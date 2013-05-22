《Russell专栏》中印提高进口煤质量标准，但对市场料影响不大

由此观之，中国煤炭进口仍强劲增长或许会让人感到意外。中国4月煤炭进口较上年同期增长近19%至2,349万吨，今年迄今累计增长25%。

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据中国煤炭进口商协会(China Coal Importers Association)主席Phil Ren透露，中国2013年煤炭进口量可能将达3-3.5亿吨，高于2012年创纪录的2.3亿吨。

虽然煤炭进口表现强劲，但此预期似乎过于乐观，因为这相当于5-12月平均每月进口煤炭2,650万吨，而2013年头四个月平均进口量仅为2,180万吨。

此外，要想达到此预期，煤炭进口价格就得持续比国内价格诱人，但实际情况可能不是这样。

上周纽卡斯尔港口澳洲煤炭价格 上涨0.5%至每吨88.03美元，中国煤炭价格则从每吨613元人民币跌至612元人民币(约合99.83美元)。

若按此水平来看，进口煤炭很难有竞争力，因为还要把运费、保险和关税计算在内，而目前这些合计约达每吨18美元。

就印度而言，提高煤炭质量的举动实际上可能对出口商有利。

人们怀疑Coal India是否能够大幅提高所产煤炭的平均质量，因为该公司运营的矿场及储备评级逐渐下降。

这意味着，公用事业单位可能不得不进口更多价格较高的煤炭，以与其它煤炭混合使用。

这样一来，印度煤炭进口总量可能不会增加。2012-13年印度煤炭进口总量增长29%至创纪录的1.35亿吨，今年料将继续增加。

反之，印度或许会停止购买一些低质量印尼煤炭，转而从东南亚国家、或者南非和澳洲等国购买质量更高的煤炭。

虽然提高煤炭质量的尝试性举措可能不会立即对市场产生太大影响，但其重要性在于，这是否会是一系列举措的前奏。

考虑到中国和印度的污染和碳排放问题在海内外引发忧虑，当局看来可能会从使用中的煤炭下手。