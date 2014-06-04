《RUSSELL专栏》黯淡现实直扑而来 亚洲煤炭行业灰头土脸仍要面对

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点
路透印尼努沙杜瓦6月4日 (撰稿 Clyde Russell 编译 李婷仪/杜明霞) - “我快要撑不下去了，”在印尼举办的煤炭行业会议上，有位煤炭交易商如此哀嚎着，在场众人深有同感。
煤矿商、交易商及航运业者通常是很乐观的一群人，在他们自我解嘲的背后，是严峻的行业环境，尽管煤炭行业提供重要的基本能源，但在全球各地越来越受排挤。
本周在印尼巴厘岛(峇里岛)举行的Coaltrans Asia会议上，气氛是黯淡的，每个人都在问煤炭价格还能再跌多深。
在一场圆桌论坛中，一位谈论煤炭价格前景的知名分析师被众人包围；而一位估算煤矿价值的专家则没人理会，凸显出眼下没有任何人有兴趣投资煤炭生产。
5月30日止当周，亚洲指标澳洲纽卡斯尔港煤炭价格 GCLNWCWIDX 下跌至每吨73.89美元，年内跌幅达14.3%，而且接近3月创下的四年半低点。
煤炭价格在2011年1月时达到每吨136.30美元，为2008年金融危机后的高位，迄今价格已将近腰斩，不难理解矿商与交易商所感受的痛苦。
当然，煤炭买家乐于享受这样的低价，特别是印度买家。正如一位交易商形容的，当价格下跌时，他们乐得再给供应商补踢一脚。
一名出席会议的交易商说，印度买家向来要求较长的付款期，从一般的30天拉长到90天，而且当到期时，他们还坚持按当前的现货价付款，而不是按照三个月前敲定合约时较高的价格。
在严重供应过度的煤炭市场，矿商、交易商及航运业者只能咬牙接受，祈祷自己还能再撑久一点。
在一场关于定价的议程中，听众透过电子投票系统，选出纽卡斯尔港煤价的预测底部，最多人选择每吨70美元，第二高票的是每吨65美元。
由于与会人士大多是来自煤炭行业供应面，他们会觉得价格已经接近触底，这是预料中事。
但这种看法比较像是基于期望，而非有真正迹象显示煤炭价格已准备好反弹。
若要价格上涨，显然必须有需求急增或供应减少，或两者皆有。
未来几个月很难出现上述情况，即便海运量仍保持强劲。
最大煤炭进口国--中国还在购买进口煤炭，只是因为进口煤炭价格便宜，能够与国内煤炭供应竞争。
中国国内市场决定了进口价格，随着中国主要煤炭生产商中国神华 <1088.HK 601088.SS>最近因需求疲软而降价，中国不大可能有提高价格的动力。
印度煤炭买家也很活跃，但同样的，很明显也是低价在助推印度进口量，如果价格上涨，印度进口增速可能放慢。
由于停止使用核能，日本煤炭需求有所增加，但随着火力发电厂运转比例已高，需求可能已触顶。
由于需求面没有强劲的推动力，因此若要价格回升，就只能靠供应面的刺激，而这看起来也不大可能。
**无条件支付合约损及煤价**
Coaltrans与会人士指出，主要问题是澳洲的“无条件支付(take or pay)”合约。根据这种合约，矿商无论是否运送煤炭，都必须为铁路运输和港口吞吐配额付费。
这种合约的最初目的是确保收入，为筹建高昂基建设施提供资金保障，但却已经成为扼住矿商咽喉的沉重负担，矿商被迫亏本生产，因为关闭矿井的代价更加昂贵。
结果就是，澳洲矿商追求更高的产量以降低成本，更多煤炭涌入本就供应过剩的市场，因为印尼煤炭生产商也在增产以保住市场份额。
澳洲是全球最大的煤炭出口国，出口用于炼钢的炼焦煤和用于发电的热能煤。印尼则是全球最大的热能煤出口国。
虽然最近有些澳洲煤炭生产商宣布关闭或减少产量，但这些数量很少，对解决供应过剩问题的帮助可能不大。
比较有可能的情况是，煤炭生产商将努力尽可能苦撑下去，寄望未来情况会改善。
当然，现在多数的预期都是2020年代亚洲煤炭需求将强劲增长，咨询机构HDR Salva预计每年需求增加5,000万吨。
这种预期是基于泰国和马来西亚等东南亚国家的煤炭消费地位崛起，以及印度和中国增加进口。
但这种预期可能过于乐观，因为“煤炭战争”席卷全球，美国正在采取措施削减煤炭使用，中国未来几年则可能限制排放。
煤炭行业的资深业者表示，他们之前就经历过艰难时期，并且总是设法生存下来。不过，煤炭价格结构性下跌的情况日益明显，到了一定的水准，煤炭行业势必要忍痛抑制供应。(完)
(译文审校 蔡美珍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。