《Russell专栏》“两拓”削减成本的努力或能得到投资者认可

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell 编译 李婷仪/张若琪
路透澳洲伦瑟斯顿12月11日 -虽然还需一些时间，但有迹象显示，必和必拓、力拓等大宗商品生产巨擘压低成本的努力，已经开始得到投资者认可。
“我的基本目标就是创造价值和自由现金流，”全球最大矿企必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)执行长AndrewMackenzie在12月10日的投资者会议中说。
为实现这个目标，他承认必和必拓最近几年资本支出实在太高，去年支出为233亿美元，2013财年的支出将在这个基础上缩水25%，并在后续财年再度降低。
会上展示的幻灯片资料显示，预计到2016年时，必和必拓的大型项目资本支出将是2013年水准的四分之一。
全球第二大矿企力拓(RIO.AX)(RIO.L)也在大刀阔斧削减支出，宣布计划将资本支出减半并减少债务。
力拓12月3日表示，2014年支出将从今年的略低于140亿美元降至110亿美元，并预计2015年资本支出为80亿美元，不到2012年支出的一半。
铁矿石巨头巴西淡水河谷(VALE5.SA)也在12月9日公布计划，将2014年资本支出减少9%至148亿美元。
节省出来的资本支出就能直接转为净利，这样想太过简单，但这些大矿企的目标肯定是改善利润，从而提振股价。
假设必和必拓真的在2016年把资本支出降至接近60亿美元，那么届时其税前净利可能是2013财年178.7亿美元的一倍。
当然，这项假设要成立，还得要营业费用和商品价格等其他参数保持稳定，但维持不变的可能性不大。
但这却可以看出，节省资本支出对利润的影响何其大，特别是如果必和必拓能兑现Mackenzie的承诺，即在节约成本的同时，还能实现产出成长。
Mackenzie说他的重点不在提高产量，但他预计2013-14年的产出将成长16%。
必和必拓和及其竞争对手将把重点放在高产量、高利润的业务上，例如铁矿石。
**投资者开始买帐**
股市投资人似乎对这样的举措也开始买帐，必和必拓和力拓股价表现超前。
截至12月10日收盘，必和必拓在澳洲上市股票的股价较年初下跌0.8%，至36.82澳元。但自6月25日触及今年收盘低点30.81澳元以来，已回升19.5%。
标准普尔GSCI指数.SPGSCI今年下滑2.5%，且自4月17日的年内低位以来仅回升4.8%。该指数是衡量必和必拓不错的指标，因其中包含能源股，且必和必拓约三分之一营收来自石油类。
而力拓股价12月10日收在66.17澳元，今年迄今上涨0.2%。自6月26日的年内收盘低点以来已上扬31.7%。
由于力拓很大部分的获利来自铁矿石，因此与亚洲铁矿石现货价.IO62-CNI=SI相比很合理。
铁矿石价格自今年初以来累计下跌3.8%，12月10日收在每吨139.40美元；而自5月31日创出今年低点110.40美元以来上扬26.2%。
这些数字呈现的是，商品价格和股价自触及低点以来，与商品价格相比，两拓股价表现胜出。
然而，两拓要回到2011年的股价高峰，还有一段长路；2011年4月必和必拓曾升至49.55澳元，力拓在当年2月则曾触及88.68澳元。
在截至2011年6月的一年，必和必拓税前净利为312.5亿美元，比2013年6月止的一年高约75%。
然而，即便大宗商品价格仍受到中国需求增长逐渐放缓所抑制，但削减成本计划，或许就足以让获利恢复至接近2011年的水准。(完)
资讯披露：本文出稿时，ClydeRussell投资的一支基金持有两拓股票。他可能也以基金投资人身分，拥有其他提到的股票。
(译文审校 白云/田建华)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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