《Russell专栏》中国经济增长加速未必意味大宗商品需求增温

芝加哥期市：大豆期货走低，因农业部种植面积预估引发利空套利交易
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI与进口量的对照图表显示,价格见顶之后,通常是进口下滑,而价格触底后,进口也会增加.
例如,当去年9月铁矿石价格降至三年低位后,铁矿石进口量从10月的5,643万吨跳升至12月的7,094万吨.
与之相反,当铁矿石价格从2010年7月的约130美元升至2011年1月的每吨180美元上方,进口从2011年1月的6,900万吨大跌至2月时的4,800万吨.
即便考虑到中国农历春节的影响,其后七个月的进口依然疲弱,2011年9月前一直徘徊于每月6,000万吨以下.
去年12月铁矿石进口创纪录的背后,主要是由于钢厂重建库存,不只因为之前几个月的价格弱势.
如果说大宗商品进口更多的是由价格和库存、而非经济增长所驱动,那么铁矿石现货价格从去年9月低点跳升81%,至本月稍早高位,应会造成未来数月进口增长放缓.
再看一下原油,2012年原油进口增长似乎主要是由上半年的囤积库存所推动,进口和表观消费之间的缺口高达每日50万桶.
积累商业和战略储备,意味着对原油需求强于经济现实情况的应有水准.
铜进口数据在作为经济活动指标方面的可靠程度甚至更低,因铜还扮演着融资工具的角色.
虽然经济活动转强几乎肯定会导致大宗商品需求升温,但这很可能只是从较长期角度而言,在判断未来至多六个月的进口形势方面不一定有用.(完) (译文审校 张明钧)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货 周 一收低4美分，报每蒲式耳4.20-3/4美元，交易商称，因预报美国大平原 小麦种植带有雨，对作物生长有利。 Commodity Weather Group在给客户的报告中表示，大平原和美国中 西部西南地区未来10天的降雨将带动小麦的生长。 美国农业部报告，截至3月23日该周出口检验小麦54.1799万吨，符合 分析师预估的45-65万吨。 今日CBOT小麦期货预估成交量为86,822口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收盘基本持平，交易商称，因在稍早跌至12月30日以来最低后，持有空头头寸的投资者获利了结。