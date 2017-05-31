《RUSSELL专栏》澳洲Carmichael煤矿项目一波三折 无意间成为行业命运胜负手

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿5月31日 - 全球最大的规划中的煤矿又一次面临是否推进的问题。该煤矿的东家印度的Adani Enterprises将对澳洲的Carmichael煤矿项目做出最终决定。

该项目位于昆士兰州中部，即便Adani (ADEL.NS)真的批准了涉资40亿美元的动力煤和配套的铁路项目，该项目也将成为澳洲煤炭行业的一个转折点，并对亚洲煤炭业产生影响。

这场大戏的第一个影响是，表明澳洲的大型煤炭项目需要政府补贴才能进行下去，对于该行业声称的煤炭是最低廉的能源并且在亚洲有很大竞争力这一说法，无异于不攻自破。

虽然澳洲各级政府以往都为矿业基础设施进行了投资，但Carmichael煤矿一直为人乐道的是该项目证明了盈利的企业可以完全由民间部门独立完成，政府的扶持仅限于确保一个具有竞争力的监管环境。

最近围绕该矿的争议主要集中在两个问题，这两个问题都触及煤炭作为一种能源究竟价格有多低廉这个核心问题。

首先，Adani迟迟未就这个年产量为2,500万吨的煤矿做出最终投资决定，在5月22日称尚未与昆士兰州政府就特许开采费达成一致。

虽然该公司与昆士兰州政府的谈判细节尚未对外公布，但主要问题似乎是Adani希望在最初运营阶段免交特许开采费，或是延期支付特许开采费。

但昆士兰州政府坚持Adani必须支付应付的特许开采费，不过据该州政府消息人士称，政府也在考虑对Adani项目做出灵活的安排。

该问题实际上导致昆士兰州政府进退两难，该州州长Anastasia Palazsczuk一方面希望创造就业，但另一方面也必须考虑民众的情绪，民众一直愤恨为开采不可再生自然资源的外国公司提供减税优惠。

其次，Adani希望联邦政府同意提供约10亿美元贷款，用于为该矿开发铁路基础设施。该矿位于偏远的加利利盆地，距离煤炭出口港口超过200公里(120英里)。

澳洲自由党领导的联邦政府也面临与昆士兰州政府类似的抉择。

如果联邦政府真的以创造就业的名义放贷，则会面对来自媒体以及反对该矿的环保人士的质疑--10亿美元的投资会给澳洲其它经济领域带来多少就业岗位。

联邦政府和州政府还须应对一项资金充足的、针对Adani煤矿项目的环保运动，以及公众对于向外国企业提供资金的日渐怀疑之声。

据媒体之前报导称，全球石油企业已投资约2,000亿美元，力争使澳洲成为全球最大的液化天然气出口国，但这些企业一直在偷税漏税。报导一出，怀疑之声尤甚。

**已达成特许开采协议**

Adani周二称，已就特许开采费与昆士兰州政府达成协议，但未披露细节，还称将考虑在下一次董事会上就Carmichael煤矿项目作出最终决定；Adani董事会将于一个月内举行。

若Adani董事会真的决定推进该煤矿项目，项目进展可能会十分艰辛，因为环保人士将利用一切法律途径，还可能动用一些非法抗议手段，来试图阻止该项目。

这些积极分子反对一切煤炭开采活动，可以认为，即便他们在Carmichael一役中失利，最终还是有可能赢得这场煤炭战争，因为任何考虑建新矿的公司都会担心声誉受损。而这一点只要拟定出开矿计划，就不可避免。

政府对于将政治资本投资到新的煤炭项目上，或许会持谨慎态度，仔细计算经济效益是否不及成本(两者都是计算要动用多少纳税人的资金以提供贷款或补助)，并有可能丧失选民的支持。

Carmichael矿应该会成为改变游戏规则的一个项目。这是在澳洲新开发一家煤田的首创项目，可以当作范本，说明私人企业该如何处理重要资源项目、满足亚洲的能源需求并为澳洲经济成长作出贡献。

然而，这个项目的规模已经由最初估计的最多年产6,000万吨削减到如今的2,500万吨，原因是为了限制成本。

Carmichael项目若最终获批兴建，最后或许会改变游戏规则，但却并不是以希望的方式。

这座煤矿可能成为一种象征，向人展示煤炭现在如何依赖于政府的慷慨扶助，如何不再能与低成本的清洁能源竞争，如果有人胆敢接近它，又是如何怎样被毁坏声誉的。(完)