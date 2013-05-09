《Russell专栏》亚洲炼厂的炼化利润有望改善，但可能短暂

欧元债市：油价跳升和法国大选忧虑缓解，止住了公债收益率下行脚步
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK周三跌至每桶5.55美元，高于4月11日所及年内低点4.35美元，但仅为2月15日峰值15.73美元的约三分之一。
据报道，由于利润较低，韩国GS Caltex将5月炼厂产能利用率自4月的95%降至93-94%。
无独有偶，日本炼油商吉坤日矿日石能源、出光兴产 和Showa Shell Kikiyu KK也计划在5月削减运营率，部分缘于进行维护，但也有利润欠佳的原因。
印度已经变为柴油出口国，自去年8月以来一直都未进口，而随着夏季的到来，预计该国发电用柴油需求将增强。
印度5月和6月的柴油出口可能会下降，但之后随着季节性需求削弱，该国炼油商料将再度出口过剩的柴油。
印度4月柴油日出口量约为50万桶，因此若其减少柴油出口，则将令亚洲柴油供应吃紧。
对炼油商来说，这是个好消息，但坏消息是，柴油裂解价差可能会逼近今年迄今的均值每桶15美元，低于过去两年近20美元的水准。(完) (编译; 审校 隋芬/张明钧/蔡美珍/许娜/高琦)
支持收益率处在当前水准的一个理由是，法国总统大选带来的政治风险，因极右翼、欧洲质疑论领袖勒庞是主要竞选者之一，决定性的最后一轮投票将于5月8日进行。
EIA为美国能源资料协会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月5日 - 英镑周三跳升，之前数据显示，英国3月服务业活动指数触及三个月高位，部份缓解了因制造业和建筑业调查显示增长放缓而引发的对经济体质的担忧。