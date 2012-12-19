《Russell专栏》中国经济回暖将奠定大宗商品市场基调

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
**黄金多头面临困境**
黄金价格到年底似乎会比年初略微上涨,这令那些寄望金价升至每盎司2,000美元的多头失望.
多头似乎主要是押注于出现货币大崩盘,或者说欧洲的衰弱和美国的量化宽松计划,但他们大多忽略了实货市场,那里有明显的证据显示,印度的黄金需求大幅下滑,中国的需求亦疲弱,这两个国家的需求占市场的40%.
我在2月17日说道,看多的理由正在变得苍白无力,5月4日我又表示,印度和中国不再是金价的正面因素.
若要金价延续其长达10年的涨势,印度和中国的需求必须增加,因实货市场受其支撑.此外,基于货币宽松导致西方世界出现通胀忧虑的交易思路,到目前为止也没有实现.
最后,泰国政府的稻米干预计划,要算是今年亚洲大宗商品市场中的一大问题.
我在2月14日写道,向农户发放补贴会造成粮食库存大量增加累积,同时导致泰国粮食出口大量减少.
虽然后来的情形确实如此,但我也许低估了英拉政府计划所受到的强力支持,英拉政府主要依靠农村低收入人群的支持.
到9月13日,对稻米的补贴幅度依然巨大,而泰国商务部长宣称的所谓政府间销售协议也无从证实.稻米库存在10月达到了140万吨,相当于泰国正常年度出口量的140%.
到我10月4日的专栏发表时,市场还对形势好转抱有一线希望,但目前为止,该补贴计划仍没有结束迹象,形势似乎可能演变成泰国政府收购稻米,然后只能将其存放在不恰当的地方,最后只得当做废弃物处置掉.(完)
(译文审校 沈以文/艾茂林)
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)