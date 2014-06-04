《RUSSELL专栏》黯淡现实直扑而来 亚洲煤炭行业灰头土脸仍要面对

图为印尼楠榜省Tarahan煤炭港口，国有企业Bukit Asam的一名工人在清理传送带 REUTERS/Dwi Oblo

本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点

路透印尼努沙杜瓦6月4日 (撰稿 Clyde Russell 编译 李婷仪/杜明霞) - “我快要撑不下去了，”在印尼举办的煤炭行业会议上，有位煤炭交易商如此哀嚎着，在场众人深有同感。

煤矿商、交易商及航运业者通常是很乐观的一群人，在他们自我解嘲的背后，是严峻的行业环境，尽管煤炭行业提供重要的基本能源，但在全球各地越来越受排挤。

本周在印尼巴厘岛(峇里岛)举行的Coaltrans Asia会议上，气氛是黯淡的，每个人都在问煤炭价格还能再跌多深。

在一场圆桌论坛中，一位谈论煤炭价格前景的知名分析师被众人包围；而一位估算煤矿价值的专家则没人理会，凸显出眼下没有任何人有兴趣投资煤炭生产。

5月30日止当周，亚洲指标澳洲纽卡斯尔港煤炭价格 GCLNWCWIDX 下跌至每吨73.89美元，年内跌幅达14.3%，而且接近3月创下的四年半低点。

煤炭价格在2011年1月时达到每吨136.30美元，为2008年金融危机后的高位，迄今价格已将近腰斩，不难理解矿商与交易商所感受的痛苦。

当然，煤炭买家乐于享受这样的低价，特别是印度买家。正如一位交易商形容的，当价格下跌时，他们乐得再给供应商补踢一脚。

一名出席会议的交易商说，印度买家向来要求较长的付款期，从一般的30天拉长到90天，而且当到期时，他们还坚持按当前的现货价付款，而不是按照三个月前敲定合约时较高的价格。

在严重供应过度的煤炭市场，矿商、交易商及航运业者只能咬牙接受，祈祷自己还能再撑久一点。

在一场关于定价的议程中，听众透过电子投票系统，选出纽卡斯尔港煤价的预测底部，最多人选择每吨70美元，第二高票的是每吨65美元。

由于与会人士大多是来自煤炭行业供应面，他们会觉得价格已经接近触底，这是预料中事。

但这种看法比较像是基于期望，而非有真正迹象显示煤炭价格已准备好反弹。

若要价格上涨，显然必须有需求急增或供应减少，或两者皆有。

未来几个月很难出现上述情况，即便海运量仍保持强劲。

最大煤炭进口国--中国还在购买进口煤炭，只是因为进口煤炭价格便宜，能够与国内煤炭供应竞争。

中国国内市场决定了进口价格，随着中国主要煤炭生产商中国神华 <1088.HK 601088.SS>最近因需求疲软而降价，中国不大可能有提高价格的动力。

印度煤炭买家也很活跃，但同样的，很明显也是低价在助推印度进口量，如果价格上涨，印度进口增速可能放慢。

由于停止使用核能，日本煤炭需求有所增加，但随着火力发电厂运转比例已高，需求可能已触顶。

由于需求面没有强劲的推动力，因此若要价格回升，就只能靠供应面的刺激，而这看起来也不大可能。

**无条件支付合约损及煤价**

Coaltrans与会人士指出，主要问题是澳洲的“无条件支付(take or pay)”合约。根据这种合约，矿商无论是否运送煤炭，都必须为铁路运输和港口吞吐配额付费。

这种合约的最初目的是确保收入，为筹建高昂基建设施提供资金保障，但却已经成为扼住矿商咽喉的沉重负担，矿商被迫亏本生产，因为关闭矿井的代价更加昂贵。

结果就是，澳洲矿商追求更高的产量以降低成本，更多煤炭涌入本就供应过剩的市场，因为印尼煤炭生产商也在增产以保住市场份额。

澳洲是全球最大的煤炭出口国，出口用于炼钢的炼焦煤和用于发电的热能煤。印尼则是全球最大的热能煤出口国。

虽然最近有些澳洲煤炭生产商宣布关闭或减少产量，但这些数量很少，对解决供应过剩问题的帮助可能不大。

比较有可能的情况是，煤炭生产商将努力尽可能苦撑下去，寄望未来情况会改善。

当然，现在多数的预期都是2020年代亚洲煤炭需求将强劲增长，咨询机构HDR Salva预计每年需求增加5,000万吨。

这种预期是基于泰国和马来西亚等东南亚国家的煤炭消费地位崛起，以及印度和中国增加进口。

但这种预期可能过于乐观，因为“煤炭战争”席卷全球，美国正在采取措施削减煤炭使用，中国未来几年则可能限制排放。

煤炭行业的资深业者表示，他们之前就经历过艰难时期，并且总是设法生存下来。不过，煤炭价格结构性下跌的情况日益明显，到了一定的水准，煤炭行业势必要忍痛抑制供应。(完)

(译文审校 蔡美珍)

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