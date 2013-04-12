《Russell专栏》亚洲及澳洲的矿业开发友善度排名降低

资料图片：在澳洲西部力拓铁矿工作的遥控自卸卡车。 REUTERS/Rio Tinto/Handout

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 张明钧

路透澳洲朗塞斯顿4月11日 - 亚太地区国家未来在供应区域商品需求上具有绝佳地位，但现在看起来这些国家非但不鼓励开矿，还让探勘及生产商的日子更为难过。

根据位于加拿大的自由市场智库Fraser Institute所编制、针对742家矿产公司进行的调查，几乎亚太区域内拥有丰富资源的国家的排名皆下滑；这份调查报告是在2月发表。

不仅仅是亚洲商品生产国排名下滑，结果显示印尼为对矿业最不利的地方，垫底的后十名里面越南和菲律宾也上榜。

澳洲虽然以开放态度及做生意安全有保障而引以自豪，但其六个州里面有五个州的排名下滑，其北部地区(Northern Territory)排名也退步，尽管这些区域政府都排在前50大有利开发矿业的地方。

中国和印度虽为大宗商品进口大国，但同时也是生产大国，调查结果对这两国而言也不好看。

在2012-13年度调查中，中国在96个国家/地方当中的排名为72，前一个年度则是在93个国家/地方中排名58。

印度的排名虽然从前一年度的89上升至81，但仍处在落后群中。

中国和印度对于商品进口的仰赖程度升高，因此急欲增加本土产出，但看来他们也没有让探勘商能够轻松地进入以开发国内的矿业商机。

不过在任何一份调查中，观察问卷内容及受访对象在解读调查结果意义上至为重要。

Fraser调查中涵盖的大多是中小型矿商，报告中称742受访公司的2012年探勘支出合计为62亿美元。

虽然这不能说是个小数目，但是比起去年全球最大矿业公司必和必拓(BHP.AX)的矿业探勘支出仅大上个10倍左右。

这项调查评估的是96个国家/地方的整体政策吸引力，但显然政策的权重较高，较少去考量到地缘特质。

报告提到，“检视的政策因素包括以下的不确定因素：当前监管行及环境监管、监管方面的叠床架屋、法律制度及税制；保护区域及争议土地的补偿、基础建设、社会经济及社区开发状况、贸易障碍、政治稳定性、劳动管制、地质数据库的品质、劳工/劳动技术的供给、贪污腐败、以及其他。”

换句话说，就是能否和这个国家或者是地方政府轻松做生意、或风险是否偏高？调查没有提到的矿藏的品质、采矿的难易度以及运输等面向。

若真的考虑到上述面向，则印尼肯定不会排名垫底，因该国的有世界上最容易开采的煤矿，旁边就有河流可以将之运向海港。

然该调查的确显示，印尼因有各式各样的新规定和监管，使其天然资源充满了不确定性和混乱状况，印尼恐怕要为此付出代价。

印尼的新规定包括国内销售条件、出口前选矿以及开始采矿经营的10年内将多数权益售予国内业者。

尽管大型矿商通常会专注在旗舰项目，较小型的探勘公司，像是接受调查的公司，通常会开发未开拓的新领域，而这对矿业要蓬勃发展来说至关重要。

调查表示，印尼掉到最后一名的主要原因是有不确定性及取得许可的过程。

这些问题政府可以轻易解决，但需要政府承诺创造稳定的投资机制，而不是为了国内政治利益而装模作样。

澳洲排名下滑或许也是因为国内政治因素，澳洲对铁矿石和煤矿课征矿产税，加上碳排放税及提高政府的矿区使用费，这些都打压了信心。

澳洲劳动成本升高，加上需要州政府及联邦政府部门的多重审批，这也不利澳洲矿业。西澳大利亚的排名掉到第15名。

南澳大利亚的排名退后一名至20名，北领地(Northern Territory)退步11名至22名，新南威尔士州退步12名至44名，塔斯曼尼亚(Tasmania)则退了19名至49名。

加拿大艾伯塔省(Alberta)名列第三、新不伦瑞克省(New Brunswick)排名第四，育空(Yukon)第八名、魁北克省第11名、新斯科舍省(Nova Scotia)第12名，萨斯喀彻温省(Saskatchewan)第13名，不列颠哥伦比亚第31名。加拿大排名最差的是努纳武特(Nunavut)，排名第37名。

甚至连一些非洲国家的排名都胜过澳洲几个州，波扎那排名第17，摩洛哥排名第25名，纳米比亚则是第30名。

排名居前的国家是芬兰和瑞典；这些国家虽然有生产铁矿石、铜和金等矿，但它们几乎不是矿业大国，也不太可能成为矿业大国。

调查显示全球最高品质的矿藏，大多数都在那些采矿政策不佳的国家中找到。(完)

(译文审校 高琦/张荻)

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