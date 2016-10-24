《RUSSELL专栏》焦煤价格飙涨 中国钢厂竞争力反而相对增强

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell/编译 王颖/杜明霞/张明钧

路透伦敦10月21日 - 虽说钢企不会为焦煤价格的飙涨而欢欣鼓舞，但中国钢厂却在应对这种影响方面最占优势，因为中国钢企与欧洲及亚洲其他地区不同，远远没有受到现货价格飙升的波及。

10月20日，澳洲优质硬焦煤现货价格飙涨至每吨242.90美元，今年迄今的涨幅已经达到令人瞠目的210%。澳洲优质硬焦煤在全球出口中占据主流。

虽然只有一小部分焦煤出口真正以现货价出售，但近期的季度合约价格也是落在每吨200美元以上，而全球最大焦煤出口商--澳洲必和必拓三菱联合公司(BHP-Mitsubishi Alliance)客户的支付价格也要与月度指数挂钩。

制造一吨钢材需要约770千克焦煤，所以今年7月焦煤开始狂涨并达到原来价格的三倍以上，将使钢铁制造企业痛苦不堪；钢铁产品价格可没涨这么多。

但比起日本、韩国和英国等国企业，中国钢厂对海运煤炭进口的依赖度要小得多，所以中国钢企的竞争优势反而有所增强。

虽然中国国内焦煤价格也在上涨，但仍远远低于海运铁矿石价格。

大连商品交易所焦煤期货周五收于每吨1,235元人民币(182.69美元)。

该合约今年迄今大涨约119%，但只比澳洲现货炼焦煤价格涨幅的一半多一点。

中国国家统计局10月19日公布，中国9月焦煤产量较上年同期增加7.3%至3,929万吨；1-9月总产量较上年同期下滑1.6%至3.3174亿吨。

该数据中有两个要点需要注意：首先，去产能导致前三个季度中国煤炭总产量下滑10.5%，而焦煤基本未受影响；其次，中国煤炭消费大部分由国内供应满足。

**中国进口蒙古焦煤具有优势**

海关数据显示，中国1-8月焦煤进口量为3,790万吨。这意味着，八个月的进口量大致相当于国内一个月的产量。

澳洲是中国的最大煤炭供应国，几乎半数进口来自澳洲。蒙古则是中国第二大进口来源地。

这让中国钢铁厂具有更大优势，因为从蒙古进口的焦煤成本远低于海运市场，而且蒙古的矿产品实际上只有中国一个买家，从而定价能力受到削弱。

今年1-8月，蒙古向中国出口了1,278万吨焦煤，较2015年同期跳升51.7%。

相比之下，中国同期从澳洲进口的焦煤为1,875万吨，成长8.5%，明确显示中国钢厂越来越偏好价格更低廉的蒙古焦煤。

8月海关数据显示，澳洲焦煤价格每吨93.92美元，而来自内陆邻国蒙古的价格仅为34.20美元。

9月数据将于下周公布，可能显示价格上涨，但蒙古焦煤的百分比涨幅极不可能超越澳洲，因此两者间的差距将扩大。

整体来看，中国钢铁业者目前享有的焦煤成本优势看来很可能是竞争对手所没有的，特别是那些位于东北方的业者，因他们接近国内及蒙古的矿脉。

中国指标螺纹钢合约价格今年至今上涨约46%，涨势相当强劲，但可能早被焦煤及铁矿石价格的涨幅所抵消；铁矿石现货价今年至今上涨36%。

不过，尽管中国钢厂可能见到其获利遭到压缩，但所遭受的冲击程度可能不及其全球竞争对手。

这意味着低价中国钢品出口可能继续挤入全球市场，或许会在受创国引发更多保护主义呼声。

这也凸显出，在焦煤出口国迅速提升产出的能力有限的情形下，只有钢铁生产下滑导致焦煤需求缩减的情况下，才有可能使焦煤价格下跌。(完)