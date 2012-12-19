《Russell专栏》中国经济回暖将奠定大宗商品市场基调

**黄金多头面临困境**

黄金价格到年底似乎会比年初略微上涨,这令那些寄望金价升至每盎司2,000美元的多头失望.

多头似乎主要是押注于出现货币大崩盘,或者说欧洲的衰弱和美国的量化宽松计划,但他们大多忽略了实货市场,那里有明显的证据显示,印度的黄金需求大幅下滑,中国的需求亦疲弱,这两个国家的需求占市场的40%.

我在2月17日说道,看多的理由正在变得苍白无力,5月4日我又表示,印度和中国不再是金价的正面因素.

若要金价延续其长达10年的涨势,印度和中国的需求必须增加,因实货市场受其支撑.此外,基于货币宽松导致西方世界出现通胀忧虑的交易思路,到目前为止也没有实现.

最后,泰国政府的稻米干预计划,要算是今年亚洲大宗商品市场中的一大问题.

我在2月14日写道,向农户发放补贴会造成粮食库存大量增加累积,同时导致泰国粮食出口大量减少.

虽然后来的情形确实如此,但我也许低估了英拉政府计划所受到的强力支持,英拉政府主要依靠农村低收入人群的支持.

到9月13日,对稻米的补贴幅度依然巨大,而泰国商务部长宣称的所谓政府间销售协议也无从证实.稻米库存在10月达到了140万吨,相当于泰国正常年度出口量的140%.

到我10月4日的专栏发表时,市场还对形势好转抱有一线希望,但目前为止,该补贴计划仍没有结束迹象,形势似乎可能演变成泰国政府收购稻米,然后只能将其存放在不恰当的地方,最后只得当做废弃物处置掉.(完)