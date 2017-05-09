《RUSSELL专栏》中国4月大宗商品进口下滑只是回到较正常水准

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿5月9日 - 今年4月，除了煤炭，中国的原油和多数大宗商品进口都有回落，这在较大程度上是在提醒世人，强劲增长无法永远持续下去，倒不是中国这一全球最大自然资源进口国需求减弱的警讯。

表面看来，中国4月原油、铁矿石和铜进口大幅下滑肯定像是偏空信号，是在预警建筑和制造业等大宗商品密集型领域可能正在丧失部分动能。

但这下跌的背后存在一些短期影响因素，而且说中国对大宗商品强劲需求的趋势已结束还未免太早。

先拿原油来说，4月进口降至837万桶/日，较3月创下的917万桶/日纪录高位减少近9%。

但从脉络来看这一数据，又是另一幅景象。

2017年1-4月，中国原油进口较上年同期增加12.5%，至大约846万桶/日。

这也远高于2016年平均进口量760万桶/日，表明尽管4月进口有所回落，但今年以来中国对原油的需求大幅跃升。

还值得注意的是中国国内政策考量的影响。许多规模较小的私营炼油厂，据信几乎已将上半年的原油进口配额用完了。

这或致使第二季进口量减少，可能要到下半年才会恢复。

成品油出口配额减少也可能造成原油进口下降，4月的数据显示出这种因素在发挥作用。

4月成品油出口较3月减少25.1%至350万吨，或大约93万桶/日。

这使得今年1-4月成品油出口较上年同期的增幅放缓至15%，低于第一季的增长22.6%。

中国原油进口近来激增，部分与国营和较小型炼厂出口更多成品油有关；因此出口减少将几乎自动导致石油进口下降。

**天气的影响**

4月铁矿石进口减少13.9%至8,223万吨，为10月以来最低，似乎又给人一种偏空的印象，但若从更广泛的面向看其实不见得如此。

最近八个月中，有四个月进口量都超过9,000万吨，包括3月进口量就达9,560万吨，创次高记录。

因天气原因，澳洲西北部主要出口地区3月供应中断，最可能影响中国4月进口，很多船货本应在3月装船。

铁矿石价格下滑也将支撑中国进口，因质量更高但成本更低的澳洲和巴西铁矿石将替代国内供应。

铁矿石现货价格周一跌至每吨60.15美元，较2月21日触及的近期高位94.86美元下挫37%。

理论上，煤炭进口也会受到澳洲天气状况的影响，但4月煤炭进口较3月增加12.2%至2,478万吨，年内迄今增幅达到33.2%。

煤炭进口分国别详细数据到5月底之前才会公布，中国可能增加了通过铁路和卡车运输的蒙古煤炭进口。

船舶追踪和港口数据显示，4月从海运市场的进口较3月减少约55万吨，其中来自澳洲的进口下降三分之一。

煤炭进口可能仍保持强劲，因与国内供应相比，目前进口煤炭具有成本优势。中国消除过剩产能和关闭低效煤矿的举措导致国内供应有些受限。

**铜的问题**

如果非要在中国找一种具有偏空题材的大宗商品，那么非铜莫属了。

4月中国进口的未加工铜较前月下滑30.2%至30万吨，较上年同期下滑33.2%。

截至目前，或许可以说中国用进口的矿石和铜精矿代替了进口精炼铜，但4月这两种原料的进口也下滑了。

4月中国进口的铜矿石和铜精矿较前月减少16.6%，降至136万吨，暗示中国的铜冶炼厂对进口矿石需求不旺。

无论这是中国铜需求全面放缓的一个信号，还是国内供给和库存充足的反映，目前还无法肯定。

不过，铜在大宗商品领域被看作是矿井里的金丝雀，是一个报警信号，如果中国进口持续放缓，就可能提高市场的关注。

整体而言，中国4月大宗商品进口情况，体现的是从前几个月的超常和不可持续的增长回归至正常水平。(完)