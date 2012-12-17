《Russell专栏》原油和铁矿石或将是2013年中国商品需求的赢家

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
即便炼厂产能不接近满负荷运转,中国仍有可能会减少进口加工燃料,因此会使地区裂解装置承受下行压力.
当然,中国不是孤立运作,亚洲炼厂的获利或会进一步承压,因为印度增加油品出口,并且日本再度启用核能后将减少购买发电用的燃料油.
新增的原油需求也可能倾向于重质油,这也是中国和印度很多新炼厂准备加工的原油等级.
这意味着布兰特原油较迪拜原油升水DUB-EFS-1M的趋势在2013年可能变窄,一改近期的扩大之势.目前布兰特原油较迪拜原油每桶升水达5.17美元,是2012年低点1.50美元的三倍多.
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如果能源的趋势是原油胜过加工品,那么对于金属而言或许也是同样的道理.
某种程度而言,铁矿石在2012年异军突起,尽管今年中期中国经济活动放缓,但该国炼钢的原料进口却具备韧性.
铁矿石在年关将近时表现强劲.现货铁矿石价格.IO62-CNI=SI曾在第三季重挫逾20%,因当时市场担心中国经济放缓将不只限于打压钢铁需求.
但今年截至11月,铁矿石进口扬升逾8%,高于预估.路透在2011年底时预计2012年铁矿石进口会上涨6%.
钢厂将维持铁矿石进口,而非减少购买高成本低质量的国内矿石,这种情况变得显而易见.
随着大型项目或将在随后的几年投产,且印度可能进一步减少出口,鉴于全球铁矿石产能在2013年仅可能小幅提升,因此铁矿石很可能仍会受到良好支撑.
全球钢铁产能仍有大量剩余的可能性,这意味着钢厂可能会受利润率疲弱冲击,即便需求确实回升.
对铝而言也是如此.铝的产能长期过剩正在挤压获利,但印度禁止出口原矿石,已导致铝土矿市场出现结构性短缺.
中国最近数月对铝土矿的进口较上年同期已经减半,今年截至10月铝土矿进口下降8%.
铝土矿短缺已提振氧化铝,今年截至10月氧化铝进口激增176%.氧化铝是生成铝的中间一环.
鉴于2013年中国在净值的基础上不太可能闲置太多铝产能,铝土矿和氧化铝需求料将仍然强劲.(完) (译文审校 高琦)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。