《RUSSELL专栏》强烈气旋煽动炼焦煤行情 但2011年恶梦料不会重演

（本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点）

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿4月5日 - 强烈气旋“Debbie”重创澳洲的采矿业之后，中日韩三国规模巨大的钢铁业将迎来炼焦煤价格的飙升，不过最担忧的情形或不会发生。

达到四级风暴的气旋“Debbie”上周过境澳洲东北部的昆士兰州，引发了大面积的洪灾，并对该州的基础设施造成了损坏。在全球海运炼焦煤供应中，昆士兰州占到了约一半的份额。

钢铁厂商肯定还记着2011年的气旋“Yasi”，当时也打击了昆士兰州的矿业、铁路和港口活动，使得全球市场损失了约2,500万吨的炼焦煤供给，进而带动炼焦煤价格达到稍高于每吨330美元的纪录高位。

“Debbie”袭击的地区大致上差不多，也引发了类似的问题，不过这一次可有一些关键的差异，这意味着炼焦煤价格可能会上升，但涨势或许不会像2011年那般明显，也可能不会持续那么长。

主要不同之处是：2011年时，光是排干矿井里的积水，评估和修复遭损毁的铁轨，以及清除港口的出口积压，就耗费了相当长时间。

而此次矿井看起来事前准备改善了许多，主要矿产商必和必拓(BHP.AX)已经能够让Bowen Basin的一些矿井恢复运作。

问题在于，虽然矿井可以很快满血复活，且据信也有充足的已开采煤炭库存，但铁轨基础设施的复原速度可能没这么快。

必和必拓已宣布交货遭遇不可抗力，根据铁路系统运营商Aurizon说法，这是因为铁路系统全面修复恐怕要花上几周时间。

为昆士兰沿岸港口运输煤炭的四条主要铁路线之中，预期到下周只有一条线路能运行，其他几条线可能要多花四周时间才会恢复。

**焦煤价格短暂大幅上扬**

理论上来说，这意味着强烈气旋“Debbie”可能令焦煤出口最高损失1,500万吨。

尽管这低于2011年气旋“Yasi”导致损失2,500万吨焦煤出口，但仍是巨大的数字。

澳新银行集团大宗商品中分析师Daniel Hynes预计，北美焦煤出口将在“Debbie”过后上升，就像当年在“Yasi”过后一样，当时出口增长1,300万吨。

“唯一的区别是这次影响将限制在五六周时间内，”Hynes周三在研究报告中称。“因此，我们预计未来几周焦煤价格将涨至远高于每吨200美元的水准，因买家越来越迫不急待。”

这种焦虑的情绪显而易见，新加坡焦煤期货价格从上周五收盘水准大涨44%，周二收报每吨225美元。

大连商交所焦煤期货本周前两个交易日因假日休市，周三恢复交易，一度较上周五收盘价每吨1,271元人民币跳涨7.2%，达到1,363.5元人民币(197.90美元)。

整体而言，亚洲焦煤市场看似将大幅收紧，但只会维持数周时间，不会像2011年那样持续数月之久。

焦煤船货将开始从北美抵达，蒙古国和俄罗斯也有可能加速出口。

这对于争抢实货的钢铁生产商而言，都有点远水解不了近渴的感觉。不过也确实表明，“Debbie”相关的价格飙涨情况可能也就是几周的事，不会出现当年飓风“Yasi”袭击时数月连涨的情况。

关键在于，Aurizon能否在当前预估时段内或者更快地修好铁轨，还是说飓风造成的破坏要比当前预估地还要严重。

一旦有迹象表明，铁轨中断时间会长于预期，则将令焦煤库存及供应进一步承压，导致本就紧张不安的钢铁厂更加焦急。

图表：飓风打乱煤炭市场 reut.rs/2nD3DM2 (完)