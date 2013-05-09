《Russell专栏》亚洲炼厂的炼化利润有望改善，但可能短暂

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK周三跌至每桶5.55美元，高于4月11日所及年内低点4.35美元，但仅为2月15日峰值15.73美元的约三分之一。

据报道，由于利润较低，韩国GS Caltex将5月炼厂产能利用率自4月的95%降至93-94%。

无独有偶，日本炼油商吉坤日矿日石能源、出光兴产 和Showa Shell Kikiyu KK也计划在5月削减运营率，部分缘于进行维护，但也有利润欠佳的原因。

印度已经变为柴油出口国，自去年8月以来一直都未进口，而随着夏季的到来，预计该国发电用柴油需求将增强。

印度5月和6月的柴油出口可能会下降，但之后随着季节性需求削弱，该国炼油商料将再度出口过剩的柴油。

印度4月柴油日出口量约为50万桶，因此若其减少柴油出口，则将令亚洲柴油供应吃紧。