《Russell专栏》原油和铁矿石或将是2013年中国商品需求的赢家

即便炼厂产能不接近满负荷运转,中国仍有可能会减少进口加工燃料,因此会使地区裂解装置承受下行压力.

当然,中国不是孤立运作,亚洲炼厂的获利或会进一步承压,因为印度增加油品出口,并且日本再度启用核能后将减少购买发电用的燃料油.

新增的原油需求也可能倾向于重质油,这也是中国和印度很多新炼厂准备加工的原油等级.

这意味着布兰特原油较迪拜原油升水DUB-EFS-1M的趋势在2013年可能变窄,一改近期的扩大之势.目前布兰特原油较迪拜原油每桶升水达5.17美元,是2012年低点1.50美元的三倍多.

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如果能源的趋势是原油胜过加工品,那么对于金属而言或许也是同样的道理.

某种程度而言,铁矿石在2012年异军突起,尽管今年中期中国经济活动放缓,但该国炼钢的原料进口却具备韧性.

铁矿石在年关将近时表现强劲.现货铁矿石价格.IO62-CNI=SI曾在第三季重挫逾20%,因当时市场担心中国经济放缓将不只限于打压钢铁需求.

但今年截至11月,铁矿石进口扬升逾8%,高于预估.路透在2011年底时预计2012年铁矿石进口会上涨6%.

钢厂将维持铁矿石进口,而非减少购买高成本低质量的国内矿石,这种情况变得显而易见.

随着大型项目或将在随后的几年投产,且印度可能进一步减少出口,鉴于全球铁矿石产能在2013年仅可能小幅提升,因此铁矿石很可能仍会受到良好支撑.

全球钢铁产能仍有大量剩余的可能性,这意味着钢厂可能会受利润率疲弱冲击,即便需求确实回升.

对铝而言也是如此.铝的产能长期过剩正在挤压获利,但印度禁止出口原矿石,已导致铝土矿市场出现结构性短缺.

中国最近数月对铝土矿的进口较上年同期已经减半,今年截至10月铝土矿进口下降8%.

铝土矿短缺已提振氧化铝,今年截至10月氧化铝进口激增176%.氧化铝是生成铝的中间一环.