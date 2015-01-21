《RUSSELL专栏》必和必拓与力拓产出数据凸显大宗商品市场困境

图为必和必拓公司墨尔本总部大楼上的公司标识。 REUTERS/Mick Tsikas

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 张明钧/戴素萍/李春喜

路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。

必和必拓(BHP.AX)与力拓(RIO.AX)双双于本周公布了符合市场预期的报告，并再次确认这两家全球最重要矿业公司的产量预估。

虽然两家公司成功地执行各项计划，提高产出同时让成本获得控制，无疑是一大利多，但是其公布的数字让人不得不严肃面对。

力拓表示，如果100%达成目标，预期2015年西澳大利亚州矿脉将产出3.30亿吨的铁矿石，高于去年的2.806亿吨。力拓为全球第二大铁矿石业者，仅次于巴西淡水河谷(VALE5.SA)。

力拓指出，2014年铁矿石均价为每吨84.30美元，若产出全数以此价格计算，Pilbarra地区所带来的营收约为236.5亿美元。不过力拓这部分产出的实际营收应该会是约189.5亿美元，因为部分矿产需分派给合作伙伴。

有鉴于市场呈现结构性供给过剩，最大进口国中国的需求成长不振，看来铁矿石难以在2015年显着大涨。

例如，亚洲铁矿石现货价格周二报每吨67.40美元，较年初时下跌了5.3%。

如果铁矿石平均价在当前水准，力拓3.30亿吨产出将带来约222.4亿美元，大概较2014年的水准少了约14亿美元。

至于第三大铁矿石生产商必和必拓，其数据也差不多。

必和必拓预期，截至6月30日止的2015财年铁矿石产量将增加一倍至2.45亿吨。为了达到这一目标，其在2014年12月止的上半财年达成1.24亿吨的产量，较上年同期劲增了15%。

必和必拓在2014年12月止上半财年，铁矿石每吨价格为70美元，意谓着该公司铁矿石产量部分的营收约为93.4亿美元。上年度同期为每吨112美元，带来约109亿美元的收入。

换言之，必和必拓额外生产的1,580万吨铁矿石产量，导致营收短少约15.6亿美元，因价格下跌的速度要比产量上升来得快。

**成本削减是否足够?**

两家公司的高层主管一直煞费苦心地强调，削减的成本将足以抵销大宗商品价格下滑的影响。

产出报告中的数据显示，在削减成本上仍面临巨大挑战。

削减成本往往是一次性的，比如一项支出取消后，就不能再次削减了。

但随着购买新设备，以及相应的维护使经营顺畅，最终成本会再次回升。

这两家公司很可能寄望大宗商品价格会及时复苏，给予它们一些喘息空间，但这非常难以确定。

目前我主要关注了铁矿石，因为力拓大约90%的营收都来自这个部门，对其非常重要。必和必拓也是如此。

对于这两家公司生产的许多其他商品，比如煤炭和铜，状况大体相似。对于必和必拓的原油和天然气，情况也是如此。

具有讽刺意味的是，必和必拓竟然要将表现最好的大宗商品--铝、氧化铝和铝土矿剥离到一个新公司。

不过有几名股市分析师仍维持了对必和必拓和力拓的乐观看法，主要是因为他们得到保证，节省开支将盖过大宗商品价格下跌的影响，而且公司将提高派息，但市场并不完全相信。

必和必拓在澳洲上市的股票周二收报27.48澳元，今年累计下跌6.4%，较2011年的高点下跌约45%，当时该公司正要实施庞大的铁矿石扩产项目。

力拓澳洲股票周二收报53.69美元，今年累计下跌7.4%，较2011年高点下跌约40%。

股市在告诉必和必拓和力拓，在大宗商品价格结构性下跌之际，市场并不完全相信它们仍会实现强劲获利的讯息。(完)

(译文审校 张若琪/孙茉莉)

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