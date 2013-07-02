《Russell专栏》澳洲预测的大宗商品前景与当前惨淡市况形成对比

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作者，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell 编译 隋芬/兰秀娟/戴素萍
路透澳洲朗塞斯顿7月1日 - 在大宗商品市场，区分现实情况和市场看法往往并不容易。澳洲政府努力给出了一份与当前惨淡市况不一致的审慎展望。
根据澳洲资源和能源经济局(BREE)发布的最新季度展望，澳洲在7月1日开始的2013/14财年中，大宗商品出口量和出口额都会上升。
BREE预估的出口增速远远称不上繁荣，不再是大宗商品过去10年这个超级周期早几年的情形，但是其说法也并非荣景已经、或是即将破灭。
澳洲是全球最大的铁矿石和煤出口国，而且只要目前在建的七座液化天然气工厂能如期竣工，到2020年它也有望成为最大的液化天然气出口国。
BREE在6月26日发布的季度展望中预估，澳洲2013/14财年的金属与其他矿物产量会增加4.7%，能源产量增长3.1%。
出口金额的增幅预估更明显。金属与矿物的出口额预计增加12.6%至1,192亿澳元(1,092亿美元)，能源出口额增加9.5%至774亿澳元。
需要提醒的是，出口额的增幅主要源自预计本财年澳元会比前一财年贬值8.7%，不过就算以美元计，出口额和出口量也预计会增长。
事实上，鉴于BREE假设的澳元平均汇率0.94美元比当前的0.915美元要高，以澳元计的出口额增长可能比BREE预估的还要好。
随着中国经济成长放慢，且美国联邦储备委员会(美联储,FED)缩减货币刺激造成美元走强，多数货币分析预计澳元还会进一步贬值。
但要对BREE报告提出的一个主要疑问是，考虑到中国需求增长变慢，BREE对主要大宗商品出口量增加的乐观预估合不合理？
**问题在于中国能否保持旺盛买需？**
铁矿石是澳洲出口规模最大的商品。BREE预计，2013/14年度铁矿石出货量为6.1亿吨，价值667.6亿澳元。
上述预估较上个年度的出口数量和总值分别增长14.4%和16.5%。从表面上来看，这似乎与当前市场对中国钢铁业的看法相左。
澳洲有增加出口的空间，但问题在于中国能否保持旺盛买需。中国购买了全球海运铁矿石中的三分之二。
BREE的假设是，在国家基础设施建设项目的支撑下，2013年下半年中国钢铁需求将上升，而且这股升势将延续至明年。
这将使中国的铁矿石进口需求在2013年和2014年分别升至7.74亿吨和8.05亿吨，2012年为7.45亿吨。
BREE认为，欧盟、日本和韩国的进口需求将基本维持稳定态势。
供应方面，2013年巴西铁矿石出口料将从去年的3.27亿吨温和增至3.36亿吨，而印度2013年料将仅仅出口200万吨铁矿石，预计到2014年就将成为铁矿石净进口国。印度曾经是全球第三大铁矿石出口国。
这暗示所有海运铁矿石需求的增长将由澳洲满足。而这将有助于维持铁矿石价格相对稳定且保持在当前水准附近。
预计2013/14年度铁矿石合约平均价格为每吨112美元，而当前的现货价格.IO62-CNI=SI为116.50美元。
这一预估所面临的主要风险并不是在供应面上，而在于中国的钢铁需求将不会加速增长，以及无法消化当前不断增加的库存，因为即使是在需求增长不振的情况下，工厂依然以接近纪录水平的高速度生产。
BREE对焦煤和热煤的预测，同样也是看好中国的发展。
制钢用的焦煤出口，在2013/14年度料将扩大至1.6亿吨，上年度则为1.5亿吨。平均价格则料为每吨160美元。
热煤出口将从1.82亿吨增至1.90亿吨，价格则将从每吨95美元小跌至92美元。
问题在于亚洲指标--澳洲纽卡斯尔(纽卡素)现货热煤指数在6月27日跌至远低于预测水准，报每吨78.87美元；同时焦煤亦走跌至每吨140美元以下。
中国需求走疲是近期焦煤和热煤双双下跌的主因，然BREE再度假设中国经济将重拾动能。
再者，重点或许在于中国没有重拾太多的动能，以致于无法将短期的黯淡情况转为较为正面的表现。
BREE假设中国今明年将会达到其官方的经济成长目标7.5%。
尽管部分经济数据，像是工业生产和出口，暗示中国在2013年第二季失去动能，却没有引起外界普遍担心中国将无法达到经济成长目标。
BREE报告最终要表达的是，如果中国真的达到经济成长7.5%的目标，那么商品需求将会小幅成长，价格则将大致持稳至小幅上扬。
这也意谓着，对商品来说，甫结束的上半年度现货价格真的很疲弱，2013/14年度则将重返成长。
澳洲矿业和能源出口在2013/14年度料达1,966亿澳元，较2012/13年成长11.4%。
这些数字并不是表示荣景划下句点，事实上，它们显示商品出口量和出口额的增长一直在整固当中。(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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