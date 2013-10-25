《Russell专栏》澳洲、印尼和莫桑比克截然不同的矿产业发展道路

图为力拓公司在澳大利亚Gove的铝冶炼厂，一艘轮船在港口装货。 REUTERS/David Gray

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透澳洲朗塞斯顿10月25日 - 澳洲、印尼和莫桑比克似乎是三个毫不相干的国家，但从某个方面来说它们又具有一个共同点：要将国内出产的大量煤炭和液化天然气供应给亚洲。

然而，三国政府采取的途径却是截然不同的，这种不同将最终决定，哪个国家在最大程度利用本国天然资源方面做得最为成功。

也许澳洲和印尼这两个邻国之间的对比最为鲜明，两国采取的政策几乎可以说是背道而驰的。

澳洲新上台的自由党政府在10月24日提出法案，计划废除对煤炭和铁矿石生产征收的暴利税。

此外，自由党在9月大选前还承诺，如果上台将取消矿产资源租赁税(MRRT)、碳排放税，并降低各种繁琐手续以及环保规定对自然资源开发项目限制。

澳洲是全球最大的煤炭、铁矿石出口国，且很快将成为最大的液化天然气出口国。新任澳洲总理艾保德(Tony Abbott)表示，此前六年工党政府推行了一系列税收政策，现在这个国家重新对企业展现出一种开放的态度。

而在印尼，争论的问题不是要否取消税收，而是如何上调税收。

苏希洛(Susilo Bambang Yudhoyono)政府计划明年上调煤矿开采税，并限制镍和铝土矿等未加工矿石的出口。

毫不意外的，印尼矿企反对这些新的收费和监管。煤炭生产商称，明年产量可能大幅下降至多40%。

印尼是全球最大的热能媒出口国，每月出口约20亿美元的热能煤，主要输往中国和印度。

像澳洲之前工党领导的政府一样，印尼也在寻求从富饶的矿业中取得更多利益。

这两个国家里的中左政界人士认为，这种从大规模的全球矿业公司处获得利益、然后表面上再以国家支出的形式反馈于人民的政策，能够受到选民的欢迎。

问题在于，这个办法在澳洲根本无效，在印尼也不太可能起作用。

实际情况是，澳洲政府遭遇商品价格疲软，令预期收入大打折扣，因此损及其财政状况，而其之前已经把预期能够得到的大笔财富主要花在社会福利上。

而且还造成澳洲政治风险上升，加之澳元汇率强劲和劳动成本高等其他因素，导致大量项目延期甚至取消。

前工党总理吉拉德推行矿业税立法(MRRT)和碳税，前者目的是要从中国带动的商品繁荣中增加收入，后者是要削减澳洲碳排放量。澳洲是全球人均碳排放量最高的国家之一。

但MRRT在去年7月推行之后的头六个月，只带来1.26亿澳元的收入，远低于预算估计的10亿澳元。

虽然之后铁矿石价格回升，提振了这项税收，但亚洲煤炭价格低迷，导致这个税收举措带来的实际收入仍然只有原本预期的一小部分。

换言之，澳洲得到最糟的结果，因为既没有从新税举措获得税收，又砸了澳洲有利投资的名声。

**印尼挑战遭澳洲放弃的路线**

如果印尼跟着澳洲走上加税及加重监管规范的路线，大概也会有相同下场。

即使印尼煤矿协会认为最多下跌40%的情景是一种可能的最坏结果，但印尼出口量将下滑的前景料成定局。另外，新项目投资料将搁浅或缩减。

不过澳洲和印尼的政府政策都有一些特殊情况。

澳洲自由党并未控制参议院，而立法必须获得参众两院通过。

工党和澳洲绿党都已经表明，他们目前不会推翻这些征税举措，因此澳洲总理艾保德(Tony Abbott) 必须等到明年7月选出新的参议院之后，才能有所行动。

就算到了那个时候，艾保德仍然要面对与小党及独立议员的艰难谈判，其中包括拥有三个参议院席位的Palmer United党。

Palmer United党的领导人是矿业富豪Clive Palmer，他应该会支持推翻矿业税及碳税，但Palmer一向特立独行，而且必定会提出各种要求，以换取他的支持。

即使有了Palmer的支持，艾保德还需要争取到三位独立参议员的支持票。

无独有偶地，印尼也有不少例子，先是宣布重大改革措施，然后随着落实期限逼近，又将改革内容大打折扣。

但当前趋势是很明确的。澳洲人民选出一个计划让矿商好过一点的政府，而印尼则是背道而驰。

莫桑比克又如何呢？这是一个矿业的新兴势力，最近几年来煤炭及天然气最重要的藏量发现，都在莫桑比克，许多人看好这将是下一个爆发大宗商品相关投资热潮的所在。

问题在于莫桑比克的动乱过往仍形成阻力，主要反对团体Renamo上周宣布推翻1992年的和平协议，这项协议曾为17年内战画下句点。

Renamo的主要不满在于，执政党Frelimo及总统Armando Guebuza所领导的政府独占财富及权力。

虽然Renamo能否恢复成为内战期间成功的游击势力，仍令人怀疑，但它确实能够透过锁定特定目标攻击而打乱经济，也因此能够重创莫桑比克吸引投资的机会。

未来几个月莫桑比克情势会如何发展，还言之过早，但就像印尼一样，对于资源产商而言，在当地经营业务的风险已经升高。

澳洲的新政府正在设法兑现承诺，要让澳洲对矿业及LNG企业更加友善，但前方面临立法阻碍。

此外，投资人也在澳洲面临一个几乎必定出现的情况，很可能在绿党的支持下，那个标榜课税及支出的工党政府，未来总有一天将会再度执政。(完)

(编译 郑茵/李爽/蔡美珍；审校 高琦)

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