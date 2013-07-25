《Russell专栏》亚洲削减伊朗石油采购量 但远未达到美国要求

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿 Clyde Russell 编译 梁睿雪/王翔琼/戴素萍/李婷仪
路透澳洲朗塞斯顿7月25日 - 今年头六个月，伊朗石油的主要亚洲买家把采购量总计削减了21%，但距离美国的要求还远。
2013年上半年，中国、印度、日本和韩国的伊朗原油日均购买量为97.26万桶，低于上年同期的123.5万桶。
但这远未达到美国的目标，美国希望将伊朗日均石油出口限制在50万桶，以迫使伊朗开放其核项目接受国际监督。
美国及其西方盟友担心伊朗尝试开发核武器，但伊朗反驳称，其需要原子能来进行发电和医疗研究。
没人能够断定，伊朗的亚洲客户将愿意或能够把购买量减少到美国要求的水平，但这些国家下半年会继续承受减少进口的压力，这点是无疑的。
下一轮为期半年的伊朗制裁豁免期将于11月开始。
鉴于中国上半年每日购入424,183桶伊朗石油，较上年同期仅减少1.9%，因此这个伊朗原油的大买主或许有削减购买量的最大空间。
并且这种小幅跌势仅在上半年刚刚结束时才实现，6月进口的伊朗石油较2012年同期减少39%。
中国计划2013年对伊朗石油的进口量较2012年减少5-10%，意味着该国必须在下半年进一步放缓购买，甚至才能满足最低削减目标。
虽然从不同的供应国采购石油并要确保数量充足，可能给中国炼油厂带来挑战，但迄今为止，减少进口伊朗石油似乎并没有带来任何财务成本。
据海关数据显示，中国6月为每桶伊朗原油支付约99.97美元。
这只比6月中国全部采购的均价每桶100.46美元便宜一点。
另外值得一提的是，虽然中国6月的伊朗石油进口量同比减少39%，但进口自伊拉克的石油却激增了445%。
上半年自伊拉克进口的石油成长了38%，如今进口量已超过伊朗的供应。
伊拉克石油比自伊朗进口还要便宜，6月时中国以每桶97.84美元购得。
虽然两者的品质有点差别，但中国似乎可以用更便宜的伊拉克石油来取代伊朗石油。
亚洲自伊朗进口原油图表，请点选(link.reuters.com/vyw45t)
伊朗的第二大客户--印度，今年上半年向伊朗采购了21.14万桶/日的石油，较上年同期减少42.5%。
印度的原油采购和中国大同小异，也是由伊拉克原油来填补伊朗原油进口减少产生的空缺。
印度购自伊拉克的原油今年上半年增长27.5%，每日增加12.73万桶；同时购自伊朗的原油则每日减少15.64万桶。
伊朗原油的第三大买家--日本的6月进口数据尚未公布，但前五个月的进口量为每日197,351桶，较上年同期减少19.8%。
由于日本关闭炼厂及需求下滑，日本整体原油进口趋势向下，其要限制向伊朗采购可能相当容易。
而伊朗第四大客户韩国，今年上半年已减少进口26%至每日139,700桶。
路透6月24日曾报导，韩国已承诺6-11月减少自伊朗进口原油，幅度为较前六个月减少15%，以此确保美国同意继续予以豁免。
亚洲买家目前在伊朗石油出口中占据很大份额，伊朗出口已从2011年的每日220万桶减少将近一半。
由于区域需求成长放缓，加上全球原油供应过剩，在被美国施以金融惩处之前，亚洲国家应有更进一步减少进口的空间。
虽然美国及其盟友已成功限制伊朗的石油贸易，但围绕伊朗核计划的协商迄今仍无进展。
立场相对温和的Hassan Rouhani赢得伊朗总统大选，也许能提供成功谈判的契机。但前提是这位新领袖认为与西方国家妥协，能够缓解石油营收减少的经济痛楚。(完)
(译文审校 隋芬/艾茂林)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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