,假定价格稳定在1月进口价每桶105.9美元,则日圆贬值将令原油进口成本增加15%.

去年日本贸易逆差总额为创纪录的6.927万亿日圆,很明显2013年能源进口会给该数据带来很大的上行压力.

安倍肯定希望,他计划采取的刺激举措以及日圆贬值提振制造业出口的程度,能够盖过能源进口成本的增加.

他正确与否将是安倍经济政策面临的真正考验.(完)

(译文审校 隋芬)

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