《RUSSELL专栏》宝钢资源收购Aquila似乎打错风险报酬算盘

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿 Clyde Russel
路透澳洲朗塞斯顿5月6日 - 宝钢资源对澳洲AquilaResourcesAQA.AX发动10亿美元敌意收购的动机，是为了协助启动一项停摆的铁矿石项目。但问题在于，这家中国钢铁巨头何必要大费这番功夫？
宝钢资源目前企图取得Aquila的控制权，以便拿下Aquila在预算70亿美元西皮尔巴拉铁矿石项目(WPIO)的半数权益。
乍看之下，这个决定似乎理由十足。
宝钢资源已经持有Aquila的20%股权，从2009年开始投资以来，WPIO项目一直没有什么进展，宝钢方面已经公开表达不满。
宝钢资源联手澳洲铁路公司AurizonHoldings(AZJ.AX)，周一宣布拟以每股3.40澳元收购Aquila，与5月2日收盘价相比，溢价幅度达39%。
包括宝钢资源现有持股在内，这个出价对Aquila的估值达14.2亿澳元(13.2亿美元)。由于Aquila旗下的现金及高流动性投资资产有5.07亿澳元，因此扣算下来，这笔收购对于无负债的Aquila估值等于是9.13亿澳元。
宝钢资源希望至少取得Aquila的50%股权，由于Aquila董事长Tony Poli持股29%，这个目标可能不易达成。
Poli还没有对收购要约发表过评论，但大家都认为他不赞同出售他手里的股权，特别是宝钢资源决定进行敌意收购，而不是双方都同意接受的收购。
不过，即便宝钢资源成功获得它想得到的Aquila股份，接下来要面对的问题是，再在西澳来一个规模数十亿美元的铁矿石项目真的有意义吗？
WPIO项目的规划包括一个年产量3,000万吨的矿区，一条420公里的铁路线和一个全新的深水港口。
换句话说，这在澳洲是一笔对未开发矿区的庞大投资，而澳洲的重大资源项目又常常有超支的问题。
这使得70亿美元的预算愈发显得不现实，因此最后每吨的成本费可能会高于预期。
摩根士丹利估计，WPIO项目“维持运营的”成本为每吨75-90美元，低于当前的铁矿石现货价.IO62-CNI=SI105.90美元，但高于必和必拓和力拓等大型矿商的成本。
主要问题在于，如果WPIO项目能在2018年实现交付发货，这还算是乐观的时间框架，那届时的铁矿石价格会在什么水平。
**铁矿石前景看空**
毫无疑问，铁矿石的经济状况正在恶化，供应增长可能大幅高于中国的需求增长。
中国2013年进口8.2亿吨铁矿石，较上年增加10%。今年预计增幅相近，路透调查的分析师预计中国进口为9.1亿吨。
不过两位数增长势头持续下去的希望日益渺茫，因为中国经济增速正在放缓，增长的推动力从基础设施和建筑转向消费者需求。
然而，即使铁矿石进口出人意料地增长，也不足以吸收来自澳洲和巴西源源不断的过剩供应。花旗集团(Citigroup)和瑞银集团(UBS)预计今年铁矿石将过剩9,000万吨，摩根士丹利预计2018年前会过剩2.68亿吨。
那么，为何宝钢资源还想要投资，加深了已然供应过剩的市场情况呢，何况其出价还高于竞争对手？
拥有自己的矿山和运输基础设施，确实能够获得一些供应的保障，或许宝钢向其他矿商采购时能够因而拥有较好的筹码。
但为了这一点而投入数十亿美元，可能不是运用资本的最佳方式，特别是很难预期未来几见铁矿石价格会上涨。真要说的话，铁矿石价格跌破每吨100美元的机率，大过升破150美元的可能。
宝钢与Aurizon要让WPIO项目顺利开展，也还需要韩国浦项(005490.KS)的配合；浦项在2010年买下WPIO的24.5%间接权益。
另一家中国企业的惨痛经验殷鉴不远，中信泰富(0267.HK)的100亿美元SinoIron项目，历经了超支、延期、合作伙伴内讧等波折，去年才开始出货。
如果收购Aquila成功，宝钢和Aurizon毫无疑问一定能够提出一套继续建设WPIO项目的有力理由，但目前看起来所有风险似乎都偏向不利的一边。(完)
(编译 蔡美珍/白云/朱晓军；审校 张明钧/戴素萍/艾茂林)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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