《RUSSELL专栏》澳洲暂时躲过“荷兰病”，但长期风险仍存

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 李春喜/洪曦/朱晓军/高琦

路透澳洲朗塞斯顿8月28日 - 矿业繁荣对于澳洲无异于一把双刃剑，既是该国财富的主要推动力，又是传统产业的毁灭者。

最近的两份研究报告突显出铁矿石、煤炭和液化天然气(LNG)投资繁荣的两面性。整体来看，尽管以中国为首拉动的大宗商品需求使澳洲获得巨大利益，但风险也在加剧。

首先，好的一面是，根据澳洲央行8月22日的研究报告，澳洲过去10年已经基本上躲过令人生畏的“荷兰病”。

“荷兰病”一词是由《经济学人》杂志首创，主要描述了资源产业的繁荣对经济其他产业产生的负面影响，以荷兰附近发现天然气以及随后该国制造业衰落的事实为例。

央行研究人员称，截至2013年的10年，资源产业繁荣使澳洲家庭人均实质可支配收入增长了13%，实质工资上涨了6%，并使失业率降低1.25个百分点。

虽然这是投资于大宗商品生产的几千亿美元所带来的好处，但央行同时也发现，澳元升值给需要进行贸易活动的产业带来压力，例如制造业和农业。

“2013年的制造业产出，比假设未出现矿业荣景情况下的产出低了约5%。”报告中写道，并认为有时伴随资源开发而出现的去工业化的现象并不严重。

澳洲央行提出的观点，恰好和该国政界人士以及媒体反复强调“浪费了”大宗商品荣景的机会形成对比。

政界人士与媒体的上述观点，通常源于其政治意识形态；其中大多数人经常声称，不是矿业荣景的收益被政治家们浪费在了看上去很美的福利上，就是政府没有得到足够的收入，而让大宗商品跨国企业攫取了大众的利益。

**新阶段，新挑战**

如果说澳洲央行阐明了澳洲很好地利用了大宗商品荣景时期的投资，咨询机构Energy Quest的报告则展示了未来挑战的严峻程度。

曾让澳洲经济在2008年全球经济衰退期间一枝独秀的投资激增“正在快速消失，并且鲜有迹象显示将有新项目上马，”Energy Quest在周四的一份研究报告中表示。

报告强调了继续勘探新资源以及降低成本(包括员工和其他成本)的必要性，只有实现这些条件，才有可能试图扭转投资支出下滑的局面。

但这也显示，资源热潮下一阶段会带来很大收益，一旦当前在建的七个项目完工，LNG出口额将从2013-14财年的约170亿澳元升至每年500亿澳元。

现状是，投资期已经过去而且不太可能重现，因为市场担心大多大宗商品恐怕未来几年都会陷入结构性过剩。

投资期的尾声将逐步迎来生产期，这会提高澳洲出口收入，但问题仍然存在：这是否足以维系澳洲经济创纪录的23年连续增长势头。

在生产商作出增加铁矿石、煤和LNG产量的投资决定时，总体假设是大宗商品处于长期看涨的市场，由中国需求带动，及印度和东南亚日益增长的财富提供支撑。

然而，大宗商品热潮通常还导致全球企业增产过多，同时有太多供应入市。而中国正努力实施经济增长转型，转向较少依赖大宗商品的服务业和消费。

**商品获利下调**

澳洲政府预估机构--资源与能源经济局(BREE)在6月报告中将商品获利下调。他们预估澳洲2014-15财年的商品出口额将升至2,014亿澳元，较2013-14财年的1,961亿澳元增长2.7%。

不过，报告预估2014-15财年的出口量将增长7.3%，这意味着BREE的整体看法与大多数分析师一致，即主要商品价格将继续承压，走势挣扎。

澳洲前三大出口商品依次是铁矿石、煤炭和液化天然气。所有这三类商品的价格都在下降，并且在主要商品类别中，这三类的中长期前景料为最疲弱的，因为它们恐怕都受到供应过剩的拖累。

虽然对于矿业巨头，比如：必和必拓（上述三类商品都涉足）和力拓（主产铁矿石和煤炭），他们或许都有能力扛过价格疲弱并通过缩减开支和规模经济来取得良好获利，但对澳洲经济其它领域而言，情况就没有那么乐观了。

的确，州和联邦政府将从资源开采特许费的增长中获得收益，但这部分增幅很可能被企业和个人所得税的下降给抵消掉。

尽管澳元汇率可能在这个进程中走贬，但也不足以帮助提振制造业。一个典型的例子就是，不论澳元如何贬值，通用汽车、福特和丰田等厂商也不会改变他们将在未来几年关闭澳洲生产厂的决定。

形势已经越来越明显，澳洲经济面临的风险正日益升高，出现不太严重“荷兰病”情况的可能性仍然存在。

经济中的三大力量在矿业繁荣的投资阶段都犯下了错误。企业不仅过度投资，而且毫无必要的在兴建大型项目方面一窝蜂的展开竞争。劳工界则利用好年头大肆攫取利益而几乎不考虑未来情景。政客们则普遍关注于捞取政治资本，而不去关心制定可持续的长期政策。

向制造生产阶段的转型意味着新的挑战，这个过程中的主要风险就是各路参与方都尚未意识到游戏已经改变。（完）