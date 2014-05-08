《RUSSELL专栏》充实库存及融资贸易，推升中国大宗商品进口

4月铜进口量较上月增长7.2%，至450,000吨，其中价格走低可能是背后原因之一。

伦敦期铜 3月13日跌至年内收盘低位，刺激了中国交易商的进口需求。

中国国际期货有限公司(上海)交易员兼资深分析师Zhou Jibe向路透称，中国国家物资储备局(国储局)4月亦购铜，这扶助支撑本地溢价，进而增强进口吸引力。

看看主要大宗商品进口数据就会发现，进口似乎并未受到实际消费坚挺的推动，原油和铜进口是受充实库存活动的提振，铁矿石进口则是受影子融资活动的刺激。

战略性库存充实活动是否会继续迅速增加还在未定之天，但未来几个月融资交易对大宗商品进口的提振作用确实看来可能会减弱。