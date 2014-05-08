《RUSSELL专栏》充实库存及融资贸易，推升中国大宗商品进口

《汇市简讯》美元/日圆突破周线图云区顶部
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
4月铜进口量较上月增长7.2%，至450,000吨，其中价格走低可能是背后原因之一。
伦敦期铜 3月13日跌至年内收盘低位，刺激了中国交易商的进口需求。
中国国际期货有限公司(上海)交易员兼资深分析师Zhou Jibe向路透称，中国国家物资储备局(国储局)4月亦购铜，这扶助支撑本地溢价，进而增强进口吸引力。
看看主要大宗商品进口数据就会发现，进口似乎并未受到实际消费坚挺的推动，原油和铜进口是受充实库存活动的提振，铁矿石进口则是受影子融资活动的刺激。
战略性库存充实活动是否会继续迅速增加还在未定之天，但未来几个月融资交易对大宗商品进口的提振作用确实看来可能会减弱。
不过，如果中国经济的确开始小幅回升，那么大宗商品的部分实际需求可能会抵消充实库存和融资交易提振作用减弱的影响。(完) (编译 蔡美珍/李春喜/张明钧/许娜；审校 杜明霞/石冠兰)
0843GMT * 美元/日圆已经突破周线图云区顶部的111.39日圆 * 周五时美元/日圆收于111.39日圆之上还是之下对于其走向十分重要 * 此前美元突破110.60日圆意味着行情依然偏多 * 110.61日圆为118.66-108.13日圆跌势23.6%的回档位 * 110.50的空单面临压力，但阻力位远在云区之上 * 美元/日圆一目均衡图：http://reut.rs/2q5Qlgt (完) (编译 孙国玉；审校 高琦)
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路透伦敦4月26日 - 英镑兑美元和欧元周三下跌，在英国周五公布第一季国内生产总值(GDP)数据前缺乏交投方向，本周以来英镑走势主要受欧元区事件主导。