《Russell专栏》亚洲及澳洲的矿业开发友善度排名降低

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell 编译 张明钧
路透澳洲朗塞斯顿4月11日 - 亚太地区国家未来在供应区域商品需求上具有绝佳地位，但现在看起来这些国家非但不鼓励开矿，还让探勘及生产商的日子更为难过。
根据位于加拿大的自由市场智库Fraser Institute所编制、针对742家矿产公司进行的调查，几乎亚太区域内拥有丰富资源的国家的排名皆下滑；这份调查报告是在2月发表。
不仅仅是亚洲商品生产国排名下滑，结果显示印尼为对矿业最不利的地方，垫底的后十名里面越南和菲律宾也上榜。
澳洲虽然以开放态度及做生意安全有保障而引以自豪，但其六个州里面有五个州的排名下滑，其北部地区(Northern Territory)排名也退步，尽管这些区域政府都排在前50大有利开发矿业的地方。
中国和印度虽为大宗商品进口大国，但同时也是生产大国，调查结果对这两国而言也不好看。
在2012-13年度调查中，中国在96个国家/地方当中的排名为72，前一个年度则是在93个国家/地方中排名58。
印度的排名虽然从前一年度的89上升至81，但仍处在落后群中。
中国和印度对于商品进口的仰赖程度升高，因此急欲增加本土产出，但看来他们也没有让探勘商能够轻松地进入以开发国内的矿业商机。
不过在任何一份调查中，观察问卷内容及受访对象在解读调查结果意义上至为重要。
Fraser调查中涵盖的大多是中小型矿商，报告中称742受访公司的2012年探勘支出合计为62亿美元。
虽然这不能说是个小数目，但是比起去年全球最大矿业公司必和必拓(BHP.AX)的矿业探勘支出仅大上个10倍左右。
这项调查评估的是96个国家/地方的整体政策吸引力，但显然政策的权重较高，较少去考量到地缘特质。
报告提到，“检视的政策因素包括以下的不确定因素：当前监管行及环境监管、监管方面的叠床架屋、法律制度及税制；保护区域及争议土地的补偿、基础建设、社会经济及社区开发状况、贸易障碍、政治稳定性、劳动管制、地质数据库的品质、劳工/劳动技术的供给、贪污腐败、以及其他。”
换句话说，就是能否和这个国家或者是地方政府轻松做生意、或风险是否偏高？调查没有提到的矿藏的品质、采矿的难易度以及运输等面向。
若真的考虑到上述面向，则印尼肯定不会排名垫底，因该国的有世界上最容易开采的煤矿，旁边就有河流可以将之运向海港。
然该调查的确显示，印尼因有各式各样的新规定和监管，使其天然资源充满了不确定性和混乱状况，印尼恐怕要为此付出代价。
印尼的新规定包括国内销售条件、出口前选矿以及开始采矿经营的10年内将多数权益售予国内业者。
尽管大型矿商通常会专注在旗舰项目，较小型的探勘公司，像是接受调查的公司，通常会开发未开拓的新领域，而这对矿业要蓬勃发展来说至关重要。
调查表示，印尼掉到最后一名的主要原因是有不确定性及取得许可的过程。
这些问题政府可以轻易解决，但需要政府承诺创造稳定的投资机制，而不是为了国内政治利益而装模作样。
澳洲排名下滑或许也是因为国内政治因素，澳洲对铁矿石和煤矿课征矿产税，加上碳排放税及提高政府的矿区使用费，这些都打压了信心。
澳洲劳动成本升高，加上需要州政府及联邦政府部门的多重审批，这也不利澳洲矿业。西澳大利亚的排名掉到第15名。
南澳大利亚的排名退后一名至20名，北领地(Northern Territory)退步11名至22名，新南威尔士州退步12名至44名，塔斯曼尼亚(Tasmania)则退了19名至49名。
加拿大艾伯塔省(Alberta)名列第三、新不伦瑞克省(New Brunswick)排名第四，育空(Yukon)第八名、魁北克省第11名、新斯科舍省(Nova Scotia)第12名，萨斯喀彻温省(Saskatchewan)第13名，不列颠哥伦比亚第31名。加拿大排名最差的是努纳武特(Nunavut)，排名第37名。
甚至连一些非洲国家的排名都胜过澳洲几个州，波扎那排名第17，摩洛哥排名第25名，纳米比亚则是第30名。
排名居前的国家是芬兰和瑞典；这些国家虽然有生产铁矿石、铜和金等矿，但它们几乎不是矿业大国，也不太可能成为矿业大国。
调查显示全球最高品质的矿藏，大多数都在那些采矿政策不佳的国家中找到。(完)
(译文审校 高琦/张荻)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。