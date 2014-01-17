《RUSSELL专栏》中国削减用煤看似利空进口 但实情或未必如此

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿1月17日 -煤炭的最大买家中国在近期接连表态将削减煤炭使用，因此完全可以理解澳洲和印尼煤矿企业的沮丧情绪。

过去几天，中国国家能源局设定了2014年的目标--提前三年将煤炭在能源用量中的比重降至65%，去年该数字为65.7%。

北京市长也呼吁“全力”治理空气污染，承诺北京每年减少用煤250万吨。

在毗邻的河北省，也是中国最大的钢铁产区，当局已经表示将阻止新项目上马，处理污染严重地区的官员，并且在今年将钢铁产量和煤炭用量双双减少1,500万吨。

一切听上去都利空煤炭，对华出口煤炭的企业还有一个更糟糕的消息：作为最大产煤国和用煤国，中国国内供应也在增长。

行业数据显示，中国煤炭产量去年增长约1%至37亿吨，2012年为36.6亿吨，而2010-2015的五年计划要增长8亿吨。

今年，约有1亿吨新增产能预计投产。

中国还计划，在2020年前将年度铁路煤炭运力提高约三分之一至30亿吨，并且建设11个大规模仓储和配送基地来协助物流。

以前，由于在北部和西部的产煤区和用煤大户所在的华东、华南工业区之间缺少交通途径，使得中国成为全球最大的煤炭进口国。

亚太煤企希望通过中国能源用量提升来实现业务增长，但是中国需求增速放慢、国内供应增长和基础设施改进，却好似给了它们三重打击。

不过，总有一些其他因素需要考虑。

**可再生能源成本高，经济成长增加能源需求**

首先是中国能否真正实现降低煤炭在能源生产中比例的计划。

尽管仍有些水电产能可用，但这一来源已近枯竭。那意味着风能和太阳能等其他可再生能源将不得不与核能和天然气一道来替代煤炭。

就算这样的产能能够建立，但成本要高昂的多，发电企业、省级政府以及行业都没有动力转向更贵的能源。

即便中国成功将煤炭比例降低至65%以下，绝对使用数量也将持续攀升。

中国国家能源局周二称，2013年全社会用电量累计53,223亿千瓦时，同比增长7.5%。用电量增长与经济扩张步伐一致。

即便考虑进能源效率提高，假定国内生产总值(GDP)增速维持在7.5%左右，预计2014年用电量增加7%左右也并非不合理。

那么，即使中国实现煤炭比例降低0.7个百分点，新增煤炭需求仍将在2亿吨左右。

欲浏览中国各类能源增长图表，请点选：link.reuters.com/heq85v

**煤炭产量料增加1亿吨**

根据中国煤炭工业协会的数据，2014年中国煤炭产量料达到约38亿吨，较2013年增加2.7%或约1亿吨。

这表明假设库存水平不变，额外的1亿吨可能来自进口。

但进口增长不太可能如此强劲，因为很多船货都是运往珠江和长江三角洲，而这两地治理污染的力度或许最大。

2013年1-11月中国煤炭进口总量为2.392亿吨，较上年同期增长16.6%。

鉴于上述情况，倘若国际价格与中国国内价格仍构成竞争，那么2014年进口量增加类似规模似乎完全可行。

目前而言是这样，截至1月10日，澳洲Newcastle港口的一周指标现货价为83.23美元，略高于去年9月所及四年低点76.70美元。

澳洲生产商可能也会发现他们比印尼同行更有优势一些，此前中国开始实施提高煤炭品质的举措。

印尼生产的煤炭比澳洲热值更低。印尼是发电所用动力煤的最大出口国。澳洲是最大的焦煤和动力煤出口国。

不过，长期而言煤炭业者应保持警惕，因为有时候趋势完全是自身获得动能。

中国显然正致力于减少煤炭使用，同时也在改善国内产出状况和基础设施。

虽然这并不意味着停止进口，但的确说明入境煤炭必须比国内价格更便宜，这意味着矿商将面临更低的结构性价格。(完)

(编译 朱晓军/石冠兰/王翔琼；审校 高琦/李春喜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。