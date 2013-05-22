《Russell专栏》中印提高进口煤质量标准，但对市场料影响不大

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
由此观之，中国煤炭进口仍强劲增长或许会让人感到意外。中国4月煤炭进口较上年同期增长近19%至2,349万吨，今年迄今累计增长25%。
欲浏览中国煤炭进口及消费相关图表，请点击：(link.reuters.com/myp47t)
据中国煤炭进口商协会(China Coal Importers Association)主席Phil Ren透露，中国2013年煤炭进口量可能将达3-3.5亿吨，高于2012年创纪录的2.3亿吨。
虽然煤炭进口表现强劲，但此预期似乎过于乐观，因为这相当于5-12月平均每月进口煤炭2,650万吨，而2013年头四个月平均进口量仅为2,180万吨。
此外，要想达到此预期，煤炭进口价格就得持续比国内价格诱人，但实际情况可能不是这样。
上周纽卡斯尔港口澳洲煤炭价格 上涨0.5%至每吨88.03美元，中国煤炭价格则从每吨613元人民币跌至612元人民币(约合99.83美元)。
若按此水平来看，进口煤炭很难有竞争力，因为还要把运费、保险和关税计算在内，而目前这些合计约达每吨18美元。
就印度而言，提高煤炭质量的举动实际上可能对出口商有利。
人们怀疑Coal India是否能够大幅提高所产煤炭的平均质量，因为该公司运营的矿场及储备评级逐渐下降。
这意味着，公用事业单位可能不得不进口更多价格较高的煤炭，以与其它煤炭混合使用。
这样一来，印度煤炭进口总量可能不会增加。2012-13年印度煤炭进口总量增长29%至创纪录的1.35亿吨，今年料将继续增加。
反之，印度或许会停止购买一些低质量印尼煤炭，转而从东南亚国家、或者南非和澳洲等国购买质量更高的煤炭。
虽然提高煤炭质量的尝试性举措可能不会立即对市场产生太大影响，但其重要性在于，这是否会是一系列举措的前奏。
考虑到中国和印度的污染和碳排放问题在海内外引发忧虑，当局看来可能会从使用中的煤炭下手。
而这只可能通过改用质量更高的燃料、或是提高使用低质量煤炭的技术，以从低质量煤炭取得更多、更加清洁的能源。(完) (译文审校 张明钧)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币