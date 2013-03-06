《Russell专栏》是中国阻止和启动商品涨势？不尽然

《汇市简讯》伦敦盘初：美元在亚洲时段的淡静交投中普升
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
**复苏处于正轨**
应当针对经济数据和政治决议的重要性详加筛选，分析它们可能会如何改变市场上的主流看法。
当然，两份PMI数据证实复苏仍处于正轨，但和2008年全球金融危机之后的蓬勃增长不同，这一次复苏步伐会更审慎有度。
房地产调控措施更有可能影响大宗商品市场，尤其是如果调控措施造成建筑活动减缓。
但这一切还是个未知数，意味着目前来看钢材和铁矿石的需求前景不像今年稍早那么确定。
实际上，楼市调控措施只是提供了另一个谨慎看待铁矿石的理由；铁矿石价格已经从去年9月触及的三年低位大幅上扬。
现货铁矿石价格.IO62-CNI=SI从上述低位累计大涨83%，来到2月20日的高位每吨158.90美元。
然后价格下跌8.6%至每吨145.20美元，并可能有进一步跌价空间，因为中国需求增长或将减缓，而且主要出产国澳洲的供应从第三季起可望增加。
但总体来说，中国的大宗商品需求前景在稳步升温，特别是在消费者支出增加和城镇化这个大背景之下。未来10年城镇化应带动至少1.3亿人搬迁至城市定居。
中国以外的投资者将不得不接受商品需求增速会放缓这的现实，但与其说这是件“坏事”，倒不如说是经济成熟过程中的必备环节。
需要记住的关键一点是，中长期来讲需求仍将增长，任何波动从本质上来看则可能是短暂的。
下一宗风险事件是定于3月8日出炉的2月贸易数据，有一些商品进口的数字可能会疲软。
不过，要把这些数字和1月数据结合起来看，才能作出准确判断，因为长达一周的中国春节假期今年落在2月，而去年是落在1月。
除非2月数据格外疲弱，才会动摇今年中国商品需求将稳步增长的看法。(完)
(译文审校 沈以文)
* 日经指数跌0.78%，沪综指跌0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，美国原油涨0.36%，美国10年期公债收益率2.3909%
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