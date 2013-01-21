《Russell专栏》中国经济增长加速未必意味大宗商品需求增温

铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI与进口量的对照图表显示,价格见顶之后,通常是进口下滑,而价格触底后,进口也会增加.

例如,当去年9月铁矿石价格降至三年低位后,铁矿石进口量从10月的5,643万吨跳升至12月的7,094万吨.

与之相反,当铁矿石价格从2010年7月的约130美元升至2011年1月的每吨180美元上方,进口从2011年1月的6,900万吨大跌至2月时的4,800万吨.

即便考虑到中国农历春节的影响,其后七个月的进口依然疲弱,2011年9月前一直徘徊于每月6,000万吨以下.

去年12月铁矿石进口创纪录的背后,主要是由于钢厂重建库存,不只因为之前几个月的价格弱势.

如果说大宗商品进口更多的是由价格和库存、而非经济增长所驱动,那么铁矿石现货价格从去年9月低点跳升81%,至本月稍早高位,应会造成未来数月进口增长放缓.

再看一下原油,2012年原油进口增长似乎主要是由上半年的囤积库存所推动,进口和表观消费之间的缺口高达每日50万桶.

积累商业和战略储备,意味着对原油需求强于经济现实情况的应有水准.

铜进口数据在作为经济活动指标方面的可靠程度甚至更低,因铜还扮演着融资工具的角色.