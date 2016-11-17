《RUSSELL专栏》力拓一座澳洲铁矿圣诞停产两周 给自己及业界送上大礼

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿11月16日 - 澳洲矿业巨头力拓宣布，将在圣诞节期间关闭旗下的一座大型铁矿。对于这个决定，我们可以从两个方面来理解：其一，是接受该公司所给出的运营原因的解释；其二，可以将这个举动看作是力拓在下一盘很大的棋中的一步。

力拓(RIO.AX)告诉西澳Hope Downs 4铁矿的员工，年底时该矿将停产两周。

据《澳大利亚金融评论报》(AFR)报导，受到影响的440名工人，可以选择休假、提前休假或申请到西澳较为偏僻的其他矿山工作。

停产的原因是该矿将提前完成年度生产目标，AFR报导称，力拓发邮件祝贺“由于2016年出色的工作，得以以适当成本、安全地实现生产计划。”

力拓给出停产的表面原因很简单：矿山已经实现了生产目标，目前不需要额外生产。

也存在这种可能性，如果Hope Downs 4矿在圣诞季继续保持平时的节奏，则力拓的铁路与港口处理能力可能难堪重负。

这种表面解释当然显得很合理，但把力拓的决定放在大背景下来看，则铁矿石市场的整体动态也值得考虑。

铁矿石今年表现亮丽，现货价格2016年迄今几乎上涨了一倍，尽管周二因获利回吐而大跌。

中国铁矿石期货今年也强势上涨，自去年底以来飙升了161%，周二收于每吨617元(90美元)。中国购买量约占海运铁矿石的三分之二。

**铁矿石价格将展开修正？**

问题在于，包括主要矿商在内的所有人几乎都不相信铁矿石价格在中长期内还会像现在这样涨下去。

当然，大商所的远期合约预示明年价格下跌，2017年11月期货价格在每吨504.5元人民币，与近月合约周二收盘价相比，有18.2%的贴水。

铁矿石仍是一个供应充足的市场，过去10年建设的两个大型项目中，澳洲Roy Hill and Vale的S11D项目是较晚开发的一个，目前正在提高产量，因而为市场上新增数百万吨的供应。

今年铁矿石价格大涨，主要因中国钢材产量温和上升，而非像分析师原本预计的那样大幅下降，同时也是因为中国国内铁矿石产量和矿石品位一直在下滑。

如果2017年中国钢材产量保持平稳，即可合理预期铁矿石进口也将持稳，甚至可能上升，因为中国钢厂青睐品质较高的进口铁矿石。

但是，明年铁矿石市场仍可能处于供应过剩，只是或许过剩情况没有像许多行业人士担心的那么严重。

力拓在给Hope Downs 4铁矿工人的电子邮件中也做了这个暗示，金融时报引述该电邮称，该矿场暂时停运将“降低运营成本，拉高现金部位，以强化业务”。

力拓减少一些供应或可使价格到明年初都保持高位，将许多人原本预期将无可避免出现的价格修正时间推后。

在西澳执政联盟中的一个政党希望加税，使铁矿石采矿业易受打压之际，或许也可从政治角度来解读力拓所采取的行动。

西澳大利亚州选民3月将投票选出新的州政府，执政的自由党-国家党联盟在民调中艰难面对反对党工党的竞争。

国家党希望把力拓和必和必拓(BHP.AX)的生产租赁费(production rental fee)从目前的每吨0.25澳元提高至5澳元(3.77美元)。国家党在联合政府属于小党派，大本营在乡村地区。

该税将只适用于力拓和必和必拓，不适用于Fortescue Metals Group (FMG.AX)等较小的竞争对手。Fortescue持有的采矿租约(mining leases)安排不同。

生产租赁费不包括铁矿石企业已经支付的7.5%的矿区使用费，后者远高于巴西的2%。

虽然力拓很有可能出于经营原因将矿场关闭两周，但借此机会向政客和市场同时发出某种信息，并没有什么坏处。(完)